05 августа 2024 12:12 Наведет суету. Что сулит ретроградный Меркурий в августе 2024 года? 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Современные люди привыкли винить в своих проблемах и неурядицах ретроградный Меркурий. Это стало даже модно. Чем он наградит человечество в период своей активности в августе, действительно ли опасен, что можно и нельзя делать, выяснил 360.ru.

Даты ретроградного Меркурия в августе-2024 В 2024 году активность ретроградного Меркурия выпадет на период с 5 по 28 августа. Ретроградное движение этой планеты в этом году уже было:с 1 по 25 апреля. Еще люди столкнутся с влиянием ретроградного Меркурия в конце года — с 26 ноября по 15 декабря.

Чем опасен ретроградный Меркурий Считается, что во время ретроградного движения Меркурия все действия человека становятся бессмысленными и даже вредными. Именно поэтому астрологи рекомендуют в эти периоды не начинать большие проекты. «В период ретроградного Меркурия человек может наступить на старые грабли, то есть столкнуться с негативным опытом повторения какой-то ситуации из прошлого. В это время человек должен усвоить урок, что-то доделать или переделать, усилить свои знания или детально в чем-то разобраться», — рассказала 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская.

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Что нужно делать в период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа В августе ретроградный Меркурий будет находиться в знаке Девы — значит, нужно навести чистоту и порядок в своем сознании, мыслях, контактах и связях. Это касается и уборки физического пространства: рекомендуется убраться дома, а на даче разобрать хлам, отметила эксперт. Время ретроградного Меркурия прекрасно подходит для налаживания контакта с людьми, с которыми давно не виделись или познакомились случайно, — им следует позвонить или увидеться. Меркурий — очень быстрая планета, однако она замедляет события. В период ее ретроградности есть шансы заземлиться, сосредоточиться на важных аспектах жизни.

Это шанс для многих сделать правильный выбор и улучшить то, что они хотели. Сосредоточиться на своих делах. Любовь Калиновская

Например, в августе абитуриенты решают, в какой вуз поступить, какую профессию выбрать. Ретроградный Меркурий в знаке Дева поможет им в понимании самого себя и выбора жизненного пути. Кроме того, это прекрасное время для обращения к психологам и коучам, чтобы найти себя в жизни и понять свои желания.

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Что нельзя делать в ретроградный Меркурий «Лучше не отправляться в дорогу и не брать путевки в те места, где ни разу не были. Не следует даже обращаться к новым туроператорам. В этот момент человек может быть рассеян, что-то потерять, допустить ошибку при оформлении билетов. Также в этот период крайне часто случаются задержки транспорта, человек может опоздать на самолет. Учащаются аварии на транспорте», — предупредила астролог. Вот еще несколько вещей, которые следует отложить на потом: Лучше избегать различных диагностик, например КТ или МРТ.

Не нужно заключать сделки, договоры, покупать недвижимость.

Желательно не регистрировать брак в ретроградный Меркурий.

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Мифы о ретроградном Меркурии Ретроградность Меркурия — реальное и вполне объяснимое астрологическое событие. Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы, она вращается вокруг Солнца за 88 дней, а при приближении к Земле входит в ретроградное движение. Поэтому три раза в году мы сталкиваемся с ним. Тем не менее влияние ретроградного Меркурия абсолютно на всех людей преувеличено. Астрологи убеждены, что он действительно воздействует, но только на тех, в чьей карте рождения эта планета входит в особый резонанс, или на особенно чувствительных персон. Например, если в натальной карте человека Меркурий управляет такими важными сферами жизни, как работа или семейные отношения, то в период его ретроградной активности в этих областях все может пойти наперекосяк.

Ознакомиться с подробным гороскопом по знакам зодиака в период ретроградного Меркурия в августе можно по ссылке.