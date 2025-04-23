Сегодня 02:27 «Русский царь всем мешать будет». Что говорила Ванга о судьбе России и ее лидера 0 0 0 Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / www.globallookpress.com Интересное

Россия

Владимир Путин

Украина

Хранитель наследия болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной рассказал об одном из ее пророчеств, касающемся судьбы России и ее лидера. О его знакомстве со старицей и том, какие ее сокровенные откровения настала пора озвучить миру — в материале 360.ru.

«Буду кумой, а ты кумом» Фотокорреспондент Сергей Косторной познакомился с болгарской провидицей в 1995 году. Это произошло после того, как он подружился с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, близко с ней знакомым. Он прилетел в Болгарию со съемочной группой и попал на свадьбу к ее крестнице Лилии. После официальной части молодожены отправились к Ванге, он пошел вместе с ними.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Старица их встретила и сначала долго молчала, а потом неожиданно обратилась к Косторному. «Завтра молодые пойдут венчаться в мою церковь. Я буду кумой, а кумом велено быть тебе!» — сказала она ему. Вот так они фактически породнились, причем, как отметила Ванга, кумом его выбрали якобы на небе.

Каждому предсказанию свое время Провидица умерла 11 августа 1996 году в возрасте 84 лет. Прошло уже 29 лет с ее смерти. Ванга доверяла журналисту, поэтому открыла ему свои сокровенные пророчества в последний год жизни. Многие годы Косторной не раскрывал подробности его бесед со старицей, осторожно комментируя важнейшие вехи ближайшего будущего человечества. Приходилось ему также отбиваться от нападок желтой прессы.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Косторной отмечал, что Ванга не очень много говорила о будущем отдельных стран и человечества, а то, что озвучила, можно раскрыть миру лишь тогда, когда «придет время». Это не помешало СМИ массово начать публиковать различные предсказания, приписывая их старице. Например, в начале апреля издание New York Post написало о предсказании Ванги, которое якобы касалось землетрясений в Мьянме и Таиланде. Слова Ванги об Украине и России Косторной рассказывал, что Ванга любила Россию и переживала о ее судьбе. Еще в 1995 году провидица говорила ему про Украину, а также спросила откуда он родом. «Я рассказал, что из Курской области, это ближе к Украине. Она тогда и сказала, что там будет горячо. Но я в то время скептически отнесся, кто верил в 95-м?» — рассказал он в интервью порталу Woman.ru. По его словам, в декабре 2021 года он увидел старицу во сне. Она напомнила ему про Украину и сказала, что пришло время битвы, много людей погибнет, но «все нормально завершится для России».

Одно из последних пророчеств Ванги касалось России и ее лидера. По словам Косторного, она говорила, что у человека, который сменит Бориса Ельцина на посту главы государства, «будет несколько периодов жизни».

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

Самый трудный — первый. Тогда Россию возглавил Владимир Путин. Ему пришлось поднимать страну из экономических руин, разбираться с огромным внешним долгом и утратой влияния на мировой арене, а также с чеченской войной. После наступит «период застоя». За это время некоторые люди, долго сидящие на своих должностях, «обрастут связями коррупционными».

Третий этап наступит, когда «минет четверть века». По словам кума Ванги, тогда в России «придется вычищать свинарник», причем не только внутри страны, но и за ее пределами. И миру такое не понравится.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

«Все захотят „русского царя“ извести: и враги, и друзья. Всем он мешать будет в старом мире. Да только не выйдет ничего — долго ему суждено править», — процитировал Вангу Косторной. По его словам, весной начнется масштабный передел и тогда же закончится, а Россия будет праздновать «две победы», будет у нее два праздника. Главное помнить, что опора должна быть твердая, так как «дом на века строят».