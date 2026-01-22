22 января 2026 20:52 Психотронное оружие: как псевдотелепатия напугала СССР, США и весь мир 0 0 0 Фото: Нейросеть Kandinsky 3.0 / Kandinsky & 360.ru Интересное

Сегодня принято все чаще вспоминать о так называемом психотронном оружии. Якобы оно с помощью некой «биологической энергии» воздействует на мозг и может вызвать психическое расстройство или смерть человека. Хотя похвастать таким снаряжением пока не может никто, разработки велись во многих странах, в том числе и в СССР.

Психотронное оружие Появлением терминов «психотроника», а как следствие и «психотронное оружие» мы обязаны психологу Пражского университета Зденеку Рейдаку. В 60-х он занялся изучением «паранормальных явлений» и в процессе обнаружил и сделал достоянием публики так называемые «психотронные генераторы» Роберта Павлиты. Этот самый Павлита работал конструктором на текстильной фабрике. В свободное время он годами изобретал всякие устройства и доизобретался до «генераторов», что заряжались психической энергией человека и потом убивали мух, намагничивали дерево и творили другие странности. Рейдак, который сотрудничал со спецслужбами, рассказал о работе новатора правительству ЧССР. Чехи призвали советских ученых из Академии наук, и сказка кончилась. Всем диковинкам Павлиты быстро нашли объяснение, причем вполне соответствуюбщие обычным законам физики. Например, при трении грубо обработанного металлического предмета о деревянную палочку к последней липли мельчайшие металлические опилки — вот вам и весь «магнетизм». Кстати, про генераторы Павлиты прознали в США и в 1975 году их Минобороны выдало меморандум «Советские и чехословацкие исследования в области парапсихологии». Там описывали якобы реально существующее психотронное оружие, которое при должной доработке в будущем способно убивать людей. Видимо, исследования советских ученых янки пропустили.

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ATMD200003 / www.globallookpress.com

Сегодня идеи о психотронном оружии стали сплавом мистификаций, баек, малограмотных статей в погоне за сенсацией, научной фантастики и бесславных опытов. В то же время некоторые правдивые островки в этой трясине все-таки существуют.

История «Наутилуса» Осенью 1954 года под флаг Военно-морских сил США встала первая в мире атомная подводная лодка Nautilus. Она могла идти под водой со скоростью более 40 километров в час и нырять на глубину 200 метров и обладала принципиально новой конструкцией. Правда, была довольно тяжелой из-за защиты от излучения и слишком шумной, так что ее прочили только для торговых перевозок. Однако тут СССР запустил первый искусственный спутник Земли и американцам был необходим ответный ход — все-таки холодная война, все дела. В 1958 году Nautilus стал первым кораблем в истории человечества, который пересек Северный полюс Земли своим ходом. Разумеется, новость об этом достижении облетела весь мир. Скоро о субмарине начали рассказывать самые удивительные истории. Якобы в 1958 году Nautilus отправился в 16-дневный поход и одну каюту на подлодке занял некий нелюдимый пассажир. Общаться с ним могли только официант и капитан судна.

Фото: Атомная подводная лодка SSN-571 Nautilus, пришвартованная на военно-морской верфи, Калифорния. IMAGO / www.globallookpress.com

Тем временем далеко на суше в секретной комнате сидел человек и ежедневно запускал специальное устройство. Оно автоматически с перерывом в минуту выдавало пять карточек с изображениями простых символов из колоды Карт Зенера. Полученные картинки мужчина мысленно транслировал на субмарину. Там, запершись в каюте, пассажир раз в день выбирал пять картинок из аналогичной колоды. И отправитель, и получатель записывали свои расклады, запечатывали в конверты, подписывали и передавали: один — капитану подлодки, второй — приставленному к нему офицеру. Те тоже ставили автографы, писали время, дату и убирали пакеты в сейфы. Когда поход завершился, результаты сравнили. Совпало аж три четверти изображений.

