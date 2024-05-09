Скандалы Евровидения-2024: фрики, сатанизм и половые извращения | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 13:30 Шабаш Евровидения. С широко закрытыми ртами Писатель Беседин: Евровидение транслирует половые извращения и сатанизм Участники Евровидения-2024 от Сан-Марино / dpa / Global Look Press

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В шведском городе Мальме 9 мая пройдет второй полуфинал Евровидения. За выход в финал международного песенного конкурса поборются 16 стран, туда уже попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия. Не обошлось без фриков и скандалов: финский представитель вышел на сцену почти нагим, а ирландцы устроили настоящий шабаш, спародировав дьявольский ритуал. О том, как Евровидение транслирует жителям Старого Света половые извращения и сатанизм, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

«Что делать? Что делать? Снять штаны и бегать», — гласит известная присказка. Вот так и поступил участник Евровидения из Финляндии, выступивший без трусов. «Ну, а почему бы и нет? — видимо, подумал он. — Надо же как-то удивлять в мире, где, казалось бы, удивлять уже невозможно».

Вообще Финляндия традиционно зажигает на Евровидении: в свое время она выиграла конкурс, запустив на него монстров из Lordi. «Hard rock halleluiah!» — вопили те.

Кстати, альбом с таким названием уродов из Lordi был довольно неплох — как минимум бодр, хоть и до прогорклости вторичен. Правда, затем финские шок-рокеры ничего серьезного добиться не смогли. Но это в принципе судьба 99% участников Евровидения. Блеснули на пять минут — и скинули. Ну, если это не ABBA, конечно.

В современном шоу-бизе приходится удивлять, шокировать, эпатировать, но как, если, казалось бы, разрешено уже абсолютно все и даже больше?

Участники нынешнего Евровидения из Ирландии нашли способ. Глядя на них, и Lordi, и Оззи Осборн, и Behemoth перекрестились. Ирландцы предстали в образе то ли ведьм, то ли бесов, призывающих дьявола, — действительно омерзительное зрелище.

Участники Евровидения-2024 от Ирландии / dpa / Global Look Press

Хотя, казалось бы, чем может удивить Евровидение после бородатой женщины? Но когда мы были на дне, постучались снизу.

Ко всему этому шабашу можно было относиться совсем поверхностно и не всерьез, если бы Евровидение не задавало определенных трендов.

Участники Евровидения-2024 от Ирландии / dpa / Global Look Press

На деле это площадка по успешной популяризации фриков. Более того, она своего рода место для вбросов, для социальных экспериментов: заслал бородатую женщину или девицу в образе дьявола — и отслеживай результат.

Трудно сказать, отражает ли Евровидение тренды или само в первую очередь создает их, — это спор о первичности курицы или яйца. Однако на 100% можно утверждать, что конкурс этот не имеет ничего общего с песней, музыкой или массовой культурой. Он главным образом часть реализуемого социального эксперимента, толкающего людей к определенным действиям и воззрениям. И он же отражение настроений в элитах.

Настроения эти Стэнли Кубрик блестяще показал в ленте «С широко закрытыми глазами». Там сильные мира сего собирались на закрытые вечеринки, где происходили сатанинские шабаши, а после — оргии (в оригинале, кстати, педофилические).

Половые извращения и сатанизм — вот то, что практикуют и культивируют элиты, а Евровидение в эпоху вседозволенности транслирует это на страны Старого Света.

Участники Евровидения-2024 от Финляндии / Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

И не надо списывать подобное мракобесие на шоубиз, на то, что, мол, все не всерьез — мол, просто шоу. Нет, как раз-таки все максимально всерьез и сказано прямым текстом. Сказано и показано.

Просто маски давно сброшены, скрывать упырям больше нечего. Они чувствуют, что победили, и теперь готовы окончательно короновать своего властелина. Звучит как бред? Нет, бред и безумие — это когда на сцене когда-то семейного песенного конкурса показывают дьявола.

Однако это происходит — и, похоже, слишком многим это очень и очень нравится.