Путину передали слова Зосимы об СВО: что значит его пророчество о Киеве и колеснице в огне

Свято-Вознесенский храм, Ministry of Defence of Ukraine
Фото: Свято-Вознесенский храм, Ministry of Defence of Ukraine

Знаменитый старец Зосима незадолго до смерти предрекал начало страшных событий на Украине. Из Киева покатится огненная колесница, говорил он, а также просил похоронить себя поглубже, чтобы не выкопали бандеровцы. Спустя годы его слова передал Владимиру Путину иеромонах Иннокентий.

«Бандеровцы все это замутят…»

Встреча священнослужителя с президентом России произошла во время юбилея RT. Иннокентий рассказал Путину о пророчестве настоятеля Успенской Николо-Васильевской обители.

«Когда он уходил из жизни, предсказал, что бандеровцы все это замутят и из Киева покатится огненная колесница — докатится до России, а потом — назад. Он нам все рассказывал, а мы не верили», — сказал иеромонах.

Огненная колесница, которая, согласно пророчеству Зосимы, покатилась из Киева, означала неотвратимость войны. Так этот символ понимают последователи старца.

Помнят они и о других страшных словах монаха, говорившего, что смятение охватит все пространство от Карпат до Дона. И хаос будет царить повсюду.

Интересно

Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели, — говорил Зосима еще в 2002 году. — И оттуда покатится эта колотня по всей земле русской, не минует ни Россию, ничего.

Предвидел Зосима и церковный раскол, создание ПЦУ и захват храмов канонической Украинской православной церкви. Последнее он называл осквернением святынь и предупреждал, что после этого наступление смуты будет неизбежно.

Фото: РИА «Новости»

Стоять за каноны до конца

Несмотря на многие сложности, монах был убежден, что нашу страну ждет светлое будущее и она получит очищение через страдание.

«Строго держитесь Русской православной церкви и святейшего патриарха Московского и всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы — какая бы ни была автокефалия, законная или беззаконная — прерывается связь с митрополитом Киевским. Тогда монастыри должны стать домом милосердия и служить людям до их последнего часа. Никаких угроз не признавайте, стойте за каноны до конца», — говорил Зосима в своем духовном завещании.

Интересно

Протоиерей Андрей Ткачев вспоминал, что еще в 90-е Зосима просил сделать его могилу глубже, чем обычно. «Когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали», — указывал старец. По словам Ткачева, в то время еще никто не думал о возвращении нацистов и посчитали, что Зосима «блажит».

Пересказывая пророчества старца, Иннокентий подчеркнул, что теперь становится очевидно, что Зосима предвидел все. Когда-то происходящие события казались невозможными, но они стали реальностью.

Возвращаясь к словам об огненной колеснице из Киева, иеромонах пояснил, что эти слова символизируют возвращение истории на круги своя.

«Старец говорил: беда придет с Запада, но Русь выстоит», — заключил он.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте