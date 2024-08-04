Сегодня 10:21 Опасное влияние. Как ретроградный Меркурий изменит гороскоп знаков зодиака в августе 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Каждый человек хоть раз в жизни слышал о ретроградном Меркурии и, как считается, его пагубном влиянии на жизнь. Но так ли это? Что ждет представителей разных знаков в августе, как раз во время ретроградного Меркурия, выяснил 360.ru.

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в августе-2024 В 2024 году Меркурий будет находиться в ретроградном движении три раза, одно из которых приходится на август — с 5-го по 28-е число. Общий гороскоп на ретроградный Меркурий в августе Для представителей абсолютно всех знаков зодиака существуют единые правила, соблюдая которые, можно избежать пагубного влияния ретроградного Меркурия. Так, астрологи советуют отложить крупные проекты на другое время. «Меркурий — быстрая планета. Во время своего разворота она около суток находится в статическом положении. То есть с Земли видится как планета без движения. В это время зависают все коммуникации, переговоры, логистика, информация», — рассказала 360.ru астролог, таролог, нумеролог и мастер рун Елена Кузнецова.

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В воскресенье, 4 августа, помимо статического Меркурия, в статике будет находиться Марс, он приблизится к звезде катастроф Альдебарану — ярчайшей в созвездии Тельца и во всем зодиаке. Поэтому от людей может исходить агрессия, особенно будут активны страны Запада и Востока. Речь идет об усугублении военных конфликтов. «Я бы не рекомендовала брать путевки на период с 3 по 8 августа — это может быть опасно», — предупредила астролог. Ретроградный Меркурий начнет разворачиваться с пятого градуса Девы и войдет обратно во Льва. Уже 15–16 августа он будет на королевской звезде Регул. В это время люди смогут разработать план и добиться успеха на работе. Но нужно быть осторожными с чувством мести.

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При обычном состоянии Меркурия можно прийти в магазин и купить что-то, но в ретроградный так не получится — придется потратить время на поиск. Хорошо бы разобраться в это время с документами, вещами, завалами на работе, дома, отремонтировать какие-то вещи. Ретроградный Меркурий заставляет оглянуться, пустить время вспять и разобраться с собой. Так как он идет под знаком Девы — это знак здоровья, то, возможно, человек узнает о неправильно поставленном диагнозе.

«Ехать в отпуск лучше туда, где бывал ранее. Возможны мелкие косяки, например вместо „все включено“ поставят только завтраки. Могут быть зависания и сбои с банковскими картами, интернетом», — подчеркнула Кузнецова. В августе Меркурий пройдет по шестому дому, отвечающему за работу. Поэтому людям следует задуматься об условиях работы — все ли устраивает на старом месте? Кроме того, нужно обратить внимание на своих родителей.

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Гороскоп по знакам зодиака с 5 по 28 августа Больше всего в августе ретроградный Меркурий повлияет на Львов и Дев. Они по своей природе деятельны и изобретательны, однако такая активность может выйти боком.

Лев Львы очень амбициозны в работе и на публике. Они не боятся трудностей и с достоинством выдерживают испытания. Но в ретроградный Меркурий они могут испортить свою репутацию, да так, что даже природная харизма им не поможет. Поэтому в августе представителям этого знака следует быть менее активными, больше сил направить внутрь себя. Львам рекомендуется заниматься собой, здоровьем, уделять внимание бабушкам и дедушкам. Им важно проработать отношения с близкими и партнерами. Они могут пойти обучаться чему-то новому.

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Дева Девы — эмоциональные и творческие натуры. Они часто рождаются эрудитами, стратегами и перфекционистами. В период ретроградного Меркурия им можно и даже нужно планировать путешествия, покупать билеты. Также получится решить старые конфликты. Однако импульсивными быть не стоит — отношения с друзьями могут испортиться. В это время Девам нужно заняться работой, документами, финансами, которых будет уходить в августе очень много. Рекомендуется обратить внимание на здоровье. Рожденные с 5 по 16 августа Девы узнают много тайн, связанных с карьерой, и им придется принимать решения. Будет много искушений в финансовом плане. При этом представители этого знака смогут в августе заработать.

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Козерог Представителям этого знака нужно больше уделять внимания здоровью и карьере. Можно доработать какие-то проекты, но презентовать их не в августе, а ближе к осени. Телец Тельцам нужно заниматься собой, своими делами. Главное для них в это время — решить вопрос с чужими делами и финансами. В этой сфере могут выплыть неприятные моменты, поэтому нужно быть осторожными. Тельцам следует вкладывать силы в работу, тогда они достигнут успехов в карьере. Стрелец Для этих людей поездки 4–5 августа будут опасными. Следует избегать любого транспорта, особенно водного. Стрельцам в августе рекомендуют погрузиться в образование. Им советуют переехать жить в другое место и начать карьеру там — она будет успешной.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Близнецы В период ретроградного Меркурия Близнецам лучше заняться собой, образованием и встретиться со значимыми для них людьми. В это время откроется информация, на которую они посмотрят иначе. Будущий успех будет зависеть от этих знаний. Возможно, в окружение Близнецов вернутся люди, которые придут на помощь в любой момент. Водолей Этот период для Водолеев будет сложным, он связан с тайнами, финансами. Это коснется коллективных дел и карьеры. Случится какой-то судьбоносный момент. Представители знака поймут, что, возможно, им где-то недоплачивали.

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Скорпион Представителям этого знака рекомендуют плотно заняться работой — в конце их будет ждать успех. Если они задумаются, как лучше зарабатывать деньги, то решение придет, а в конце все получится. Скорпионы поймут, что использовать других людей в своих целях больше не получится. Им придется подумать, как организовать свою работу по-новому, опираясь только на свои силы. Они с этим справятся. Весы Представители этого знака разберутся, кто есть кто в их окружении. По этой причине август может стать для Весов временем разочарований и переоценки. У них могут возникнуть проблемы с путешествиями и учебой. В период ретроградного Меркурия таким людям нужно уделить внимание физическому и психическому состоянию. Овен Овны должны заняться собой. В этот период их трудно будет разгадать, им будет помогать судьба. Представители знака доделают свою работу так, как хотели, и новый проект запустится в сентябре.

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Рак Рожденные с 5-го по 16-е число Раки получат от ретроградного Меркурия только благо. Они разберутся со своими друзьями и делами в положительную сторону, поймут свои ошибки и исправят их. Представители знака, рожденные с 16-го по 22-е число, должны будут выстроить новую систему для коммуникации с другими людьми. Они смогут понять, где риск оправдан, а где нет. Рыбы Рыбам придется решать кармические дела из прошлого. Возможно, к ним придут люди старшего возраста, которые помогут понять свои ошибки. Они пересмотрят свои взгляды на мир. Интуиция Рыб не подведет, благодаря чему они не доверятся людям, которые их когда-то подставили.