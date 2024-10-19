Сегодня 17:07 Защита и опора. Как в России отмечают День отца Психолог Кичаев: отец формирует в ребенке личностные качества 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt/dpa / Global Look Press Интересное

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Многие знают про День матери и даже отмечают его, а вот про День отца — празднику, кстати, уже более 100 лет — нередко забывают. В некоторых странах сложились свои традиции в честь этого события, в России же они пока зарождаются. Об истории праздника и о том, как порадовать близкого человека, — в материале «360».

Когда День отца в 2024 году Дата празднования в России и других странах отличается. По всему миру принято встречать этот день в третье воскресенье лета. Утвердить праздник на государственной основе для россиян предложила организация «Союз отцов», поэтому 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День отца отмечают каждое третье воскресенье октября. В 2024-м праздник выпал на 20 октября.

Как появился День отца В далеком 1909 году в американском городе Спокан в штате Вашингтон Сонора Луиза Смарт Додд во время церковной службы в День матери задумалась, почему праздник существует только для одного родителя, хотя в воспитании принимают участие оба.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

Ее отец, Уильям Джексон Смарт, воспитывал детей в одиночку и был к ним очень добр. Мать Соноры умерла после рождения шестого — самого младшего — ребенка. Мужчина был любящим и заботливым родителем, настоящим примером для подражания. Кроме того, ветераном Гражданской войны. Тогда Сонора создала петицию, в которой объяснила, насколько важен отец для детей. Местные власти поддержали инициативу.

Интересно Праздник должен был пройти 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта. Однако к этому дню не успели полностью украсить город и закончить подготовку к мероприятию, поэтому перенесли его на 19-е число. Праздник должен был пройти 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта. Однако к этому дню не успели полностью украсить город и закончить подготовку к мероприятию, поэтому перенесли его на 19-е число.

После этого идея распространилась по всей стране. Ее поддержал даже президент США Калвин Кулидж. Он подчеркнул, что праздник позволит укрепить связь отцов с детьми. В 1966 году другой президент США, Линдон Джонсон, сделал этот день национальным праздником. Кстати, тогда и утвердилась официальная дата — третье воскресенье июня. Постепенно праздник распространился по миру. Сейчас его отмечают в более чем 30 странах.

Фото: Annette Riedl/dpa / Global Look Press

Особенно пышно его встречают в Финляндии: днем ходят на кладбище и поминают умерших мужчин, а вечером собираются за праздничным столом, поют песни и танцуют. В Австралии в День отца принято выходить на прогулку и собираться на пикники, которые, как считают австралийцы, укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье. В Россию День отца пришел недавно, получив официальный статус 4 октября 2021 года. Примечательно, что в некоторых регионах этот день уже много лет утвержден законодательно. В числе первопроходцев — Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области.

Фото: Freepik

Роль отца в жизни ребенка Для каждого ребенка отец — значимый взрослый, который закладывает в личность важные качества, рассказал в беседе с 360.ru психолог Александр Кичаев. Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение соответствующей модели поведения.

Мальчик бессознательно копирует поведение отца. Если он рос без папы, то может быть не очень мужественным и повторять поведение матери. Однако бывают и исключения. Александр Кичаев психолог

Для девочки же отец открывает мир заботы, показывая, что такое крепкое плечо и сила духа. Через общение с папой юная особа познает, как к ней будет относиться будущий муж. Собеседник 360.ru напомнил, что отец нужен, чтобы в семье не было ощущения неполноценности. Как правило, дети, выросшие в неполных семьях, страдают от низкой самооценки: «я не такой, как все».

Фото: Freepik

Андрей Клеверин, психолог и отец пятерых сыновей, согласился с важностью обоих родителей в жизни ребенка и сказал, что поддерживает зародившийся в России праздник и относится к нему очень положительно. «В нашей стране роль отца немного размыта, потому что так сложилось исторически. <…> У тех молодых людей, которые сейчас становятся родителями, заложилась модель, что главная задача мужчин — зарабатывать деньги», — заявил он. Психолог отметил, что праздник позволит популяризировать идею о важности близких и доверительных отношений между детьми и отцами и разрушить стереотип о исключительной роли добытчика.

Фото: Freepik

Как поздравить папу или мужа с Днем отца Выбирайте подарок в зависимости от интересов и предпочтений мужчины. Не забудьте прикрепить личное послание или открытку, чтобы придать подарку особое значение. Вместо письменного послания можно собрать альбом с родовым древом, чтобы напомнить ценность семейных уз. Персонализированный подарок Закажите подарок с персональной надписью или фотографией. Это может быть кружка, футболка, календарь или даже фоторамка с общими воспоминаниями. Особенно забавно будет, если вы нанесете принт с какими-то «крылатыми» фразами родителя.

Эмоции и впечатления Подарите отцу опыт, который он всегда хотел получить. Это может быть билет на концерт его любимой группы, поход в ресторан с экзотической кухней или даже сертификат на экстрим-занятия — полет на воздушном на шаре или вождение спортивного автомобиля.

Фото: Freepik

Книги Если мужчина любит читать, купите книгу его любимого автора или по теме, которая его интересует. Если у него много книг, можно подарить членство в книжном клубе или аудиокниги. Инструменты или аксессуары У всех пап есть увлечения. Подарите ему что-то связанное с этим. Например, хороший набор инструментов, мастер-класс или аксессуары для его хобби. Подарочный набор Соберите корзину из его любимых продуктов или угощений. Например, с любимыми винами, сырами и закусками; набор для бороды, если она у него есть и он ухаживает за собой; набор для барбекю с разнообразными специями и соусами.