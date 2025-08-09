Капуста — всему голова. Приметы и запреты в православный праздник 9 августа
Каждый год 9 августа православный мир вспоминает великомученика Пантелеймона, чья жизнь стала символом бескорыстного служения и исцеления. В этот день храмы наполняются молитвами о здравии, а в народе праздник называют Пантелеймон Кочанный, связывая его с началом сбора капусты. Какие традиции, приметы и запреты сопровождают этот день — в материале 360.ru.
Кто такой Пантелеймон Целитель
Святой Пантелеймон, почитаемый как великомученик и целитель, родился в III веке в Никомедии (территория современной Турции). При рождении его звали Пантолеон, что переводится как «лев во всем».
Его отец, знатный язычник Евсторгий, воспитывал сына в языческой традиции, но мать, христианка Еввула, прививала ему веру в Христа. После ранней смерти матери Пантолеон обучался врачебному искусству у известного врача Евфросина и вскоре прославился как искусный лекарь.
Судьбоносной стала встреча Пантолеона с пресвитером Ермолаем, который укрепил его в христианской вере. Приняв крещение, Пантолеон стал Пантелеймоном — «всемилостивым».
Интересно
На суде Пантелеймон не отрекся от веры. Он предложил испытание: исцелить неизлечимо больного. Языческие жрецы потерпели неудачу, а молитва Пантелеймона вернула человеку здоровье.
Это чудо обратило многих к христианству, но разгневало императора. Пантелеймона подвергли жестоким пыткам, но, по преданию, его раны чудесным образом заживали. Лишь когда сам святой, услышав голос с небес, попросил палачей завершить казнь, он отошел ко Господу. На момент смерти ему было всего 30 лет.
Сегодня Пантелеймон почитается как покровитель врачей, больных и военных. Его мощи хранятся в монастырях. В мадридском монастыре Преображения Господня находится пузырек с застывшей кровью святого, которая, по легенде, становится жидкой каждое 9 августа.
Пантелеймон Кочанный
В народном календаре 9 августа называют Пантелеймон Кочанный или Кочанник. Это название связано с традицией снимать первый кочан капусты, который в этот период достигает зрелости.
Овощ занимал важное место в крестьянском быту: из него готовили щи, салаты, пироги, а также квасили на зиму. Считалось, что капуста, собранная в этот день, обладает особыми целебными свойствами.
Традиционно 9 августа пекли пироги с капустной начинкой и раздавали их нуждающимся, соседям и детям. По поверьям, угощение детей свежей капустой в день Пантелеймона способствовало их успехам в учебе. Также в храмах освящали колосья пшеницы, которые хранили дома как символ плодородия и защиты от бед.
Девушки, мечтающие о замужестве, клали под подушку мужскую вещь, веря, что во сне явится суженый. Сбор целебных трав также был важной традицией: их сушили и использовали для лечения недугов в течение года.
Что можно делать 9 августа
День Пантелеймона Целителя наполнен духовным смыслом, поэтому церковные и народные традиции предписывают определенные правила поведения.
- В этот день принято посещать храм и молиться святому Пантелеймону об исцелении, укреплении веры и защите близких, особенно медиков и военных.
- Собирать и освящать целебные травы, а также начинать заготовку капусты.
- Готовить блюда из капусты и угощать ими окружающих, особенно детей.
- Совершать добрые дела, помогать нуждающимся и проявлять милосердие.
- Освящать колосья хлеба в храмах для защиты дома от невзгод.
Что нельзя делать
- Заниматься тяжелым физическим трудом, особенно в поле.
- Отказывать в помощи нуждающимся — это считается грехом.
- Пересчитывать мелочь в кармане.
- Сквернословить, сплетничать или завидовать, так как это нарушает духовную гармонию дня.
- Проводить магические ритуалы или гадания, которые могут навлечь беду.
Народные приметы на 9 августа
Народные приметы, связанные с погодой и урожаем, играли важную роль в жизни крестьян. Считалось, что если кочаны капусты к 9 августа крепкие, то осень будет ранней и холодной.
Также люди обращали внимание на стрекотание кузнечиков. Если оно громкое — погода будет ясной и сухой. Муравьи, прячущиеся в муравейник, предсказывали скорый дождь, а красная заря на закате считалась предвестником ветреного дня.
Также погоду определяли по поведению домашней птицы: если курицы роются в стогах сена, то стоит ждать хорошего и ясного дня.
Как правильно есть и готовить капусту
Религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых подробно рассказала о приянтых в этот день традициях. По ее словам, 9 августа капусту не только добавляли в супы, пироги и блины, но и готовили из нее самостоятельные блюда — котлеты и голубцы.
«Считается. что в этот день снимали первый кочан капусты, поэтому она „была всему голова“ на столе. Готовили с капустой абсолютно все. Это обязательно борщ, пироги, блины, в которые заворачивали тушеную капусту с помидорами», — отметила она.
Специалист добавила, что сырой овощ обязательно ели ради успехов в учебе.
«Все от мало до велика, кто хочет хорошо учиться, должны были съесть хотя бы один сырой листочек капусты», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Категорически запрещалось в этот день выходить в поле. По поверьям, на Пантелеймона нельзя было даже взять в руку косу — если это сделать, в человека обязательно попадет молния.
Наши предки уже с давних времен четко знали, что самое главное — это здоровье. Поэтому на Пантелеймона Целителя были очень серьезные приметы
Наталия Фоминых
Религиовед
Люди собирали травы, потому что сорванные 9 августа лекарственные растения, по поверьям, становятся вдвойне сильней. Также в этот день Пантелеймона просили исцелить женщин в их семье от бесплодия.
«Этот день очень хорош для того, чтобы отправиться в поездку или путешествие. Также хорошо заключать брак — он будет обязательно счастливым», — рассказала Фоминых.
Считалось, что все договоры и сделки между людьми будут взаимовыгодными, подчеркнула она. Ссориться 9 августа ни в коем случае нельзя, иначе возникшее недоразумение будет настолько серьезным, что примириться будет очень сложно. По этой же причине люди старались даже не поднимать друг на друга голос, уточнила специалист.