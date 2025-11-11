Сегодня 06:40 Они предвидели все. Какие семь пророчеств старцев о России начинают сбываться сейчас 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

РПЦ

Православие

Россия

Религия

Запад

Они обладали даром, который позволял им заглядывать за горизонт времени. Их предсказания, записанные десятилетия и даже века назад, сегодня читаются как удивительно точный сценарий нашего настоящего и будущего. Что же ждет Россию, согласно пророчествам святых старцев, и почему их слова с каждым годом звучат все актуальнее?

Испытания и возрождение Многие провидцы сходились во мнении, что путь России к своему великому предназначению будет тернист и потребует глубокого духовного очищения. Святитель Феофан Затворник предупреждал о самоуспокоенности и грядущих суровых уроках.

Фото: РИА «Новости»

«В этой грязи мы увязли по самые уши, и, однако же, остаемся равнодушными, слепыми и глухими… Пляшем в этом дьявольском угаре, словно помешанные, предаваясь безрассудству и пороку! И, если мы продолжим в том же духе, то пошлет к нам Бог иноземных учителей — такой урок нас в себя очень скоро приведет», — так говорил Феофан Затворник о духовном состоянии общества. Ту же мысль о периоде испытаний развивал иеромонах Аристоклий, предрекавший, что эти трудности коснутся каждого, но в конечном счете приведут к спасению.

Начинается все с России, но вскоре затронет и иные страны, и все же наша Родина будет спасена. Но много нам предстоит претерпеть страданий и горечи — вся русская земля превратится в подобие тюрьмы. иеромонах Аристоклий

Старец призывал молить Бога о прощении, каяться и творить благие дела. И тогда «воссияет спасительный крест над целым миром, потому что русская земля станет спасительным маяком для всех иных народов». Великое предназначение России Несмотря на мрачные прогнозы, лейтмотивом пророчеств является неизбежное возрождение и особая роль страны. Преподобный Серафим Саровский видел грядущее величие в объединении славянских народов.

Когда настанет конец времен, Русь станет едина со всеми иными славянскими землями и народами. Случится то, о чем с начала времен говорил небесный отец устами своих святых угодников: восторжествует и взойдет Царствие Всероссийское, и перед ним станут трепетать все иные народы. Серафим Саровский

Эту веру в особую миссию разделял и преподобный Иоанн Шанхайский, обращавшийся к России с пламенным призывом. «Чтите православную веру, укрепляйтесь в ней, стремитесь стать достойными царствия небесного и его райских красот! Воспрянь, Святая Русь!» — взывал преподобный.

Фото: РИА «Новости»

Старец призывал очнуться от лености, открыть глаза и узреть славу «страдания земли русской», и она «омоет, очистит от пороков». «Тебе дано было испить из чаши гнева господнего, но когда твои терзания окончатся, правда останется с тобой, и воссияешь ты во славе божьей. И, завидев это сияние, преклонятся пред тобой все народы и их правители, восхваляя Спасителя», — поведал старец. Вызовы времени и новый правитель Старцы прозревали и специфические вызовы грядущих эпох. Преподобный Серафим Вырицкий предсказывал, что главной опасностью для веры станут не гонения, но соблазны мира сего. По его словам, тогда сгниет еще больше душ, чем когда-либо прежде. При этом сохранится видимость — будут строить храмы, посещать их тоже будут, но на земле «воцарится зло».

Подлинная церковь всегда будет гонимой, а спасение можно будет обрести только посредством горестей и недугов. Однако спасение для этого мира все равно уготовано — и именно от земли российской. Серафим Вырицкий

Несмотря на трудности, старцы предрекли появление образа сильного лидера, которому суждено восстановить страну и веру. Святитель Феофан Полтавский говорил о возвращении монархии и приходе богоизбранного правителя. «Россия вновь обратится к монархии и самодержавию. Будущий правитель уже избран Богом — то будет человек, обладающей горячей верой, гениальным умом и непреклонной волей», — рассказывал святитель.

Фото: РИА «Новости»

Пророчества схиархимандрита Ионы Одесского, который задолго до событий предсказал нынешнее противостояние и его духовный смысл, также возвещают о богоданном правителе. Старец видел нынешние испытания как необходимое очищение, предваряющее великое возрождение.

Чтобы Господь дал Руси православного царя, нужно много каяться и молиться. Только через Богом данного царя Россия обретет могущество и спасение. Иона Одесский

Что касается специальной военной операции, старец дал ей четкую временную привязку к церковному календарю, вселяя надежду на победу. «Вся нечисть уйдет со Святой Руси в первую неделю Великого поста», — так пророчествовал Иона Одесский об окончании нынешнего противостояния. Пророчества святых старцев рисуют сложный, но в конечном счете триумфальный путь России — через испытания к духовному возрождению и выполнению ее великой миссии.