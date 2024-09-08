«Будет проще». Россиянам рассказали, смогут ли обязательные походы к психологу спасти брак
Психолог Смирнов: закон о психологических консультациях снизит число разводов
Обязательные психологические консультации для разводящихся пар могут помочь им изменить решение и сохранить семью. Если один из супругов не хочет развода, то шанс на сохранение брака еще есть. О том, почему люди решаются развестись после многих совместно прожитых лет, 360.ru подробно рассказал семейный психолог Николай Смирнов.
Он прокомментировал новый законопроект, который в ближайшее время внесут в Госдуму. Согласно этой инициативе, разводящихся супругов обяжут пройти консультации семейного психолога, если у них есть дети или же один супруг выступает против расторжения брака.
Супруги видят только минусы
Смирнов подтвердил, что психологические консультации действительно в некоторых случаях могут помочь паре сохранить семью
«Да, можно, конечно. Для этого психологи и нужны. Если он и она хотят. Бывает, что кто-то один хочет, а второй — нет, из-под палки [ходит на прием]. Но если оба участника хотят, то тогда да, вполне», — подчеркнул он.
Специалист объяснил, что проект закона в случае принятия может подтолкнуть разочаровавшихся людей к конструктивному разговору на тему брака.
«Если будет закон, тогда будет проще, собственно, второму человеку, который хочет спасти семью, попробовать все-таки дойти до психолога. И уже задача психолога будет показать людям, есть ли у них будущее вместе», — добавил он.
Люди, долго прожившие вместе, перестают воспринимать положительные стороны супруга и зацикливаются на недостатках, уточнил эксперт. По его словам, психолог может показать паре, имеет ли им смысл сохранять семью.
«Они видят только минусы, а плюсы перестают видеть. И когда они приходят к психологу, психолог им показывает, что в целом в их отношениях что-то осталось. По крайней мере, люди это могут увидеть, если действительно там что-то есть», — констатировал он.
Живут в иллюзии
Смирнов также рассказал о главных, но при этом неочевидных причинах разводов.
«Представьте себе, что вы живете 20 лет с человеком. Ну или 15, пять — не важно. Большинство из вас живут в иллюзии, что они живут с тем человеком, за которого они когда-то вышли замуж или поженились. А это немножко не так», — заявил он.
Заявления о разводе люди чаще всего подают после совместных отпусков.
«Когда люди выходят из этой вот рутины и могут посмотреть на себя и с удивлением обнаруживать, что тот мальчик или девочка, которые были 15-20 лет назад, совсем не похожи на того человека, который сейчас с ними живет», — сообщил специалист.
По его мнению, в таких случаях парам необходимо научиться жить друг с другом заново, отбросить все претензии. Чаще всего в этой ситуации партнеры жалуются на отсутствие внимания от второй половины, уточнил Смирнов. Мужчины могут быть недовольными из-за ухода супруги в бизнес, а женщины — из-за недостатка ухаживаний и «подвигов» мужа. Еще одной причиной для распада пары становятся супружеские измены, рассказал психолог.
«Нету той химии, которая была когда-то на заре отношений, поэтому многие предпочитают искать что-то на стороне, и вроде как оно лучше, но в конце концов оказывается, что хуже», — заключил он.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал закрепить на законодательном уровне необходимость обращаться к семейному психологу, если супруги разводятся. Авторы инициативы хотят обязать проходить консультации пары, у которых есть дети.