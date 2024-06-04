Сегодня 19:05 Гости с родины Синдбада приедут на ПМЭФ. История и традиции Султаната Оман Султанат Оман впервые станет гостем ПМЭФ 0 0 0 Фото: Форт Эр-Рустак, Оман. Egmont Strigl / Global Look Press Путешествия

Туризм

Газ

Нефть

Россия

История

ПМЭФ-2024

Гость ПМЭФ-2024 — Султанат Оман. Мусульманское государство, расположенное на юго-востоке Аравийского полуострова, давно дружит с Россией и всегда гостеприимно встречает россиян, будь то туристы или специалисты, которые помогают развитию этой древней страны. О ее истории, экономике, туризме — в материале 360.ru.

Отношения Омана и России Султанат Оман впервые станет гостем Петербургского международного экономического форума — 2024. Постол Хамуд Аль Тувайх выразил уверенность, что это даст сильный импульс торгово-экономическим отношениям между его страной и Россией. Тем более что сотрудничество ведет свою историю со времен СССР. Сегодня десятки российских компаний сотрудничают с Оманом в сфере разведки и добычи нефти и газа, информационной безопасности, радиоэлектроники, кораблестроения, производства труб и сельскохозяйственной техники. Активно развивают взаимодействие в области образования, культуры и туризма. В 2022 году объем взаимной торговли между странами вырос на 46%, превысив 300 миллионов долларов. При этом 98% оборота пришлось на российский экспорт. Летом прошлого года Москва и Маскат подписали соглашение об исключении двойного налогообложения.

Фото: Набережная Муттра, Оман. Egmont Strigl / Global Look Press

История Омана Султанат Оман основали в 1970 году, но это не мешает ему быть старейшим арабским государством на юго-востоке Аравийского полуострова. Считается, что тут располагались одни из самых ранних поселений древних людей. Здесь же пролегал основной путь расселения человечества из Африки в Южную и Юго-Восточную Азию. В бронзовый век царство Маган — на территории нынешнего Омана — служило основным источником меди и диорита для всей Месопотамии. Об этом рассказали шумерские клинописные таблички из третьего тысячелетия до нашей эры.

Легенда гласит, что территория нынешнего Омана входила в Сабейское царство, управляемое царицей Савской. Той самой, которая, согласно Библии, встречалась с царем Соломоном и щедро одарила мудрого правителя золотом, благовониями и драгоценными камнями.

Фото: Оманец собирает ценную смолу ладанного дерева. Fabian von Poser / Global Look Press

Кстати, о благовониях: с древности Оман был главным местом добычи ладана — большой ценности по тем временам. Его производили из смолы босвеллий (род деревьев семейства бурзеровые), которые до сих пор растут на плато Дофар, и отправляли в Средиземноморье и Междуречье. Этот торговый путь назывался «Путь ладана».

Интересно Оман еще называют родиной легендарного Синдбада-морехода. В 1980 году известный британский путешественник и писатель Тим Северин на парусном арабском корабле «Сохар», построенном по технологии IX–X веков, прошел путь этого героя арабских сказок. Оман еще называют родиной легендарного Синдбада-морехода. В 1980 году известный британский путешественник и писатель Тим Северин на парусном арабском корабле «Сохар», построенном по технологии IX–X веков, прошел путь этого героя арабских сказок.

Оман нового времени Португальцы попытались захватить Оман в 1508 году, но продержались чуть менее века. Следом за ними та же участь постигла персов. Далее были многочисленные войны с соседями и междоусобицы. Пытались решить, кто главный правитель, пока в 1938 году к власти не пришел Саид бин Таймур. Он объявил вне закона почти все прогрессивные достижения XX века. Оман буквально застрял в Средневековье, люди умирали от голода и нищеты. При этом главные советники монарха были из вполне себе развитой Великобритании, и Саид бин Таймур полагался на них буквально во всем.

Фото: Султан Саид бин Таймур / Викимедиа

Но в 1962 году в провинции Дофар вспыхнул мятеж. Когда через два года в Омане нашли запасы нефти, это лишь усугубило ситуацию. Восставшие устраивали диверсии, жгли вышки и даже устроили покушение на султана. После этого монарх заперся во дворце и больше не появлялся на публике. Летом 23 июля 1970 года султана бескровно сверг его сын Кабус бен Саид. Он прогнал прочь британцев, разгромил мятежников и провел действительно революционные реформы. Новый правитель принял первую Конституцию страны и довольно скоро изменил жизнь оманцев.