Фото: Карты Зенера / Публичное достояние

«Гениальный» Жак Бержье Историю о таинственном эксперименте на Nautilus написал некий Жак Бержье. Вообще-то его настоящее имя Яков Бергер. Родился он в Одессе в семье местного купца второй гильдии, который вместе с домочадцами бежал от погромов Гражданской войны в Париж. Там Яша сменил имя и фамилию на французский манер. Легенда гласит, что юный одессит был вундеркиндом: с четырех лет читал книги на идиш, русском и французском языках, позднее познакомился с каббалой. Уже во Франции изучил физику, математику, немецкий и английский языки, запоем читал научную фантастику. По окончании лицея и Высшей химической школы в Париже устроился ассистентом в химическую лабораторию.

Фото: Жак Бержье / Википедия

Карьеру прервала оккупация Франции. Одессит примкнул к Сопротивлению. Однажды попал в плен и едва выжил в австрийском концлагере Маутхаузен. После освобождения в мае 1945 года вернулся домой и помогал в поисках ядерных технологий Германии. Якобы даже пленил самого авиаконструктора Вильгельма Мессершмита и захватил готовые ракеты "Фау-1" и "Фау-2". Славную биографию несколько портит внимание к деталям. Бержье утверждал, что его IQ 160 (как у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга), но в то же время в послевоенной жизни столь талантливый ученый неожиданно стал корреспондентом журнала фантастики. Потом сотоварищи открыли сообственное периодическое издение об оккультизме и прочих «таинственных тайнах». Это и не удивительно: Бержье заявлял, что верит в магию и алхимию, и еще до войны превратил натрий в бериллий. Утверждал, что «люди в черном» (да, как в комиксах из 90-х и кино с Уиллом Смитом) издревле намеренно препятствуют «слишком быстрому и широкому распространению знаний» и именно они уничтожили Александрийскую библиотеку.

Интересно Жак Бержье восхищался работами Говарда Лавкрафта и первым перевел их на французский язык. Еще «Книгу проклятых» — главный труд Чарльза Форта, повествующий о загадочных и необычных событиях. Жак Бержье восхищался работами Говарда Лавкрафта и первым перевел их на французский язык. Еще «Книгу проклятых» — главный труд Чарльза Форта, повествующий о загадочных и необычных событиях.

В декабре 1959 года французский журнал Constellation («Созвездие») напечатал статью «Передача мысли — оружие войны» о секретной программе США по исследованию телепатии и разработках психотронного оружия. Автором был Бержье. Позднее вместе с еще одним любителем мистики Луи Повелем он выпустил книгу «Утро магов», где подробно описал эксперимент американцев. Когда утка Бержье разлетелась по всему миру, никто не задался вопросом, откуда француз узнал о секретном опыте, да еще и с такими подробностями. Мало того, публика даже не обратила внимания, когда спустя пару лет прижатые к стенке авторы сенсации признали, что «не проверили факты, полагаясь на свой источник».

Фото: Обложка первого французского издания книги Жака Бержье и Луи Повеля «Утро магов» / Публичное достояние

Советский опыт мыслепередачи Однако черт с ней, с публикой. В эксперимент поверили руководители других держав, в частности СССР. Будучи в те времена в Париже, художник и любитель всего необыкновенного Рафаэль Херумян переслал статьи об «американском эксперименте» заведующему кафедрой физиологии Ленинградского государственного университета профессору Леониду Васильеву. Он был учеником физиолога Владимира Бехтерева и еще с довоенных времен интересовался внушением, телепатией и парапсихологией в целом. После депеши из Франции профессор вместе с единомышленниками отправил рапорт министру обороны Родиону Малиновскому. Кратко послание можно пересказать так: «Иностранцы мысли читают, Отечество в опасности!»

Фото: Психофизиолог, член-корреспондент АМН СССР.

