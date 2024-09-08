Супругов при разводе призвали консультироваться с психологом

Депутат Госдумы Игорь Антропенко внесет в Госдуму законопроект, согласно которому супружеские пары обяжут перед разводом консультироваться у семейного психолога, если у них есть несовершеннолетние дети. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В случае принятия проекта посещение психолога также будет обязательным, если один из супругов против развода.

В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас нормы, касающиеся мер по примирению супругов, сводятся только к назначению срока для восстановления отношений. Суд при рассмотрении дела о расторжении брака имеет право дать супругам время для примирения в пределах трех месяцев.

Ранее семейный психолог Сергей Ланг рассказал, что чаще всего браки распадаются из-за сексуальных и финансовых проблем. По его словам, зачастую супруги отдают предпочтение не отношениям, а карьере. Современные семейные пары также много требуют друг от друга и при возникновении разногласий расходятся, добавил эксперт.