Землетрясение в Мьянме и война в Европе. Стали известны предсказания Ванги на 2025 год

Слепая провидица Ванга предсказала землетрясение в Мьянме и войну в Европе

Предсказания слепой болгарской провидицы Ванги продолжают сбываться. Несмотря на сомнения в их достоверности, толкователи публикуют все новые пророчества. Издание New York Post опубликовало предсказание, которое касалось недавнего землетрясения в Мьянме и Таиланде.

Полное имя знаменитой ясновидящей из Болгарии — Вангелия Гуштерова. Она потеряла зрение в 12 лет, а потом начала излечивать и видеть вещие сны. Ванга рассказывала, что о грядущих событиях во снах ей вещают умершие люди. Сама она считала свой дар божьим наказанием, из-за которого не могла спать.

По данным газеты, Ванга предсказала «разрушительное землетрясение» в 2025 году. Подземные толчки произошли в Мьянме 27 марта. Погибли тысячи людей, еще больше пострадали, региону нанесен значительный ущерб.

Согласно другим предсказаниям болгарской провидицы, в 2025 году в Европе разразится война, которая уничтожит население континента. Также в этом году мир постигнет экономическая катастрофа.

Кроме этого, Ванга предсказала ряд событий, которые произойдут в далеком и не очень будущем:

2028: начнется исследование Венеры как источника энергии,

2033: таяние полярных льдов приведет к резкому повышению уровня моря,

2076: коммунизм распространится на страны по всему миру,

2130: первый контакт с инопланетянами,

2170: засуха опустошит большую часть мира,

3005: Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе,

3797: люди покинут Землю, поскольку она станет непригодной для жизни,

5079: наступит конец света.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе сделал жуткое предсказание о третьей мировой войне, которая начнется в Балтийском море. Ясновидящий предсказывал вспышку COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и украинский конфликт.