Апокалипсис не сегодня. Топ-7 несбывшихся концов света

Конспирологи назвали смерть понтифика Франциска предвестником апокалипсиса — по расчетам, он настанет в 2030-х. Стоит ли пугаться и отчаиваться? 360.ru вспомнил все аналогичные предсказания для начала XXI века — от «ошибки миллениума» до падения астероида.

Причины конца света Ожидания конца света — одна из любимых игрушек человечества. Разумеется, речь идет не об отсутствии освещения, а о скоропостижном конце всего человечества, планеты Земля, а иногда даже Вселенной. За десятки веков причины для такого грустного финала тоже придумали. Обычно это глобальные катаклизмы: голод, война, пандемия, землетрясения, наводнения, потепления, похолодания, извержения всех вулканов разом или одного, но супервулкана. А еще резкая смена географических полюсов, экологическая катастрофа. Все это укладывается в классический вариант — гнев Божий за людские пороки и неправедный образ жизни. Чуть в стороне стоят восстание машин, злые пришельцы и космический странник, который может врезаться в Землю — и все, привет динозаврам. В итоге только с начала XXI века люди уже пережили семь возможных апокалипсисов.

Фото: Семиглавый зверь апокалипсиса, 1109 год. Heritage-Images / www.globallookpress.com

Миллениум, 2000 год Рубеж веков всегда вызывал трепет и тревогу, а уж смена тысячелетий и подавно. Самое малое, что обещали: на первой секунде 1 января 2000 года случится сброс данных всех компьютеров. Они же шифровали даты года двумя последними цифрами, то есть 2000-й будет «00» — и все, наступит глобальный коллапс. Другие «провидцы» опирались на Библию. Да, в ней ничего прямо о XXI веке не говорится, зато есть строчки о «числе зверя» — трех шестерках, а это как раз перевернутые 999. Почему перевернули, куда делась единица, не спрашивайте, это за пределами нормальной логики. Самый-самый первый конец света накануне третьего тысячелетия был назначен на 11 августа 1999 года. Адепты этого варианта ссылались на средневекового прорицателя Нострадамуса. Когда объявили, что в этот день будет солнечное знамение, многие доверчивые граждане закупили провиант и засели в подвалах. Кроме того, самозванные пророки обещали в последний день XX века ядерную войну, падение астероида, взрыв сверхновой звезды — всего примерно три сотни различных вариантов конца. Как вы поняли, ничего из этого не сбылось.

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Три шестерки, 2006 год После небольшой передышки очередные «пророки» решили, что конец света должен наступить в шестой день шестого месяца 2006 года. Хотя логичнее было бы назначить событие на 2004-й: там сумма цифр года давала шестерку. Но по старой традиции решили, что проще, когда шестерка на виду, а двойку можно просто откинуть. Легкой панике немного помогли астрономы: они рассказали, что летом 2006-го рядом пролетит астероид Икар. Правда, он сближается с Землей каждые девять, 19 и 28 лет, и до сих пор все обходилось. Сразу отметим, что последнее свидание состоялось 16 июня 2015 года, а следующее назначено на 14 июня 2090-го. Кстати, Икар пугал людей еще в XX веке. Благодаря ему в 1967 году студенты Массачусетского технологического института решали задачку уничтожения этого небесного тела в случае его неминуемого столкновения с Землей. Позже, в 1979-м эта работа вдохновила голливудских киношников снять фильм-катастрофу «Метеор».

Интересно Есть люби, которые страдают гексакосиойгексеконтагексафобией — болезненным страхом перед числом 666. Кстати, «число зверя» в некоторых библейских манускриптах указано как 616. Есть люби, которые страдают гексакосиойгексеконтагексафобией — болезненным страхом перед числом 666. Кстати, «число зверя» в некоторых библейских манускриптах указано как 616.

Адронный коллайдер, 2008–2009 годы Как только пресса сообщила о скором запуске Большого адронного коллайдера, все, кто прогуливал физику в школе, наладились ждать конца света в сентябре 2008 года. По мнению публики, как только разогнанные практически до скорости света пучки элементарных частиц столкнутся, появится черная дыра, что поглотит планету. Когда этого не произошло, ставку сделали на будущий год — к этому времени коллайдер обещали разогнать на полную мощность. К делу снова приплели Нострадамуса — якобы именно об этом научном безобразии он говорил в своих пророческих стихах, а про 1999-й — просто перевод плохой. Наука и трезвое мышление снова победили: апокалипсис не случился. Да и глупо было бы вкладывать столько сил (в работе участвовали несколько тысяч ученых из 85 стран, в том числе 700 россиян) в проект, который тут же все схлопнет. Зато страшилки об ускорителе частиц попали в книги и фильмы.

