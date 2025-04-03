Землетрясение в Мьянме и война в Европе. Стали известны предсказания Ванги на 2025 год
Слепая провидица Ванга предсказала землетрясение в Мьянме и войну в Европе
Предсказания слепой болгарской провидицы Ванги продолжают сбываться. Несмотря на сомнения в их достоверности, толкователи публикуют все новые пророчества. Издание New York Post опубликовало предсказание, которое касалось недавнего землетрясения в Мьянме и Таиланде.
Полное имя знаменитой ясновидящей из Болгарии — Вангелия Гуштерова. Она потеряла зрение в 12 лет, а потом начала излечивать и видеть вещие сны. Ванга рассказывала, что о грядущих событиях во снах ей вещают умершие люди. Сама она считала свой дар божьим наказанием, из-за которого не могла спать.
По данным газеты, Ванга предсказала «разрушительное землетрясение» в 2025 году. Подземные толчки произошли в Мьянме 27 марта. Погибли тысячи людей, еще больше пострадали, региону нанесен значительный ущерб.
Согласно другим предсказаниям болгарской провидицы, в 2025 году в Европе разразится война, которая уничтожит население континента. Также в этом году мир постигнет экономическая катастрофа.
Кроме этого, Ванга предсказала ряд событий, которые произойдут в далеком и не очень будущем:
- 2028: начнется исследование Венеры как источника энергии,
- 2033: таяние полярных льдов приведет к резкому повышению уровня моря,
- 2076: коммунизм распространится на страны по всему миру,
- 2130: первый контакт с инопланетянами,
- 2170: засуха опустошит большую часть мира,
- 3005: Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе,
- 3797: люди покинут Землю, поскольку она станет непригодной для жизни,
- 5079: наступит конец света.
Бразильский экстрасенс Атос Саломе сделал жуткое предсказание о третьей мировой войне, которая начнется в Балтийском море. Ясновидящий предсказывал вспышку COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и украинский конфликт.