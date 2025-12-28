Сегодня 19:45 Секреты новогоднего стола 2026. Угощения и ритуалы для благополучия от Красной Огненной Лошади Эзотерик Шмелев рассказал, как украсить стол в Новый год Лошади 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Символом наступающего 2026 года по китайскому календарю станет Огненная Красная Лошадь. Праздник нужно встретить правильно, чтобы привлечь благополучие. Это касается и новогоднего стола. Какие блюда можно и нельзя готовить, как украсить стол — в материале 360.ru.

Что любит Красная Огненная Лошадь Символ грядущего года любит натуральность, естественность и порядок — это можно взять за ключевое правило при подготовке праздничного стола. Главный акцент — на праздничной трапезе не должно быть слишком жирной пищи, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. «Если мы готовим салаты с майонезом, то с ним не перебарщиваем, а добавляем его в щадящей консистенции, чтобы не вредить своему здоровью. Второй момент, если мы говорим про мясо, то его также лучше выбирать нежирных сортов», — отметил он.

Фото: Медиасток.рф

На столе должны быть фрукты с кислинкой.

В основном цитрусовые. Обязательно должны быть маслины и оливки, это тоже с астрологической точки зрения будет полезно, но при этом не стоит перебарщивать с соленьями в виде огурцов, капусты и так далее. Борис Зак астролог

Какие блюда подать к новогоднему столу Зак рекомендовал заменить традиционный оливье на цезарь, и в целом отдать предпочтение легким овощным салатам. «Если мы говорим про горячие блюда, то здесь можно рыбу запечь с лимоном. Креветки тоже будут хорошо смотреться на столе. Опять же, без обилия жирных соусов», — отметил астролог. Рекомендуется к празднику запеченная в духовке курица, индейка или крольчатина. Лошадь — травоядное животное, поэтому в меню должны быть свежие листья салата, огурцы и другие овощи.

Фото: Медиасток.рф

Придется очень кстати зелень, помидоры и красная икра, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Еда — это символизм, определенный проводник, и таким образом можно использовать в том числе какие-то напитки, к примеру, морсы, компоты из красных цветов и оттенков. Не банальное шампанское, как всегда было принято. Красные вина будут очень актуальными. Сергей Шмелев эзотерик

Что категорически нельзя включать в новогоднее меню Ни в коем случае в Новый год Красной Огненной Лошади нельзя подавать к столу мясо копытных, предупредил Шмелев. «Конина будет некстати, можно все заменить курицей, индейкой, если человек вегетарианец, — другими кулинарными шедеврами, но ни в коем случае не копытными. <… > Многие считают, в том числе и эзотерики, что можно заменить курицу, утку говядиной, еще чем-то. Нет, это в корне неверно, потому что это год копытных. Есть подкова счастья. Подкова — это благополучие, и его нужно уважать. То есть отказать себе в новогоднюю ночь в употреблении пищи данного характера», — посоветовал эзотерик.

Фото: Медиасток.рф

По его словам, благодаря этому человек получит уважение от хозяйки года.

Следует соблюдать определенные традиции, отказаться от жирной скверной пищи. Сергей Шмелев эзотерик

Как украсить новогодний стол 2026 Украсить праздничный стол в год Лошади можно в теплых тонах. «Вполне гармонично в формате теплых тонов — это оттенки черного, красного и коричневого. Черный цвет никто не отменяет, нет никакого определенного табу в формате этого цвета, цвет благородный и никакого негатива в будущий год он не принесет. Но здесь также важно учитывать, что оформлять новогодний стол нужно с определенной изюминкой. Можно поставить фигуру, силуэт свечи, в том числе красивые, яркие, красные, в центр новогоднего стола», — посоветовал Шмелев.

Фото: Медиасток.рф

Он добавил, что красный цвет — это символ зарождения чего-то нового, энергии и баланса.

Можно украсить новогодний стол овсяным печеньем, купить какие-то изыски, связанные с хозяйкой годы года, и после отдать это бродячим животным, либо же своим домашним любимцам — тоже вполне актуально. Это уважение. Сергей Шмелев эзотерик

Как еще привлечь благополучие в Новый год 2026 Шмелев рекомендовал подарить близким свечи или подковы — символы Красной Огненной Лошади. «Но очень важно учитывать, что если человек дарит подкову, купленную в эзотерическом магазине, нужно ее определенным образом чистить, магически и энергетически заряжать и соответствовать своему подарку, тогда это будет действительно хорошая вещь, и от нее будет толк», — сказал он. Следует отказаться от мини-фейерверков за столом. «В сложное время живем, салюты вообще не очень будут актуальными. Есть красивый стол, правильно оформленный, но все бенгальские огни и так далее, — в сторону. Не нужно пугать того, кто может принести счастье, финансовое благополучие и удачу. Все эти мини-салютики в центре стола абсолютно неуместны», — заключил Шмелев.