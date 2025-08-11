Арчена Нагабушанам — индийская прорицательница, которую уже окрестили «новой Вангой» за дар видеть будущее. Судьба тесно связала ее с Россией — она замужем за российским журналистом Александром Борисовым и живет в Москве. Когда-то она училась на инженера и работала моделью, но теперь ее жизнь посвящена пугающе точным пророчествам.

Ее видения касаются глобальных событий — от политических потрясений до природных катастроф. Некоторые из них уже стали реальностью, заставляя задуматься: что еще скрывает будущее? Предсказание, которое шокировало мир Так, в декабре 2023 года во время интервью российскому телеканалу Арчену спросили о будущих выборах президента США. Внезапно она услышала голос, сообщивший ей судьбоносную информацию. Об этом случае женщина рассказала изданию kp.ru. «На Дональда Трампа будет совершено покушение, но он выживет и победит на выборах», — заявила прорицательница в прямом эфире.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

А 13 июля 2024 года мировые СМИ взорвались новостями о покушении на Трампа. Пуля чудом не задела голову, и политик остался жив — точь-в-точь как предрекла Арчена. Этот случай вызвал эффект «дежавю» у тех, кто видел то интервью. Предсказание сбылось с пугающей детализацией, подтвердив уникальный дар индийской ясновидящей. Переломный момент для Украины и России Летом 2023 года Арчена сделала предсказание и о судьбе украинского конфликта. По ее словам, конфликт должен завершиться в конце 2026 года, но прорицательница уточнила, что это не окончательный приговор, так как события будущего «не зафиксированы раз и навсегда». Прорицательница видит два возможных сценария развития событий. В лучшем случае все стороны получат «великую возможность завершить противостояние» мирным путем. Однако судьба Украины полностью зависит от выбора ее народа.

Если люди на Украине не поймут урок, который преподает им история, они обрекут свою страну на долгие муки.

В таком пессимистичном варианте конфликт будет только разрастаться, пока Украина, по словам «индийской Ванги», не исчезнет как государство. Что касается России, то ее ждет мощная трансформация. Страна находится в переходном периоде, но уже скоро станет примером для других государств.

Независимость России — основа ее силы и успеха. Будет строиться сильное независимое государство, экономика вырастет и окрепнет.

По ее словам, большая часть Украины вернется в состав России. Западные регионы могут перейти под протекторат Польши, но Арчена считает, что России они не нужны, так как «их жители отравлены ненавистью ко всему русскому». Что ждет планету? Предсказательница поведала, что изменения в ближайшем будущем ждут не только Россию и Украину. Так, США будут зависеть от судьбы Трампа, которая по видениям Арчены, вызывает серьезные опасения. «Духовная субстанция уже покинула его», — поведала провидица, предрекая стремительное ухудшение его умственного состояния. По ее словам, никакие медицинские вмешательства не помогут — ситуация будет только усугубляться, и Трамп, вероятно, не завершит второй срок из-за деменции. «Мы будем все чаще слышать от Трампа странные речи. Множество медиа будут издеваться над его умственным состоянием», — спрогнозировала Арчена. Кроме того, для многих стран климатические изменения принесут еще более масштабные бедствия. Землетрясения участятся даже в нехарактерных регионах, а засухи и наводнения сделают невыносимой жизнь в Индии, Китае, Африке и Южной Европе.

Миллиарды людей будут стремиться сбежать от невыносимого климата на север. Основные потоки переселенцев устремятся на север Европы, в Канаду и Россию.

Еще одно пугающее пророчество коснулось развития искусственного интеллекта. «Я вижу, что вскоре искусственный интеллект превзойдет человеческий, и рано или поздно пожелает уничтожить или поставить под контроль своих создателей», — говорит Арчена. Пророчица считает, что ИИ сможет самостоятельно создавать оружие, что поставит под угрозу все человечество. Это предупреждение звучит особенно актуально на фоне стремительного развития технологий последних лет. Мир на пороге перемен Пророчества Арчены Нагабушанам рисуют сложную, но не безнадежную картину грядущих лет. От политических потрясений до климатических катастроф — человечеству предстоит пройти через серьезные испытания.

Фото: Mohammed Dahman/Xinhua / www.globallookpress.com

Как отмечает Арчена, Россия может стать «примером и светом» для других стран. Этот оптимистичный прогноз среди мрачных предсказаний дает надежду на то, что будущее все же можно изменить к лучшему.