Шифр «високед». Что передавала «Радиостанция Судного дня» на фоне ударов Израиля по Ирану

Загадочная российская «Радиостанция Судного дня» вновь демонстрирует активность. За последние несколько дней она выдала целый ряд зашифрованных посланий, разобраться в которых теперь пытаются пользователи Сети. Что могут значить повторы в эфире «жужжалки» и как прозвучавшее на ее частоте слово «диалектизм» связано с событиями на Ближнем Востоке, разбирался 360.ru.

Что известно о «Радиостанции Судного дня» Вещание коротковолновой «Радиостанции Судного дня» началось в 1970-х годах на частоте 4625 килогерц. На сегодняшний день ее также можно прослушать онлайн. Активность УВБ-76, которую часто называют «жужжалкой» из-за постоянной трансляции короткого жужжащего сигнала, интересует радиолюбителей со всего мира. Ее предназначение и источник до сих пор неизвестны, однако особой популярностью пользуется версия об отношении к деятельности военных и разведывательных структур.

Фото: Википедия

Станция может являться частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука»), которая отвечает за автоматический запуск ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства и командных центров ядерных сил. По одной из наиболее распространенных теорий, прекращение вещания будет обозначать начало глобальной катастрофы.

Помимо жужжащего сигнала, УВБ-76 передает закодированные сообщения в виде словоформ на русском языке. Их расшифровки нет в открытом доступе. Пользователи соцсетей зачастую связывают загадочные послания с ключевыми мировыми событиями. По словам военного эксперта Бориса Рожина, УВБ-76 может являться частью системы оповещения. Однако он подчеркнул, что это только одно из многих предположений о назначении радиостанции.

Фото: РИА «Новости»

Что значат повторы слов на УВБ-76

Из-за отсутствия каких-либо разъяснений необычных посланий любые повышения активности на «Радиостанции Судного дня» неминуемо вызывают бурное обсуждение. Накануне, 16 июня, «жужжалка» передала сразу четыре сообщения вместо одного, проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое прозвучало в эфире в 13:20 и повторило слово «малоснежный», которое также передавали и 15 июня. Через полтора часа после этого прозвучало «сэвошлюп». В 19:12 поступило сообщение «диалектизм», а в 21:58 — «високед». Каждое послание сопровождалась цифрами, объяснения которым также нет.

Повторения и раньше случались в эфире УВБ-76, что еще больше затруднило попытки расшифровки. В начале июня, на фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, на частоте 4625 килогерц прозвучали слова «ибобаза» и «арапоблиц». Словоформу «ибобаза» уже фиксировали в эфире 10 ноября 2021 года, рассказал aif.ru один из авторов Telegram-канала «УВБ-76 логи». «В пользу версии о том, что сообщения „ибобаза“ и „арапоблиц“ не несут никакого значения даже после расшифровки, говорит тот факт, что одно из этих сообщений уже точно было в эфире 10 ноября 2021 года в 11:16 по московскому времени: „НЖТИ 28981 АРАПОБЛИЦ 3449 5582“», — сказал собеседник издания.

Фото: 360.ru

Связь трансляции «жужжалки» с событиями на Ближнем Востоке Тем не менее пользователи Сети не оставляют попыток разобраться, о чем именно вещает «жужжалка». Многие уверены, что послания 15 и 16 июня связаны с обострившимся конфликтом Ирана и Израиля. Один из подписчиков «УВБ-76 логи» обратил внимание на то, что ряд выданных в эфир цифр совпадает с координатами в окрестностях иранской столицы. «Если предположить, что 9064 — это 35,9064°N, а 6939 — 51,6939°E, то эти координаты попадают в район Тегерана», — указал интернет-пользователь в комментариях. Речь шла о послании со словом «диалектизм», которое озвучили примерно в то же время, когда Иран подвергся атаке противника.

Фото: РИА «Новости»

Когда еще активизировалась «Радиостанция Судного дня» В феврале нынешнего года «жужжалка» выдала небывалую активность в виде 25 сообщений за сутки, среди которых были слова «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и многие другие. Тогда пользователи Сети связали активность с происходящим в зоне спецоперации. Вещание также становилось интенсивнее в преддверии 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Однажды в эфире УВБ-76 и вовсе зазвучала музыка: осенью 2010 года станция транслировала отрывки из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Известно, что «жужжалка» не единственная российская радиостанция, работающая в аналогичном формате. Существует коротковолновая так называемая «Пип», которая с 1986 года транслирует короткие гудки с частотой около 50 сигналов в минуту, а также «Скрипучее колесо», с 2000-го выдающее «скрипящий» двухтональный сигнал. Обе станции тоже выдавали голосовые сообщения, расшифровать которые у любителей, конечно, не получилось.