Капуста — всему голова. Приметы и запреты в православный праздник 9 августа

Фото: Медиасток.рф

Каждый год 9 августа православный мир вспоминает великомученика Пантелеймона, чья жизнь стала символом бескорыстного служения и исцеления. В этот день храмы наполняются молитвами о здравии, а в народе праздник называют Пантелеймон Кочанный, связывая его с началом сбора капусты. Какие традиции, приметы и запреты сопровождают этот день — в материале 360.ru.

Кто такой Пантелеймон Целитель

Святой Пантелеймон, почитаемый как великомученик и целитель, родился в III веке в Никомедии (территория современной Турции). При рождении его звали Пантолеон, что переводится как «лев во всем».

Его отец, знатный язычник Евсторгий, воспитывал сына в языческой традиции, но мать, христианка Еввула, прививала ему веру в Христа. После ранней смерти матери Пантолеон обучался врачебному искусству у известного врача Евфросина и вскоре прославился как искусный лекарь.

Судьбоносной стала встреча Пантолеона с пресвитером Ермолаем, который укрепил его в христианской вере. Приняв крещение, Пантолеон стал Пантелеймоном — «всемилостивым».

Интересно

Он исцелял больных не только медицинскими знаниями, но и молитвой, призывая имя Иисуса Христа. Его бескорыстная помощь и самоотверженность вызвали ярость у завистников, которые донесли на него императору Максимиану, яростному гонителю христиан.

На суде Пантелеймон не отрекся от веры. Он предложил испытание: исцелить неизлечимо больного. Языческие жрецы потерпели неудачу, а молитва Пантелеймона вернула человеку здоровье.

Это чудо обратило многих к христианству, но разгневало императора. Пантелеймона подвергли жестоким пыткам, но, по преданию, его раны чудесным образом заживали. Лишь когда сам святой, услышав голос с небес, попросил палачей завершить казнь, он отошел ко Господу. На момент смерти ему было всего 30 лет.

Сегодня Пантелеймон почитается как покровитель врачей, больных и военных. Его мощи хранятся в монастырях. В мадридском монастыре Преображения Господня находится пузырек с застывшей кровью святого, которая, по легенде, становится жидкой каждое 9 августа.

Фото: РИА «Новости»

Пантелеймон Кочанный

В народном календаре 9 августа называют Пантелеймон Кочанный или Кочанник. Это название связано с традицией снимать первый кочан капусты, который в этот период достигает зрелости.

Овощ занимал важное место в крестьянском быту: из него готовили щи, салаты, пироги, а также квасили на зиму. Считалось, что капуста, собранная в этот день, обладает особыми целебными свойствами.

Традиционно 9 августа пекли пироги с капустной начинкой и раздавали их нуждающимся, соседям и детям. По поверьям, угощение детей свежей капустой в день Пантелеймона способствовало их успехам в учебе. Также в храмах освящали колосья пшеницы, которые хранили дома как символ плодородия и защиты от бед.

Девушки, мечтающие о замужестве, клали под подушку мужскую вещь, веря, что во сне явится суженый. Сбор целебных трав также был важной традицией: их сушили и использовали для лечения недугов в течение года.

Фото: Медиасток.рф

Что можно делать 9 августа

День Пантелеймона Целителя наполнен духовным смыслом, поэтому церковные и народные традиции предписывают определенные правила поведения.

Что нельзя делать

Фото: Медиасток.рф

Народные приметы на 9 августа

Народные приметы, связанные с погодой и урожаем, играли важную роль в жизни крестьян. Считалось, что если кочаны капусты к 9 августа крепкие, то осень будет ранней и холодной.

Также люди обращали внимание на стрекотание кузнечиков. Если оно громкое — погода будет ясной и сухой. Муравьи, прячущиеся в муравейник, предсказывали скорый дождь, а красная заря на закате считалась предвестником ветреного дня.

Также погоду определяли по поведению домашней птицы: если курицы роются в стогах сена, то стоит ждать хорошего и ясного дня.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно есть и готовить капусту

Религиовед, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых подробно рассказала о приянтых в этот день традициях. По ее словам, 9 августа капусту не только добавляли в супы, пироги и блины, но и готовили из нее самостоятельные блюда — котлеты и голубцы.

«Считается. что в этот день снимали первый кочан капусты, поэтому она „была всему голова“ на столе. Готовили с капустой абсолютно все. Это обязательно борщ, пироги, блины, в которые заворачивали тушеную капусту с помидорами», — отметила она.

Специалист добавила, что сырой овощ обязательно ели ради успехов в учебе.

«Все от мало до велика, кто хочет хорошо учиться, должны были съесть хотя бы один сырой листочек капусты», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Категорически запрещалось в этот день выходить в поле. По поверьям, на Пантелеймона нельзя было даже взять в руку косу — если это сделать, в человека обязательно попадет молния.

Наши предки уже с давних времен четко знали, что самое главное — это здоровье. Поэтому на Пантелеймона Целителя были очень серьезные приметы

Наталия Фоминых

Религиовед

Люди собирали травы, потому что сорванные 9 августа лекарственные растения, по поверьям, становятся вдвойне сильней. Также в этот день Пантелеймона просили исцелить женщин в их семье от бесплодия.

«Этот день очень хорош для того, чтобы отправиться в поездку или путешествие. Также хорошо заключать брак — он будет обязательно счастливым», — рассказала Фоминых.

Считалось, что все договоры и сделки между людьми будут взаимовыгодными, подчеркнула она. Ссориться 9 августа ни в коем случае нельзя, иначе возникшее недоразумение будет настолько серьезным, что примириться будет очень сложно. По этой же причине люди старались даже не поднимать друг на друга голос, уточнила специалист.