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Календарь майя, 2012 год Очередной конец света приписали индейцам майя. Якобы их каменный календарь доколумбовой эпохи заканчивается на 12-м числе 12-го месяца 2012 года. Значит, после этого уже ничего не будет. Ученые пытались пояснить, что речь шла только о финале одного из периодов, а после начался следующий цикл. Но кто бы слушал. Астрологи, прорицатели, шаманы и даже сельские гадалки щедро делились сценариями, как именно погибнет мир. Тут был и астероид, и «пятое солнце», которое сожжет все живое, и смена полюсов Земли, и изменение положений планет Солнечной системы. Нервов добавило голливудское кино «2012». Дошло до того, что в день предполагаемого апокалипсиса многие люди не пошли на работу и учебу, чтобы в страшный час быть вместе с семьей. Например, в некоторых регионах России учителя настоятельно родителям рекомендовали оставить дома детей в ту злополучную среду.

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Астероид, 2015 год Очередную дату конца установили на 28 сентября 2015-го. Тогда на планету должен был упасть не то астероид, не то гигантский метеорит. Специалисты НАСА в один голос заверяли: никаких крупных столкновений не будет как минимум в ближайшие 100 лет. Им в ответ противопоставляли якобы отрывки из Библии, Откровения Иоанна Богослова, расклады Таро и… адронный коллайдер, который теперь-то наверняка должен был вызвать катастрофу.

Фото: NASA / www.globallookpress.com

Нибиру, 2017 год Спустя два года и снова в сентябре пообещали конец света из-за планеты Нибиру. Хотя никто до сих пор точно не знает, планета ли она: в шумеро-аккадской мифологии (откуда и взяли название) это скорее некое место, что делит Млечный Путь. Но прорицатели относят ее к небесным телам. Насчет способа, которым Нибиру должна была принести погибель, было два варианта. Либо рухнет, либо пролетит так близко, что своей гравитацией задействует все земные вулканы и вызовет глобальные катастрофы. Чего-то подобного ждали и в 2012 году.

Фото: Ferrari / www.globallookpress.com

Астероид и Нибиру, 2020 год «Зеркальные» цифры считаются подходящим для многих событий, в том числе для апокалипсиса. Знатоки ссылались на предсказания болгарской прорицательницы Ванги, которая якобы уверяла, что конец человечества наступит 22 не то февраля, не то декабря 2020 года. В любом случае обеих дат стоило опасаться. Вариантов было несколько. Например, астероид (опять!) упадет в океан и тем спровоцирует гигантское цунами, а оно смоет с планеты большинство стран. В финале обещали ядерную зиму, которая добьет выживших. Либо погибель пришла бы от страшного космического вируса — тогда как раз началась пандемия COVID-19.

Фото: Andy Dean / www.globallookpress.com

Падение Рима и мира Пророчество архиепископа Малахии, изданное в 1595 году, гласит, что недавно почивший папа римский Франциск — последний наместник Христа в Ватикане. После его смерти Рим будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд,

112 Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец. «Пророчество святого архиепископа Малахии о верховных понтификах»

При чем тут Франциск, помимо того, что он действительно был 112-м папой? Дело в том, что его мирская фамилия — Бергольо, то есть производная от слова berg — «гора», «скала», «утес». Имя Петр означает «камень», «скала». Кроме того, есть гипотеза, что от слова berg происходит французкое berger — «пастух» («пасти овец среди множества терзаний»).

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Таким образом, «Петр Римлянин» может иметь значение «Римская твердыня», в смысле оплот католической веры в Риме, что выступает пастырем для верующих. Если все именно так, то, по расчетам любителей криптологии, конец должен наступить 18 марта 2032 года.

Фото: Кардинал Пьетро Паролин. IMAGO/ALESSIA GIULIANI / www.globallookpress.com

Но есть нюанс: Петром Римлянином может оказаться и один из нынешних претендентов на «перстень рыбака» — госсекретарь Ватикана, дипломат и кардинал Пьетро Паролин. Ему уже исполнилось 70 лет, но он вполне может продержаться еще семь лет. Однако будет не 112-м, а 113-м понтификом.