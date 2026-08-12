Семь секунд невесомости. Что за апокалипсис пророчат на 12 августа?

Интернет лихорадит — якобы 12 августа на Земле на семь секунд отключат гравитацию. Энтузиасты даже разработали на этот случай специальную спасательную методичку. Стоит ли опасаться внезапного полета, почему невесомость проявится именно в этот день, что говорят физики и чем еще пугали народ в Сети, разбирался 360.ru.

Невесомость на выбор Однажды в конце 2024 года какой-то блогер опубликовал якобы секретный документ NASA под названием Project Anchor — проект «Якорь». В нем говорилось, что из-за столкновения массивных черных дыр Земля на семь секунд потеряет силу притяжения. Точное время удара космической волны уже рассчитано, но людям не говорят, чтобы не усугубить хаос. Хоть аккаунт шутника и удалили, история пошла гулять по разнообразным ресурсам и в соцсетях. Ясное дело, добавлялись все новые и новые нереальные подробности, которым многие поверили. Дошло до того, что ученым и представителям NASA пришлось делать официальные опровержения. Не помогло.

Фото: Deepchat & 360.ru

Следом появилась информация, что однажды Земля, Солнце и некая таинственная планета вступят в редкое «квадратное соединение» (не спрашивайте, что это такое, но, видимо, что-то сродни квадратно-гнездовому методу). Гравитационные волны трех тел наложатся друг на друга, что и аннулирует земную гравитацию. Для совсем нетребовательных скопировали старый миф 2014 года о том, что произойдет редчайшее «выравнивание планет». Плутон и Юпитер окажутся на одной линии прямо за Землей и своими суммарными гравитационными силами «оттянут» притяжение Земли на себя. Ну и, разумеется, не могли обойти стороной старый добрый Большой адронный коллайдер. Когда ученые завершат его настройку и запустят агрегат на максимальную мощность, это спровоцирует гравитационный коллапс и все — люди, предметы быта и народного промысла, даже котики — оптом воспарят в невесомости.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Cylonphoto / www.globallookpress.com

Дата апокалипсиса Все версии, как видите, разнятся в деталях, но сходятся в общем: отсутствии притяжения на планете Земля длительностью в семь секунд. Но для достоверности нужна точная дата — это самое главное. Выбор пал на 12 августа 2026 года — как раз в этот день состоится полное солнечное затмение, которое можно будет увидеть на севере России, в Гренландии, Исландии, Испании и Португалии. К такому космическому событию легко пристегивается фразу вроде: «Когда Луна закроет Солнце, небо потемнеет, а притяжении на семь секунд пропадет». И нумерология, конечно: в результате сложения-умножения чисел 12, 8 и 2026 (нет, квадратные корни они извлекать не умеют) эзотерики получили 666 — неопровержимое «доказательство» отключения гравитации.

Фото: Солнечное затмение, 22 июля 2009 года. Xinhua / www.globallookpress.com

Инструкция по выживанию Особо деятельные выдумщики написали целые методички на случай отказа земного притяжения. Людям советовали заранее прикупить прочные веревки, ремни или скотч, чтобы привязать себя к батареям отопления. И нужно прибить всю мебель к полу, чтобы она тоже могла служить «якорем». Еще один вариант не улететь, как воздушный шарик с гелием — влезть под укрытие. Например, лечь под прибитые к полу обеденный стол или кровать, крепко держась за их ножки руками. Да, еще нужно непременно герметично задраить все окна и двери: из-за отсутствия гравитации из комнат моментально высосет весь воздух.

Фото: Alice & 360.ru

Ценные вещи, технику и посуду нужно сложить в коробки и запереть в шкафах, чтобы они не летали по комнате и не травмировали людей. Собак и кошек — запереть в переносках, а те привязать к тяжелой мебели. Тех, кого катастрофа застигнет на улице, спасут крепкие объятия с фонарными столбами или другими массивными элементами пейзажа. Водителям и пассажирам важно оставаться внутри машин, пристегнувшись ремнями безопасности, и держаться за поручни.

Интересно Интернет редко бывает скучным, особенно для тех, кто погуливал школу. Помните, как дюжину лет назад какие-то умники советовали заряжать iPhone в микроволновке? Тогда немало людей спалили свои гаджеты и очень обижались на этот фейк.

Что на самом деле Гравитация — не кнопка в системном блоке Вселенной, которую можно выключить и включить. Это фундаментальное взаимодействие, связанное с массой и энергией, а не злой дядя из ЖКХ, который для профилактики отключает воду на две недели. Если бы сила притяжения таки исчезла (что невозможно), атмосфера Земли просто улетучилась бы в космос в первые же доли секунды, и люди бы задохнулись быстрее, чем успели бы удивиться. Океаны, не удерживаемые притяжением Луны и Земли, поднялись бы гигантским пузырем и разлетелись каплями. Следом со скоростью вращения Земли — а это, на минуточку, около 1674 километров в час! — отправилось бы все, что не прибито к тектоническим плитам. Колоссальное внутреннее давление магмы и газов разорвало бы земную кору. Планета начала бы расширяться и трещать по швам, выбрасывая в космос миллиарды тонн лавы.

Фото: Katie Mulliken/U.S Geologic / www.globallookpress.com

Концы света в ассортименте Конечно, история с гравитацией — не первый катаклизм, который предсказывали в интернете. Помните, как всех перепугал каменный календарь индейцев майя? Якобы он заканчивался в декабре 2012 года и все, дальше пустота. Ученые пытались пояснить, что речь шла только о финале одного из периодов, а после начался следующий цикл. Зря. Их легко перекрывали СМИ и интернет с рассказами о некоем «солнечном максимуме», сдвиге полюсов и столкновении с загадочной планетой Нибиру. Самозванные гадалки и маги бойко торговали защитными амулетами по всему миру. Словом, это был самый раскрученный конец света в истории, который, разумеется, так и не случился.

Фото: DanitaDelimont.c / www.globallookpress.com

Следом потянулись другие «откровения». Какие-то американские пасторы насчитали четыре полных лунных затмения подряд, совпадающих с еврейскими праздниками, и сделали вывод о грядущем Судном дне и скором Втором пришествии. Правда, точной даты никто не назвал. А вот дату падения на планету не то астероида, не то гигантского метеорита очень даже: 28 сентября 2015 года. Ученые твердили, что никаких крупных столкновений не предвидится, но им в ответ противопоставляли якобы отрывки из Библии, откровения Иоанна Богослова, расклады Таро. А еще есть Большой адронный коллайдер, который, по версии всех, кто прогуливал физику, наверняка однажды погубит все живое. Как только разогнанные практически до скорости света пучки элементарных частиц столкнутся, появится черная дыра, что поглотит планету. Ждать это событие наладились сразу после его запуска в сентябре 2008 года.

Фото: ESA/Webb/NASA / www.globallookpress.com