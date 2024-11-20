Зимняя сказка без аномалий. Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь
Синоптик Ильин рассказал, какой будет новогодняя ночь в разных частях России
До празднования Нового года больше месяца, но многим уже не терпится узнать, какая погода ждет в главную ночь года — зимняя сказка со сверкающим снегом или традиционная слякоть? 360.ru вместе с синоптиком составил прогноз для разных регионов России.
Какой будет новогодняя ночь — 2024-2025 в разных регионах России
Говорить о погоде, в частности о температуре воздуха, в новогоднюю ночь 2025 года пока преждевременно. Существует большой риск существенно ошибиться в показателях, предупредил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
«Я проанализировал возможное состояние атмосферы по трем прогностическим моделям. По каждой получается очень большой разброс в значениях температуры», — объяснил специалист.
Центральная часть России
По предположениям Ильина, в средней полосе России в ночь на 1 января 2025 года столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. Пройдет небольшой снег.
Север и северо-запад России
«В северо-западных районах страны будет от -5 до -10 градусов, тоже с небольшим снегом», — добавил метеоролог.
Жителей севера России ожидает довольно холодная новогодняя ночь: температура опустится до отметки от -10 до -15 градусов, местами возможен небольшой снег.
Юг России
«На юге европейской территории России будет без существенных осадков в степных районах. Небольшой дождь пройдет местами на Черноморском побережье Кавказа с мокрым снегом в горах», — рассказал Ильин.
Ночь на 1 января там будет мягкой: прогнозируется от +5 до +10 градусов.
Приволжье
В Приволжском федеральном округе ожидается более холодная погода, без осадков и с температурой в западной части округа от -11 до -16. В восточных районах округа столбики термометров опустятся еще ниже — от -18 до -23 градусов.
Урал
В южной части Уральского федерального округа в новогоднюю ночь температура может понизиться до уровня от -21 до -26 градусов. Обойдется без осадков.
ЯНАО и ХМАО
«Жители ХМАО встретят Новый год со снегом и морозом — от -15 до -20 градусов», — отметил Ильин.
Холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе. В течение суток температура там будет колебаться от -18 до -25 градусов. В ночь на 1 января осадков не ожидается.
Сибирь
В Западной Сибири в ночь на 1 января будет примерно -20 градусов, жители смогут насладиться небольшим снегом.
Как одеться в новогоднюю ночь — 2025, чтобы не замерзнуть
Многие уже думают о том, как провести новогоднюю ночь и во что нарядиться. В праздник хочется выглядеть эффектно, при этом чувствовать себя комфортно и не замерзнуть.
Для начала стоит определиться с местом проведения праздника. Если вы планируете встречать Новый год на улице или на открытой веранде, необходимо выбрать теплую и непромокаемую одежду.
Интересно
Если вы будете встречать Новый год в помещении, можно обойтись более легким нарядом. Однако не забывайте, что после полуночи может захотеться выйти улицу, чтобы встретиться с друзьями или просто подышать свежим воздухом. Поэтому лучше взять с собой теплую кофту или плед, чтобы не замерзнуть.
Не менее важно подобрать аксессуары, которые дополнят образ. Это могут быть теплые перчатки, шапка или шарф. Они не только согреют, но и станут стильным дополнением к наряду.
И конечно, не забывайте о комфорте: одежда должна быть удобной и не сковывать движений. Ведь новогодняя ночь — это время радости и веселья, и вы должны чувствовать себя свободно и уверенно.