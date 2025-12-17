Появление 3I/ATLAS объяснили существованием «Галактической Федерации». При чем здесь Трамп и Нетаньяху?
Израильско-британский иллюзионист Ури Геллер заявил, что пролетающим близ Земли космическим объектом 3I/ATLAS управляют инопланетяне, принадлежащие к так называемой «Галактической Федерации». Почему фокусник уверен, что к планете движется корабль мирно настроенных пришельцев и какие у них цели — в материале 360.ru.
Пришельцы из «Галактической Федерации»
В интервью Daily Star иллюзионист поддержал астрофизика из Гарварда Ави Леба, который часто высказывался о том, что 3I/ATLAS является инопланетным кораблем. Геллер отверг рабочую версию НАСА, что загадочный космический объект — это комета.
«Скептицизм многих ученых мешает им смотреть на мир свежим взглядом. Мы не одиноки во Вселенной — там есть миллиарды похожих на Землю звезд и планет», — заявил Геллер.
По мнению фокусника, внеземные существа прибыли в нашу солнечную систему с миром, а их технологии помогут людям спасти планету.
Он подчеркнул, что «Галактическая Федерация» — это не вымысел. Представители Земли поддерживают контакты с инопланетными цивилизациями, поэтому ему хочется верить, что 3I/ATLAS тоже имеет искусственное происхождение.
«Мы вступали в контакт с внеземными существами, известными как „Галактическая Федерация“. Мне довелось видеть тела инопланетян, которые хранились в холодильнике НАСА 50 лет назад. Полагаю, что на нашей планете их обитает несколько видов», — сказал иллюзионист.
Трамп и Нетаньяху знают правду об 3I/ATLAS?
Иллюзионист убежден, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знают об 3I/ATLAS.
Геллер отметил, что они давно бы попытались сбить космический объект, если бы считали, что пришельцы планируют нападение. Необходимые для этого средства у земных армий имеются.
«Однако они не собираются вторгаться на нашу планету — они пришли с миром. Их технологии настолько продвинуты, что, пожелай они уничтожить нас, сделали бы это уже давно», — подчеркнул фокусник.
Он также предположил, что 3I/ATLAS либо замаскировали под комету и объект просто пролетит мимо Земли, либо пришельцы хотят изучить человечество.
Вполне возможно, что скоро станет известен ответ на вопросы, является ли объект 3I/ATLAS инопланетным кораблем или обычной кометой, ведь до точки его максимального сближения с Землей остались считанные дни — 19 декабря.