«Будет проще». Россиянам рассказали, смогут ли обязательные походы к психологу спасти брак

Обязательные психологические консультации для разводящихся пар могут помочь им изменить решение и сохранить семью. Если один из супругов не хочет развода, то шанс на сохранение брака еще есть. О том, почему люди решаются развестись после многих совместно прожитых лет, 360.ru подробно рассказал семейный психолог Николай Смирнов.

Он прокомментировал новый законопроект, который в ближайшее время внесут в Госдуму. Согласно этой инициативе, разводящихся супругов обяжут пройти консультации семейного психолога, если у них есть дети или же один супруг выступает против расторжения брака.

Супруги видят только минусы

Смирнов подтвердил, что психологические консультации действительно в некоторых случаях могут помочь паре сохранить семью

«Да, можно, конечно. Для этого психологи и нужны. Если он и она хотят. Бывает, что кто-то один хочет, а второй — нет, из-под палки [ходит на прием]. Но если оба участника хотят, то тогда да, вполне», — подчеркнул он.

Специалист объяснил, что проект закона в случае принятия может подтолкнуть разочаровавшихся людей к конструктивному разговору на тему брака.

«Если будет закон, тогда будет проще, собственно, второму человеку, который хочет спасти семью, попробовать все-таки дойти до психолога. И уже задача психолога будет показать людям, есть ли у них будущее вместе», — добавил он.