Защита и опора. Как в России отмечают День отца
Психолог Кичаев: отец формирует в ребенке личностные качества
Многие знают про День матери и даже отмечают его, а вот про День отца — празднику, кстати, уже более 100 лет — нередко забывают. В некоторых странах сложились свои традиции в честь этого события, в России же они пока зарождаются. Об истории праздника и о том, как порадовать близкого человека, — в материале «360».
Когда День отца в 2024 году
Дата празднования в России и других странах отличается. По всему миру принято встречать этот день в третье воскресенье лета.
Утвердить праздник на государственной основе для россиян предложила организация «Союз отцов», поэтому 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День отца отмечают каждое третье воскресенье октября. В 2024-м праздник выпал на 20 октября.
Как появился День отца
В далеком 1909 году в американском городе Спокан в штате Вашингтон Сонора Луиза Смарт Додд во время церковной службы в День матери задумалась, почему праздник существует только для одного родителя, хотя в воспитании принимают участие оба.
Ее отец, Уильям Джексон Смарт, воспитывал детей в одиночку и был к ним очень добр. Мать Соноры умерла после рождения шестого — самого младшего — ребенка. Мужчина был любящим и заботливым родителем, настоящим примером для подражания. Кроме того, ветераном Гражданской войны.
Тогда Сонора создала петицию, в которой объяснила, насколько важен отец для детей. Местные власти поддержали инициативу.
Интересно
После этого идея распространилась по всей стране. Ее поддержал даже президент США Калвин Кулидж. Он подчеркнул, что праздник позволит укрепить связь отцов с детьми.
В 1966 году другой президент США, Линдон Джонсон, сделал этот день национальным праздником. Кстати, тогда и утвердилась официальная дата — третье воскресенье июня. Постепенно праздник распространился по миру. Сейчас его отмечают в более чем 30 странах.
Особенно пышно его встречают в Финляндии: днем ходят на кладбище и поминают умерших мужчин, а вечером собираются за праздничным столом, поют песни и танцуют.
В Австралии в День отца принято выходить на прогулку и собираться на пикники, которые, как считают австралийцы, укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.
В Россию День отца пришел недавно, получив официальный статус 4 октября 2021 года. Примечательно, что в некоторых регионах этот день уже много лет утвержден законодательно. В числе первопроходцев — Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области.
Роль отца в жизни ребенка
Для каждого ребенка отец — значимый взрослый, который закладывает в личность важные качества, рассказал в беседе с 360.ru психолог Александр Кичаев. Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение соответствующей модели поведения.
Мальчик бессознательно копирует поведение отца. Если он рос без папы, то может быть не очень мужественным и повторять поведение матери. Однако бывают и исключения.
Александр Кичаев
психолог
Для девочки же отец открывает мир заботы, показывая, что такое крепкое плечо и сила духа. Через общение с папой юная особа познает, как к ней будет относиться будущий муж.
Собеседник 360.ru напомнил, что отец нужен, чтобы в семье не было ощущения неполноценности. Как правило, дети, выросшие в неполных семьях, страдают от низкой самооценки: «я не такой, как все».
Андрей Клеверин, психолог и отец пятерых сыновей, согласился с важностью обоих родителей в жизни ребенка и сказал, что поддерживает зародившийся в России праздник и относится к нему очень положительно.
«В нашей стране роль отца немного размыта, потому что так сложилось исторически. <…> У тех молодых людей, которые сейчас становятся родителями, заложилась модель, что главная задача мужчин — зарабатывать деньги», — заявил он.
Психолог отметил, что праздник позволит популяризировать идею о важности близких и доверительных отношений между детьми и отцами и разрушить стереотип о исключительной роли добытчика.
Как поздравить папу или мужа с Днем отца
Выбирайте подарок в зависимости от интересов и предпочтений мужчины. Не забудьте прикрепить личное послание или открытку, чтобы придать подарку особое значение. Вместо письменного послания можно собрать альбом с родовым древом, чтобы напомнить ценность семейных уз.
Персонализированный подарок
Закажите подарок с персональной надписью или фотографией. Это может быть кружка, футболка, календарь или даже фоторамка с общими воспоминаниями. Особенно забавно будет, если вы нанесете принт с какими-то «крылатыми» фразами родителя.
Эмоции и впечатления
Подарите отцу опыт, который он всегда хотел получить. Это может быть билет на концерт его любимой группы, поход в ресторан с экзотической кухней или даже сертификат на экстрим-занятия — полет на воздушном на шаре или вождение спортивного автомобиля.
Книги
Если мужчина любит читать, купите книгу его любимого автора или по теме, которая его интересует. Если у него много книг, можно подарить членство в книжном клубе или аудиокниги.
Инструменты или аксессуары
У всех пап есть увлечения. Подарите ему что-то связанное с этим. Например, хороший набор инструментов, мастер-класс или аксессуары для его хобби.
Подарочный набор
Соберите корзину из его любимых продуктов или угощений. Например, с любимыми винами, сырами и закусками; набор для бороды, если она у него есть и он ухаживает за собой; набор для барбекю с разнообразными специями и соусами.