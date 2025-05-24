Сегодня 00:01 Нельзя начинать новое и считать деньги. Приметы и традиции на Мокея Мокрого 0 0 0 Фото: Туманное осеннее утро под Можайском / Медиасток.рф Интересное

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В субботу, 24 мая, православные вспомнят мученика Мокея Амфиопольского. В народе день прозвали Мокеем Мокрым и связывали с ним погодные приметы. Почему 24 мая нельзя ругаться на воду, начинать новое дело и пересчитывать деньги, какие приметы и традиции существуют и что это был за святой — в материале 360.ru.

История Мокея Амфипольского Мокей родился в Риме в богатой и благородной семье. Во взрослом возрасте переехал в город Амфиполь в Македонии, где начал карьеру христианского священника. Много проповедовал среди язычников, его не испугали даже гонения императора Диоклетиана. Однажды анфипат Лаодикий приносил жертву во имя бога Диониса. Христианин сорвал церемонию: перевернул алтарь и рассыпал ладан. Мокея арестовали. Священника пытали: повесили на дерево и строгали железными когтями, затем бросили в раскаленную печь. Однако Мокей остался невредимым, а вместо него в огне погиб Лаодикий и еще девять человек.

Интересно Святого заточили в тюрьму. Язычники предлагали ему отказаться от веры в обмен на свободу, но праведник стоял на своем. Мокея подвергли колесованию, потом бросили на растерзание зверям. Священник снова не пострадал. Святого заточили в тюрьму. Язычники предлагали ему отказаться от веры в обмен на свободу, но праведник стоял на своем. Мокея подвергли колесованию, потом бросили на растерзание зверям. Священник снова не пострадал.

В итоге мученика отправили в город Византий, где ему отрубили голову. Тело Мокия сохранили христиане.

В 324 году император Римской империи Константин Великий построил храм в честь Мокея, куда поместили его мощи. У святого просят избавления от недугов, об укреплении веры и хорошем урожае.

Фото: Пасха в Главном храме ВС России в Одинцовском округе / Медиасток.рф

Мокей Мокрый На Руси многие православные праздники перемежались с народными. День памяти Мокея Амфиопольского не стал исключением. В этот день принято говорить о Мокее Мокром. По нему крестьяне судили о погоде предстоящим летом и отсчитывали начало посевных работ. Этим объясняются другие названия праздника: Мокей-погодоуказчик, Мокросей, Макрида. Поверья и приметы на Мокея Мокрого Славяне внимательно наблюдали за погодой на Мокея Мокрого: если после обеда пойдет затяжной дождь — лето будет с осадками;

если день выдался сырым и туманным — лето будет таким же;

солнце на рассвете багряное — жди лето с грозами, а если красное — пожарами;

Мокей Мокрый порадовал высокой радугой — будут сильные ветра, низкой — настигнет ненастье.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / www.globallookpress.com

Обращали внимание на поведение животных: если лошадь трясет головой, скоро будет дождь.

кошка спит животом вверх — будет тепло, если закрывает морду лапой — к осадкам. А если в этот день выйти в поле, может пойти град, так как природа гневается. Девушки верили, что дождевая вода, которую собрали на Мокея Мокрого, придает волосам блеск и силу. Люди считали, что сны в эту ночь вещие. Если сновидение хорошее, его старались вспомнить до мельчайших деталей, если плохое — поскорее забыть. Также говорили: «Куда ночь, туда и сон».

Фото: Медиасток.рф

Традиции Мокея Мокрого В этот день славяне не выходили на работу в поле. Разрешались домашние дела: женщины стирали, убирали, готовили, мужчины прибирали амбары и наводили порядок во дворах. Народ проводил обряд по сохранению будущего урожая от града. Для этого пучок соломы или священную вербу сжигали на поле. Если на Мокея Мокрого шел дождь, люди выходили на улицу, чтобы постоять под его струями. Считалось, что они обладают особенной силой. Женщины верили, что сохранят молодость и красоту, а мужчины — здоровье. Что нельзя делать на Мокея Мокрого Начинать новые дела — они окажутся провальными;

Считать деньги — к их потере;

Молодым девушкам запрещалось подметать полы — так можно распугать женихов;

Признавать в чувствах тоже не рекомендовалось — это приведет в разрыву или крупной ссоре.