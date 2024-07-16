Сегодня 22:59 Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом Блогер Чаров рассказал, как раскрыл прошлое кинетика Шишкина 0 0 0 Фото: Картина Иеронима Босха «Фокусник», между 1475 и 1502 годами / Викимедиа Интересное

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Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Похоже, высокоранговый коуч просто сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Хотя профильное образование кинетика тоже под большим вопросом, он успел провести лекции в ведущих российских вузах и компаниях. В запутанной истории разбирался 360.ru.

Валентин Рогачев = Валентин Шишкин? Ютьюб-блогер Александр Чаров выступил с заявлением, что эксперт по кинетического имиджу Валентин Шишкин — не кто иной, как сменивший фамилию Валентин Рогачев. Он был соучастником директора модельного агентства в Нижнем Новгороде Дмитрия Петраковского, который продавал клиентам девочек от семи до 14 лет, утверждает Чаров. В 2006 году суд обвинил жителя Уфы Рогачева в вовлечении в занятие проституцией и изнасиловании несовершеннолетних, изготовлении, хранении и демонстрации порнографии с ними. Также мужчине вменяли пособничество в групповом изнасиловании. Всего ему предъявили обвинение по восьми частям статей Уголовного кодекса, сообщило новостное издание НТА-Приволжье. Все подсудимые отделались необычайно мягкими приговорами, так что адвокаты даже не стали обжаловать решение судей. Рогачев, в частности, получил четыре года колонии общего режима, писали «Известия». Кстати, после выхода на свободу, в 2009 году, он успел избить соседку по коммуналке.

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Кто такой «кинетик» Шишкин Валентин Шишкин (тогда еще Рогачев) родился в Уфе в 1975 году. Отец служил главным инженером завода, мать была юристом и преподавателем. С 1994 года будущий коуч работал «в руководстве молодежного театра», а в 2000-м стал постановщиком регионального тура конкурса красоты «Мисс Россия», рассказал «Постньюс». Таких конкурсов красоты и фестивалей мод Шишкин организовал за девять лет более 20 штук. Параллельно трудился концертным директором группы «Рефлекс», постановщиком культурно-массовых мероприятий в Москве и руководителем социального проекта «Мир красоты», писал сайт 24СМИ. Во время очередного конкурса Шишкин якобы обратил внимание на невербальное поведение людей. Он купил камеру и видеомагнитофон, стал записывать движения моделей. После этого и родилась авторская методика, а позже, в 2017-м, появилась Школа кинетического имиджа. Во всех этих рекламных текстах есть важный нюанс: Шишкин никак не упоминает свое образование, неясно даже, окончил ли он старшую школу. Также нет никаких сведений о службе в армии или причинах отвода от нее. Само собой, не упоминается об уголовном деле в Нижнем Новгороде и смене фамилии.

Поднялся после судимости Уфимская соседка родственников Рогачева-Шишкина Ольга Николаевна рассказала 360.ru, что в их коммуналке сначала жил дедушка коуча, а потом туда перебралась его мать. Самого «кинетика» женщина охарактеризовала как очень болтливого человека, который много говорил не по существу.

У него тут дедушка раньше жил, потом мать постоянно печатала на своей машинке. А он так — нет-нет, и забежит. Занимался модельным бизнесом, что именно он там делал — не знаю. Но в нашей квартире жили тот фотограф и Петраковский. Ольга Николаевна

По мнению женщины, оба мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, довольно громко предавались страсти и мешали заснуть соседям. О том, что бывший сосед Рогачев стал коучем, она узнала не так давно и случайно. «Я когда его в интернете увидела, удивилась: „Ба, да это же Валька!“ У меня был первый вопрос тогда: как это он с такой судимостью и поднялся? А потом все забыли про это. По мне, то, что он сейчас говорит, — бред полный, но все люди разные, может, кому-то и нравится его слушать», — резюмировала Ольга Николаевна.

Интересно Когда-то в США в газете вышло объявление о курсах «Как стать миллионером». Нужно было переслать на абонентский ящик всего два доллара, а взамен обещали подробную и действенную инструкцию. Всем, кто рискнул деньгами, действительно пришло письмо. Его текст гласил: «Дайте такое же объявление в газету». Когда-то в США в газете вышло объявление о курсах «Как стать миллионером». Нужно было переслать на абонентский ящик всего два доллара, а взамен обещали подробную и действенную инструкцию. Всем, кто рискнул деньгами, действительно пришло письмо. Его текст гласил: «Дайте такое же объявление в газету».

Школа кинетического имиджа Шишкина: чему учат Медийная активность коуча началась лишь с 2019 года — до этого его просто не было в соцсетях, отсутствовал сайт. Даже ООО «Кинетика» Шишкин открыл только в конце 2023 года. Зато за последние год-полтора коуч успел побывать на многочисленных теле- и ютьюб-площадках, рассказывая о своей методике. Шишкин учит «кинетике невербальных коммуникаций», то есть мимике, позам, жестам, интонациям и взглядам, которые дадут миру нужную информацию: перед вами — сильный, богатый и уверенный в себе человек. Еще Валентин рассказывает, как считывать это у окружающих. Почти доктор Лайтман из сериала «Обмани меня», только ФСБ нанимать его не спешит.

