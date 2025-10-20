Знаменитый старец Зосима незадолго до смерти предрекал начало страшных событий на Украине. Из Киева покатится огненная колесница, говорил он, а также просил похоронить себя поглубже, чтобы не выкопали бандеровцы. Спустя годы его слова передал Владимиру Путину иеромонах Иннокентий.

«Когда он уходил из жизни, предсказал, что бандеровцы все это замутят и из Киева покатится огненная колесница — докатится до России, а потом — назад . Он нам все рассказывал, а мы не верили», — сказал иеромонах.

Встреча священнослужителя с президентом России произошла во время юбилея RT. Иннокентий рассказал Путину о пророчестве настоятеля Успенской Николо-Васильевской обители.

Помнят они и о других страшных словах монаха, говорившего, что смятение охватит все пространство от Карпат до Дона. И хаос будет царить повсюду .

Огненная колесница, которая, согласно пророчеству Зосимы, покатилась из Киева, означала неотвратимость войны. Так этот символ понимают последователи старца.

Предвидел Зосима и церковный раскол, создание ПЦУ и захват храмов канонической Украинской православной церкви. Последнее он называл осквернением святынь и предупреждал, что после этого наступление смуты будет неизбежно.

Несмотря на многие сложности, монах был убежден, что нашу страну ждет светлое будущее и она получит очищение через страдание.

«Строго держитесь Русской православной церкви и святейшего патриарха Московского и всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы — какая бы ни была автокефалия, законная или беззаконная — прерывается связь с митрополитом Киевским. Тогда монастыри должны стать домом милосердия и служить людям до их последнего часа. Никаких угроз не признавайте, стойте за каноны до конца», — говорил Зосима в своем духовном завещании.

Пересказывая пророчества старца, Иннокентий подчеркнул, что теперь становится очевидно, что Зосима предвидел все. Когда-то происходящие события казались невозможными, но они стали реальностью.

Возвращаясь к словам об огненной колеснице из Киева, иеромонах пояснил, что эти слова символизируют возвращение истории на круги своя.

«Старец говорил: беда придет с Запада, но Русь выстоит», — заключил он.