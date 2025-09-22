Сегодня 06:38 «В первую неделю поста все закончится». Забытое пророчество старца Иона о конце СВО перепугало украинцев 0 0 0 Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com Интересное

Православие

Одесса

Пасха

Военные

Войны

Россия

Киев

Запад

Майдан

Великий пост

Старец Иона Одесский предсказал не только начало, но и завершение cпециальной военной операции. Он связал окончание этого противостояния с духовным очищением и церковным календарем, вселяя уверенность в грядущей победе. Слова провидца уже находят удивительные подтверждения. Но кто же он, этот подвижник из Одессы, чьи слова с такой точностью отзываются в нашем времени?

Простой монах с даром провидца Этим провидцем был схиархимандрит Иона, который большую часть жизни провел в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы. К нему за советом и исцелением приезжали люди со всех концов бывшего Советского Союза. В его скромной келье висел портрет Суворова, которого старец особо почитал. Эта деталь подчеркивала его глубокую связь с русской воинской славой и историей.

Фото: РИА «Новости»

Батюшка всегда говорил просто и ясно — так, чтобы понимал самый простой народ. Именно эта доступность делала его пророчества, сбывавшиеся с пугающей точностью, такими доходчивыми и запоминающимися. Предупреждение о Майдане За год до своего ухода старец предупредил: «Я преставлюсь и спустя год начнется». Его слова сбылись с пугающей точностью — он отошел к Господу в декабре 2012 года, а ровно через год на Украине начался Майдан. Иона прямо предрекал, что власть на Украине получат «пособники фашистов», которые развернут гонения на каноническую церковь. Он описывал, как в монастырях появятся «незнакомые насельники и иное священство».

Фото: РИА «Новости»

Сегодня его слова видятся точным описанием реальности: в Киево-Печерской лавре устраивают кулинарные шоу, а политики используют алтари как трибуны. Но батюшка уверенно добавлял, что «нечисть будет радоваться недолго». Все пособники фашистов будут изгнаны, а справедливость восторжествует — так завершал свои предсказания старец. Но победа над внешним врагом, по словам старца, станет лишь прологом к великому возрождению. Великое возрождение и крах Запада Иона постоянно повторял, что о разделении стран не может быть и речи. По его словам, враги пытались уничтожить православие через разделение народов.

Нет отдельно Украины и России. У нас — единая Святая Русь. Иона Одесский

Старец также предрекал, что с приходом Богом данного царя начнется скорое возрождение могущества России. Для того, чтобы это случилось, по словам старца, страна должна покаяться.

Чтобы Господь дал Руси православного царя, нужно много каяться и молиться. Только через Богом данного царя Россия обретет могущество и спасение. Иона Одесский

Западу же он предсказывал катаклизмы — взрывы в Германии, «большую волну» в Великобритании. Францию и Италию, по словам Ионы, ждут болезни, огонь и нашествие насекомых. Он неоднократно говорил, «Запад обещает только ад», а дорога к этому светлому будущему Руси лежит через очистительные испытания, у которых есть свой четкий срок. Три Пасхи и окончание СВО Нынешние испытаний, по мнению старца, продлятся два года и закончатся большой войной, после чего «будет Русский Царь». Но самым загадочным пророчеством старца Ионы остались его слова о «трех Пасхах»: «Первая Пасха будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной». Многие верующие видят в этих словах указание на этапы специальной военной операции.

Фото: РИА «Новости»

Окончание СВО старец четко связывал с церковным календарем: «Вся нечисть уйдет со Святой Руси в первую неделю Великого поста». Хотя он не указал конкретный год, это пророчество дает ясную временную привязку. Точность уже сбывшихся предсказаний заставляет с особым вниманием относиться к словам старца о будущем. Верующие с надеждой вглядываются в церковный календарь, ожидая исполнения этих слов. Слова, в которые так хочется верить Конечно, не все безоговорочно верят в пророчества, а некоторые слова старца Ионы действительно остаются загадкой для толкования. Люди могут по-разному понимать его символические образы и предсказания. Однако множество верующих видят в его словах больше, чем просто описание событий. А точность исполнения его слов о событиях Майдана и гонениях на каноническую церковь на Украине дают пищу для размышлений всем остальным.