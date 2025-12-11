Астроном Ави Леб предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть космическим кораблем пришельцев

Межзвездный объект 3I/ATLAS привлек внимание ученых. Некоторые астрономы, например, Ави Леб из Гарварда, предполагают, что это может быть космический корабль пришельцев. Согласно их теориям, 19 декабря объект может направить десант в сторону Земли, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Тем временем на Солнце появилась огромная группа пятен. Она копит энергию, но пока не производит ожидаемых вспышек. Ученые предположили, что накопленная энергия может быть направлена на 3I/ATLAS.

«Жизнь и разум от природы отличает возможность нарушать законы вероятности. Наверное, все понимают, что не может сам собой из руды в земле за год собраться Боинг. И если вдруг он объективно собрался, значит это сделала разумная жизнь. Поэтому в астрономии поиск разума — это, прежде всего, поиск чудес», — прокомментировал руководитель Лаборатории Сергей Богачев.

Однако астроном подчеркнул, что, несмотря на «забавную» ситуацию, законы природы и логики не нарушены. Поэтому утверждать, будто Солнце намеренно испепеляет инопланетный десант, защищая Землю, можно лишь в юмористическом или философском ключе.