«Получить ключ к счастливым отношениям, увеличению дохода и энергичному состоянию от родоначальника кинетики» (так презентуют курсы на сайте Шишкина) стоит почти 188 тысяч рублей в России и от двух с половиной тысяч долларов за границей (но сейчас, говорят, цены выше). Плюс дамам расскажут о женственности и скрытых сексуальных сигналах. Еще за эти немалые деньги научат, например, правильно садиться на стул, «ковыряться» с сумкой или делать селфи. Последнее, кстати, вовсе не касается правильного построения кадра или освещения — нет, Шишкин рассказывает, как наиболее выигрышно держать сам телефон, чтобы хорошо смотреться со стороны.

Если верить сайту Шишкина, он «работал и преподавал» в Сбербанке и ВТБ, Уралсибе и Сургутнефтегазе, Samsung, ECCO, на телеканале РЕН ТВ и радиостанциях «Хит FM», «Русское радио», «Европа Плюс», в Сколково, МГИМО, РАНХиГС. Последнее обстоятельство сильно задело политолога Марию Сергееву. По ее словам, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте невозможно прочитать лекцию без справки об отсутствии судимости. Но даже если Шишкин скрыл этот факт, сотрудники службы безопасности хоть вуза, хоть банка были обязаны проверить данные «лектора».

Интересно Слово «кинетика» образовано от древнегреческого «кинесис» — «движение». Разделы кинетики можно найти в физике и химии, а кинетическое искусство показывает различные движущиеся объекты. Еще существует кинесика — наука о телодвижениях человека. Ее родоначальником считают Чарлза Дарвина (да-да, того самого), но впервые это понятие использовал антрополог Рэй Бердвистел в 1952 году. Сегодня кинесикой занимаются психотерапевты, лингвисты, антропологи и психологи — словом, образованные люди, увлеченные наукой, а не тренингами с видами на сектантство. Слово «кинетика» образовано от древнегреческого «кинесис» — «движение». Разделы кинетики можно найти в физике и химии, а кинетическое искусство показывает различные движущиеся объекты. Еще существует кинесика — наука о телодвижениях человека. Ее родоначальником считают Чарлза Дарвина (да-да, того самого), но впервые это понятие использовал антрополог Рэй Бердвистел в 1952 году. Сегодня кинесикой занимаются психотерапевты, лингвисты, антропологи и психологи — словом, образованные люди, увлеченные наукой, а не тренингами с видами на сектантство.

Узнав о «девичьей фамилии» Шишкина, блогеры и телеведущие, например Юлия Меньшова, удаляют контент с ним. Хотя «кинетик» угрожает всем судами и исками, место и дата рождения, имена и отчества, а главное — номер ИНН у Рогачева и Шишкина полностью совпадают.

Как распознать инфоцыгана Блогер Александр Чаров рассказал, что изначально собирался снимать исключительно юмористический материал. Коуч-«кинетик» там был рядовой фигурой среди прочих персонажей. Но когда о нем стали искать информацию, всплыла подноготная. «Я сам являюсь клиентом и периодически покупаю курсы. Есть добросовестные люди, они делают действительно полезные продукты, которые помогают либо меняют жизнь. Но есть ряд недобросовестных людей. По моему субъективному мнению, они продают продукты, качество которых несоизмеримо с деньгами, что берут за эти курсы», — объяснил Чаров. Возможно, мошенничество не все замечают из-за агрессивного маркетинга: людей различными инструментами просто принуждают как можно быстрее купить тот или иной продукт, подчеркнул блогер. Когда покупатели понимают, что он не отвечает их требованиям, кто-то оставляет эту ситуацию, кто-то идет в суд.

Отличить нормального коуча от инфоцыгана достаточно просто. Перед тем как платить тому или иному человеку, нужно просто уделить хотя бы 30 минут своего времени и посмотреть в интернете, что он представляет собой. Как правило, по всем недобросовестным представителям в своей сфере найдется достаточное количество информации. Александр Чаров

Закон против инфоцыган Желание пройти курсы обучения и повышать квалификацию свойственно разумным и грамотным людям, отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Вот только делать это нужно у настоящих профессионалов своей области, а не у тех, кто купил диплом в переходе либо получил сертификат двухнедельных курсов.

В феврале этого года в Госдуме прошел круглый стол по инфоцыганству. Там рассказали о страшных последствиях, которые инфоцыгане приносят у нас в России, — это убытки миллиардные. Из-за их советов разрушаются карьеры людей, семьи, человеческие отношения. Олег Матвейчев

Депутаты предлагали законодательно запретить массовые сеансы гипноза — не секрет, что их применяют во время семинаров, коуч-сессий и прочего. Также были идеи саморегуляции с помощью существующих психологических ассоциаций. «Если какой-либо психолог или тот, кто себя так называет, не входит, скажем, в нашу Ассоциацию психоанализа, Ассоциацию когнитивной психологии или другие сообщества, где работают профессионалы, такому человеку нужно запрещать вести образовательную и просвещенческую деятельности», — призвал Матвейчев.

Обсуждали варианты с выдачей лицензии, но у этой идеи много противников: дескать, «рынок отрегулирует сам себя». Однако это мнение ошибочно, подчеркнул парламентарий: практики шарлатанов, связанные со здоровьем и психикой людей, просто опасны. Из-за них больные обращаются к настоящим врачам, когда те уже не в силах помочь. «Нужно срочно этот вопрос регулировать. Если инфоцыгане уйдут в подполье, они будут незаконны, и мы их достанем с помощью закона. Пока же они себя чувствуют абсолютно вольготно — как маньяк, которому разрешили всех убивать», — подытожил Матвейчев.