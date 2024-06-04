Гости с родины Синдбада приедут на ПМЭФ. История и традиции Султаната Оман
Султанат Оман впервые станет гостем ПМЭФ
Гость ПМЭФ-2024 — Султанат Оман. Мусульманское государство, расположенное на юго-востоке Аравийского полуострова, давно дружит с Россией и всегда гостеприимно встречает россиян, будь то туристы или специалисты, которые помогают развитию этой древней страны. О ее истории, экономике, туризме — в материале 360.ru.
Отношения Омана и России
Султанат Оман впервые станет гостем Петербургского международного экономического форума — 2024. Постол Хамуд Аль Тувайх выразил уверенность, что это даст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между его страной и Россией. Тем более что сотрудничество ведет свою историю со времен СССР.
Сегодня десятки российских компаний сотрудничают с Оманом в сфере разведки и добычи нефти и газа, информационной безопасности, радиоэлектроники, кораблестроения, производства труб и сельскохозяйственной техники. Активно развивают взаимодействие в области образования, культуры и туризма.
В 2022 году объем взаимной торговли между странами вырос на 46%, превысив 300 миллионов долларов. При этом 98% оборота пришлось на российский экспорт. Летом прошлого года Москва и Маскат подписали соглашение об исключении двойного налогообложения.
История Омана
Султанат Оман основали в 1970 году, но это не мешает ему быть старейшим арабским государством на юго-востоке Аравийского полуострова. Считается, что тут располагались одни из самых ранних поселений древних людей. Здесь же пролегал основной путь расселения человечества из Африки в Южную и Юго-Восточную Азию.
В бронзовый век царство Маган — на территории нынешнего Омана — служило основным источником меди и диорита для всей Месопотамии. Об этом рассказали шумерские клинописные таблички из третьего тысячелетия до нашей эры.
Легенда гласит, что территория нынешнего Омана входила в Сабейское царство, управляемое царицей Савской. Той самой, которая, согласно Библии, встречалась с царем Соломоном и щедро одарила мудрого правителя золотом, благовониями и драгоценными камнями.
Кстати, о благовониях: с древности Оман был главным местом добычи ладана — большой ценности по тем временам. Его производили из смолы босвеллий (род деревьев семейства бурзеровые), которые до сих пор растут на плато Дофар, и отправляли в Средиземноморье и Междуречье. Этот торговый путь назывался «Путь ладана».
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Оман нового времени
Португальцы попытались захватить Оман в 1508 году, но продержались чуть менее века. Следом за ними та же участь постигла персов.
Далее были многочисленные войны с соседями и междоусобицы. Пытались решить, кто главный правитель, пока в 1938 году к власти не пришел Саид бин Таймур.
Он объявил вне закона почти все прогрессивные достижения XX века. Оман буквально застрял в Средневековье, люди умирали от голода и нищеты. При этом главные советники монарха были из вполне себе развитой Великобритании, и Саид бин Таймур полагался на них буквально во всем.
Но в 1962 году в провинции Дофар вспыхнул мятеж. Когда через два года в Омане нашли запасы нефти, это лишь усугубило ситуацию.
Восставшие устраивали диверсии, жгли вышки и даже устроили покушение на султана. После этого монарх заперся во дворце и больше не появлялся на публике.
Летом 23 июля 1970 года султана бескровно сверг его сын Кабус бен Саид. Он прогнал прочь британцев, разгромил мятежников и провел действительно революционные реформы. Новый правитель принял первую Конституцию страны и довольно скоро изменил жизнь оманцев.
До 1970-го уровень смертности детей в Омане в возрасте до пяти лет составлял около 25%. На все государство было только три школы. Сейчас там больше тысячи государственных школ, в 1989 году открылся первый государственный университет. Кстати, половина учащихся — девушки. Есть частные вузы и колледжи.
Кто сегодня правит Оманом
Кабус бен Саид был бездетным. Перед смертью в 2020 году он назначил преемником двоюродного брата, министра наследия и культуры. Сегодня Хейсам бен Тарик Аль Саид — султан и одновременно премьер-министр Омана.
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Экономика Омана
Хотя у Омана есть нефть, себестоимость ее добычи самая высокая на Аравийском полуострове, так что эта страна остается беднейшей из всех, у кого есть черное золото. Тем не менее там нет безработицы и бездомных, а общий уровень жизни сравним с процветающими европейскими государствами.
Оманцы не платят никаких налогов и бесплатно получают от государства землю для постройки дома. Подавляющее большинство рабочей силы составляют гастарбайтеры: пакистанцы, индийцы, бангладешцы, шриланкийцы.
Казна пополняется за счет продажи сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа, металлов, реэкспорта различных товаров. Аграрии выращивают финики, бананы, люцерну и овощи, занимаются разведением скота и рыболовством.
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Какое время
Время в Омане на час опережает московское. Климат тропический, с жарким летом и мягкой зимой, поэтому комфортное всего приезжать туда с начала сентября до конца апреля.
Нужна ли виза в Оман
Российские туристы могут находиться в султанате без визы до 14 дней (при подтвержденной брони отеля, наличии медстраховки и обратного билета).
Те, кто хочет остаться подольше, могут получить туристическую визу в аэропорту Маската — столицы — или на границе с ОАЭ. Для этого нужно заранее заполнить заявление на сайте Султанской полиции.
Какая валюта в Омане
Один оманский реал стоит чуть больше 233 российских рублей. Обменники есть во всех торговых центрах.
Что посмотреть в Омане
Одно из самых колоритных мест — рынок древнего города Низва. Он делится на несколько частей, и там можно найти буквально все: от провизии до старых ружей, духов, саженцев, живых птиц или коз. Можно не беспокоиться за кошелек: воровства в стране практически нет.
Мечеть султана Кабуса построили в 2001 году на деньги монарха. Это третий по величине мусульманский храм в мире: внутри могут поместиться шесть с половиной тысяч верующих. Кстати, в Омане запрещено строить здания выше шести этажей.
Туристам наверняка понравится крепость XIII века в городе Бахла, который когда-то был столицей страны. Еще можно побывать в пещере Аль-Хута с ее подземными озерами.
Если не хочется никуда идти, можно просто поваляться на пляжах. Купаться на побережье Омана можно круглый год — вода там всегда теплая.
Национальная кухня
Основные блюда оманцев довольно простые: финики, ячменные или пшеничные лепешки, каша из проса, вареный рис со специями. Есть блюда из рыбы и мяса, причем самым любимым считается мясо гиены. Еще можно попробовать торт из баклажанов, фиников и лука либо жаренного целиком барана.
Свинины в Омане нет, кроме того, местные практически не едят куриные яйца.
Можно ли пить алкоголь в Омане
В султанате действует сухой закон. Алкоголь продают не мусульманам, а лишь экспатам (обладателям рабочей визы) задорого и в специальных магазинах. Туристы могут приобрести спиртные напитки исключительно в отелях и ресторанах, имеющих лицензию. Из дьюти-фри в Оман можно ввезти по четыре литра алкоголя на человека.
Распитие и появление на улице в нетрезвом виде запрещено.