Васильев подстраховался и подготовил почву среди научной общественности — рассказал, что «американский флот тестирует телепатию на своих атомных подводных лодках». Мало того, профессор заявил, будто «при сталинском режиме» вовсю проводили обширные и секретные парапсихологические исследования. Тут он почти не соврал. В 20-х годах в СССР и вправду многие ученые интересовались телепатией: тот же невролог Бехтерев, биофизик Петр Лазарев и другие. Исследователь Бернард Кажинский вместе с дрессировщиком Владимиром Дуровым ставили опыты на животных, пытаясь мысленно отдавать им команды.

Фото: Бернард Кажинский (стоит) и Владимир Дуров во время опытов с собакой, 1923 год / Публичное достояние

Между тем Васильев утверждал, что сам проводил (и успешно) еще в 1934 году опыт, схожий с тем, что устроили американцы. Правда, субмарины он не использовал, держал связь по земле и телепатически внушал что-то из Ленинграда в Севастополь. Нет, доказательств он не привел. Все как в старом анекдоте: «У нас джентльменам на слово верят». Вскоре при Физиологическом институте ЛГУ появилась специальная лаборатория телепатических исследований под руководством — да-да, профессора Васильева. Горячие убеждения и отчет про опыты в США подействовали. К тому же военные не могли пройти мимо шанса получить такое невероятное оружие.

Фото: Фото возможностей психокинеза, 1875 год. За эту подделку автор отсидел год в тюрьме / Публичное достояние

Слухи о телепатии в СССР Если отбросить вечный крик конспирологов «правительство все скрывает!» и посмотреть на голые факты, то подтвержденных данных о хоть каких-то успехах Васильева и его подчиненных нет. Единственное эхо — в 1999 году российский журнал «НЛО — Невероятное, легендарное, очевидное», опубликовал заметку о телепатических экспериментах над моряками. Будто бы к профессору обратились некие «офицеры-подводники довольно высокого ранга». Они предложили повторить американский эксперимент, но с другими условиями: транслировать не только карты Зенера, но и арабские цифры, а также и некие зрительные образы. Так в первом опыте телепатические сигналы принимал офицер в водолазном костюме, который сидел в водолазной башне на глубине 26 метров. Через год эксперимент повторили. Послания синхронно принимали трое моряков в подводном доме-лаборатории Ленинградского гидрометеорологического института «Садко» в Черном море.

Фото: Нейросеть Kandinsky 3.0 / Kandinsky & 360.ru

По версии авторов статьи, в обоих случаях большинство телепатических сообщений успешно дошли до адресатов — так сказать, догнали и перегнали Америку. Однако закрепить успрех не вышло: после смерти Васильева лабораторию закрыли. Между тем, если верить американцам, в Советском Союзе были и другие исследователи мыслепередачи. Некий эмигрант из СССР по имени Август Штерн в 1977 году рассказал газете The New York Times о секретных телепатических экспериментах в Сибири. Якобы в Академгородке под Новосибирском был Особый отдел № 8. Там били током новорожденных котят, чтобы проверить, почувствуют ли это их матери-кошки, издевались над кроликами и лягушками. Более 90% от общего числа опытов по телепатии признали успешными. Тратили ученые неограниченные средства — «Это стоило много миллионов!» — и все ради того, чтобы найти «пси-частицы» и составить упорядоченную систему видов энергии.

Фото: Kandinsky & 360.ru

Эмигранта можно понять: мужику явно были нужны деньги, вот он и продал смесь советской фантастики и откровенного бреда околонаучных публикаций за чистую монету. Тут купиться могли не только журналисты, но и более серьезные товарищи. Вот ЦРУ так в свое время повелось на пиар «прорицательницы» Ванги, что наняло группу штатных экстрасенсов, чтоб побороть старушку. Однако повторим еще раз: никаких мало-мальски подтвержденных фактов, не говоря уже о результатах, нет. Пси-оружие и мыслеграммы по-прежнему недоступны в любой стране мира. Хотя фантазеры продолжают верить, что это не так, а ушлые мошенники и аферисты отлично зарабатывают на чужой глупости и безграмотности.