Фото: Султан Кабус бен Саид на 29-м ежегодном саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате, 2008 год. Zhang Ning / Global Look Press

До 1970-го уровень смертности детей в Омане в возрасте до пяти лет составлял около 25%. На все государство было только три школы. Сейчас там больше тысячи государственных школ, в 1989 году открылся первый государственный университет. Кстати, половина учащихся — девушки. Есть частные вузы и колледжи.

Кто сегодня правит Оманом Кабус бен Саид был бездетным. Перед смертью в 2020 году он назначил преемником двоюродного брата, министра наследия и культуры. Сегодня Хейсам бен Тарик Аль Саид — султан и одновременно премьер-министр Омана.

Интересно В Омане можно увидеть бои быков. Но они не имеют ничего общего с корридой: быки сами дерутся между собой до того момента, пока один из них не признает свое поражение и не сбежит с арены. В Омане можно увидеть бои быков. Но они не имеют ничего общего с корридой: быки сами дерутся между собой до того момента, пока один из них не признает свое поражение и не сбежит с арены.

Экономика Омана Хотя у Омана есть нефть, себестоимость ее добычи самая высокая на Аравийском полуострове, так что эта страна остается беднейшей из всех, у кого есть черное золото. Тем не менее там нет безработицы и бездомных, а общий уровень жизни сравним с процветающими европейскими государствами. Оманцы не платят никаких налогов и бесплатно получают от государства землю для постройки дома. Подавляющее большинство рабочей силы составляют гастарбайтеры: пакистанцы, индийцы, бангладешцы, шриланкийцы. Казна пополняется за счет продажи сырой нефти и нефтепродуктов, природного газа, металлов, реэкспорта различных товаров. Аграрии выращивают финики, бананы, люцерну и овощи, занимаются разведением скота и рыболовством.

Фото: Продавец фиников / Global Look Press

Путешествие в Оман: что нужно знать туристу Какое время Время в Омане на час опережает московское. Климат тропический, с жарким летом и мягкой зимой, поэтому комфортное всего приезжать туда с начала сентября до конца апреля.

Нужна ли виза в Оман Российские туристы могут находиться в султанате без визы до 14 дней (при подтвержденной брони отеля, наличии медстраховки и обратного билета). Те, кто хочет остаться подольше, могут получить туристическую визу в аэропорту Маската — столицы — или на границе с ОАЭ. Для этого нужно заранее заполнить заявление на сайте Султанской полиции.

Какая валюта в Омане Один оманский реал стоит чуть больше 233 российских рублей. Обменники есть во всех торговых центрах.

Фото: Покупатели прицениваются к серебряным кинжалам на рынке Низва, Оман. Martin Storz / Global Look Press

Что посмотреть в Омане Одно из самых колоритных мест — рынок древнего города Низва. Он делится на несколько частей, и там можно найти буквально все: от провизии до старых ружей, духов, саженцев, живых птиц или коз. Можно не беспокоиться за кошелек: воровства в стране практически нет. Мечеть султана Кабуса построили в 2001 году на деньги монарха. Это третий по величине мусульманский храм в мире: внутри могут поместиться шесть с половиной тысяч верующих. Кстати, в Омане запрещено строить здания выше шести этажей.

Фото: Большая мечеть султана Кабуса, Маскат, Оман. Guenter Fischer / Global Look Press

Туристам наверняка понравится крепость XIII века в городе Бахла, который когда-то был столицей страны. Еще можно побывать в пещере Аль-Хута с ее подземными озерами. Если не хочется никуда идти, можно просто поваляться на пляжах. Купаться на побережье Омана можно круглый год — вода там всегда теплая.

Фото: Аквалангист наблюдает за медоносной муреной, Мусандам, Оман. Norbert Probst / Global Look Press

Национальная кухня Основные блюда оманцев довольно простые: финики, ячменные или пшеничные лепешки, каша из проса, вареный рис со специями. Есть блюда из рыбы и мяса, причем самым любимым считается мясо гиены. Еще можно попробовать торт из баклажанов, фиников и лука либо жаренного целиком барана.

Свинины в Омане нет, кроме того, местные практически не едят куриные яйца.

Можно ли пить алкоголь в Омане В султанате действует сухой закон. Алкоголь продают не мусульманам, а лишь экспатам (обладателям рабочей визы) задорого и в специальных магазинах. Туристы могут приобрести спиртные напитки исключительно в отелях и ресторанах, имеющих лицензию. Из дьюти-фри в Оман можно ввезти по четыре литра алкоголя на человека. Распитие и появление на улице в нетрезвом виде запрещено.