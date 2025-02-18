Сегодня 03:59 Пугающие запреты на Агафью Заступницу. Что нельзя делать 18 февраля, чтобы не накликать беду 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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Православные христиане 18 февраля чтут память святой Агаты, на Руси же день занимал красное место в народном календаре. Наши предки прозвали святую Агафьей Заступницей, но звали ее и Коровьей смертью. В деревнях 18 февраля мужчины опасались покидать избы, а вокруг сел бродила, как верили, сама смерть. Почему на Агафью Поминальницу нужно держать двери закрытыми и беречь молодых девушек, а также что надо делать, чтобы не привести беду в дом — в материале 360.ru.

Кто такая Агафия Панормская, которую чтут 18 февраля Святая Агата Панормская, которую на русский лад называют Агафьей, родилась в III веке на солнечной Сицилии. По преданию, она происходила из знатной и благочестивой семьи, но уже в юности проявила несгибаемую волю и глубокую веру. Префект Квициан угрожал 16-летней Агате пытками, принуждая к браку, но та оставалась непреклонной. Мученичество святой Агафии Панормской Уязвленный Квициан распорядился бросить Агату в публичный дом, но и такое унижение не сломило ее волю. Последующий суд приговорил девушку к пыткам, затем ей отрезали груди и посадили в тюрьму. Здесь Агафье явился апостол Петр. Он исцелил раны мученицы и открыл дверь — бежать святая отказалась, чтобы не пострадали охранявшие ее стражники.

Фото: РИА «Новости»

Какое чудо явила святая Агафия Заступница Юную христианку послали на костер, но только стража успела разжечь костер, как проснулся вулкан Этна. Потушить огонь испуганные горожане не успели — мученица уже умерла. Жители поселения начали молиться Агате о спасении и лава остановилась. Согласно писанию, при погребении мученицы видели ангелов. Как прозвали святую Агату Панормскую на Руси? Святая Агафия Панормская — одна из наиболее почитаемых раннехристианских святых. На Руси же ей дали сразу несколько прозвищ, притом большинство из них звучат довольно грозно. Святую называют Агафьей Поминальницей, Агафьей Голодухой, в некоторых регионах ее знали как Агафью Коровью смерть. Все эти прозвища несли под собой глубокий смысл. Обычаи и традиции на Руси в день Агафьи Заступницы На протяжении веков в народе сохранялись древние обряды, связанные с праздником Агафьи Заступницы. Именно в этот день, 18 февраля, хозяева крестьянских усадеб тщательно пересчитывали запасы провизии, сена и соломы для скота — ведь к концу зимы запасы истощались, и страх перед наступлением голода был особенно силен. В домах проводились специальные обряды по очищению и защите жилища. В хлевах делали уборку, злых духов отгоняли пропитанными дегтем лаптями. Женщины опахивали дворы сохой, а на рога коров вешали куски хлеба — символ надежды на благополучие и достаток. В некоторых регионах день Агафьи считали поминальным, одно из прозвищ святой — Поминальница. Люди ходили на кладбища, чтобы почтить память усопших родственников, и оставляли на могилах угощения.

Фото: Freepik

Чего боялись на 18 февраля в день Агафьи Заступницы Предки также верили, что 18 февраля из леса к людям выходят лихорадки. В дома пытается пробраться Коровья смерть — она приходит в облике уродливой старушки с граблями и котомкой, где переносит смертельные болезни. Сама Коровья смерть в село войти не может, непременно ее должен привести кто-то заезжий. По преданию, смерть искала распахнутые хлева, поэтому 18 февраля двери хозяйственных построек старались держать закрытыми. Почему мужчинам нельзя выходить из дома 18 февраля Отгонять Коровью смерь выходили женщины, вела их повещалка. Ночью процессия с ухватами и серпами шествовала вокруг деревни — и горе тому, кто во время шествия попадался навстречу. И человека, и животных били дубинами, считая что в его образе и скрылась лихорадка. В старину, в отдаленных поселениях, таких встречных могли заколотить до смерти. Мужчинам же повещалка предписывала не выходить из избы до конца дня. Верили, что в противном случае те могут накликать беду на все селение.

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено делать 18 февраля в день Агафьи Заступницы В день Агафьи Заступницы народ строго соблюдал целый ряд запретов, нарушение которых могло навлечь на семью беду и проклятие. Нельзя обижать скот. По поверью, даже малейшее жестокое обращение с коровами, быками или лошадьми могло привести к тому, что у животных навсегда пропадет молоко — символ достатка в семье.

Запрещено пренебрегать уходом за хлевом. Хозяйки должны были тщательно убирать и кормить животных.

Не допускается смотреть в окно после захода солнца. Говорят, что именно в этот час по улицам бродят злые духи, способные лишить красоты и удачи, особенно если на них взглянуть.

Не отказывайте в помощи. Отказ от милостыни или помощи нуждающемуся мог обернуться тем, что в скором времени сам окажешься в затруднительном положении — народ верил, что щедрость возвращается сторицей, а жестокость притягивает беду.

Считалось, что конфликты в этот день могут навлечь беду на весь дом. Поэтому люди старались избегать споров и ругани.

Запрещалось работать. День Агафьи был праздничным, поэтому любые работы, кроме самых необходимых, откладывались. Особенно это касалось женских занятий, таких как шитье и вязание.

Народные приметы в день Агафьи Заступницы 18 февраля Народные приметы в день Агафьи Коровницы касались, как правило, погоды. Верили, что мороз предвещает быструю весну и жаркое лето. Однако снег 18 февраля означал засушливые летние месяцы. Некоторые говорят, что особенно уязвимыми в этот день являются одинокие девушки — если они решатся стричь волосы, то одиночество продлится еще дольше. Еще одна мрачная примета касается домашних животных. Если в этот день забыть накормить скот или не уделить должного внимания лошадям и овцам, то наступит период несчастий: животные начнут болеть, а хозяйство окажется на грани разорения.

Фото: РИА «Новости»

Что можно делать в день Агафьи Заступницы 18 февраля Невзирая на многочисленные запреты, в день празднования Агафьи Заступницы существует и ряд обязательных обрядов, направленных на привлечение удачи и защиту от злых сил.

Посещение церкви и молитва. Верующие приходили в храм, чтобы помолиться святой Агафье о защите дома, здоровье семьи и сохранении достатка.

Уход за скотом и хлевом. В этот день хозяйки уделяли особое внимание животным: их кормили, поили, проводили тщательную уборку в хлеву. Именно от благополучия скота зависел успех хозяйства, поэтому ритуалы по уходу за животными играли важную роль.

Добрые дела и милостыня. Народ верил, что отказ от помощи нуждающимся может обернуться личными неудачами, поэтому в этот день особенно старались поддерживать ближних, помогать соседям и делиться с теми, кто оказался в трудной ситуации.

Семейные посиделки. После богослужения принято было собираться в кругу родных, обсуждать предстоящий год, делиться планами и вместе отмечать праздник, поддерживая традиции предков и передавая их из поколения в поколение.

Сегодня день Агафьи Заступницы уже не отмечается так широко, как в старину. Однако его традиции и история напоминают нам о важности сохранения духовных ценностей и уважения к наследию предков. Этот праздник — не только часть религиозной культуры, но и уникальный элемент народной мудрости, который продолжает жить в памяти людей.