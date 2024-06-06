Сегодня 18:57 Робот Женя, дракон, танцы и финики. Самые яркие моменты ПМЭФ-2024 Все о главных героях XXVII международного экономического форума 0 0 1 Фото: Трансформер, стенд Подмосковья на ПМЭФ-2024. Cao Yang / Global Look Press Интересное

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Санкт-Петербург с 5 по 8 июня принимает гостей XXVII Международного экономического форума. Туда съехались не только участники из разных регионов России, но и представители более чем 100 стран. Тема 2024 года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». О самых интересных площадках — в материале 360.ru.

Робот Женя Наиболее популярной на ПМЭФ-2024 стала площадка Московской области. Там гордо возвышается четырехметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые скоро начнут выпускать в Подмосковье. Но больше всего участников и гостей фестиваля очаровал Женя. Это антропоморфная самообучающаяся машина, ее словарным запасом «заведует» нейросеть. Робот живо рассказывает гостям об интересных подмосковных проектах, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме региона. Между делом Евгений шутит и читает стихи. Кстати, он не стесняется признаться, если чего-то не знает. В ответ на трудные вопросы робот честно говорит, что не владеет такой информацией, но знает, где ее можно найти, и подсказывает нужные ресурсы.

Путешествие в тундру Самым сказочным можно без колебаний назвать мультимедийный стенд «Открывая тундру» от компании «Газпром нефть». С помощью изогнутого восьмиметрового экрана гости форума смогли увидеть удивительную красоту северной природы. Все цифровые изображения исполнены с такой высокой детализацией, что посетители легко забывали, что все происходит на берегах Невы, а не в тундре. Люди любовались завораживающим мерцанием северного сияния, смотрели на пасущихся оленей, наблюдали за любопытным песцом, видели взмахи крыльев полярной совы. Этот цифровой арт-проект показал тот настоящий удивительный мир, который видят коренные жители Севера. Для полноты картины гостям предлагали традиционный напиток с брусникой, можжевельником и хвоей.

Танцы, песни и вино Стенд «Молдавский двор» участники и гости в один голос назвали самым веселым на форуме. Там звучали музыка и песни, всех, кто подходил к площадке, угощали вином, фруктами и брынзой. Танцоры в национальных костюмах лихо отплясывали вместе с гостями молдавские национальные танцы. Под задорную музыку девушка в молдавском костюме показала, как молдаване ногами давят в бочках виноград для вина. Кроме зрелищной части, у молдавской делегации есть и серьезные мероприятия: 6 и 7 июня они обсудят экономику и отношение к традиционным ценностям в Молдавии. Среди спикеров — лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Ярче звезд Звание самого зрелищного стенда по праву разделили между собой два участника форума. Постоянный партнер ПМЭФ группа «Уралхим» подарила гостям и участникам традиционное панно из живых цветов. Необычная живая мозаика занимает 100 квадратных метров и состоит из 170 тысяч живых роз, гвоздик и хризантем. Все они стоят в специальных вазах с водой, так что они легко выдержат три дня. На этот раз картина изображает семью на кукурузном поле.

Не менее яркой площадкой блеснул и Альфа-банк. Он установил на форуме огромного красного дракона — символ 2024 года. А так как кредитный портфель банка превысил 30 миллиардов юаней, гостям раздавали китайские шоколадные монетки и насыпали красный попкорн.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новичок на ПМЭФ Представители Султаната Омана в этом году впервые стали гостями Петербургского международного экономического форума. Это арабское государство давно завязало торгово-экономические отношения с Россией и принимает у себя российских специалистов.

Мы хотим узнать возможности России и предлагаем узнать о возможностях, которые есть в Омане, и то, что мы можем предложить инвесторам. Председатель торгово-промышленной палаты Фейсал Абдалла Саид Аль Равас

На площадке Омана свою продукцию представили более 15 компаний. Мониторы по периметру стенда показывали достопримечательности страны: мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр в Маскате, морское побережье, песчаные дюны и Гранд-Каньон. Гости могли попробовать финики и конфеты из орехов и меда.