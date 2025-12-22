Поисковики отряда «КитежЪ» из Одинцова раскопали деталь локомобиля

Одинцовские краеведы продолжают проводить раскопки в исторических местах муниципалитета. Очередная экспедиция увенчалась успехом — в болоте за селом Михайловское найдено чугунное колесо.

Поисковая разведка данной местности проводилась с целью выявления следов боев 1941 года. Металлоискатель дал мощный сигнал, но показавшийся в глубине раскопа предмет, предположительно, относится к более древней истории родного края, чем битва за Москву.

Огромное чугунное колесо напоминает инерционный маховик старинной машины — локомобиля. Проще говоря, это передвижной паровой двигатель, который использовали для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях. Задача данного средства — не ездить самому, а приводить в движение молотилки, мельницы, веялки и прочие механизмы.

Раскопки по периметру сделанной находки будут продолжены.