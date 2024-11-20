Сегодня 16:04 Зимняя сказка без аномалий. Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь Синоптик Ильин рассказал, какой будет новогодняя ночь в разных частях России 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

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До празднования Нового года больше месяца, но многим уже не терпится узнать, какая погода ждет в главную ночь года — зимняя сказка со сверкающим снегом или традиционная слякоть? 360.ru вместе с синоптиком составил прогноз для разных регионов России.

Какой будет новогодняя ночь — 2024-2025 в разных регионах России Говорить о погоде, в частности о температуре воздуха, в новогоднюю ночь 2025 года пока преждевременно. Существует большой риск существенно ошибиться в показателях, предупредил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «Я проанализировал возможное состояние атмосферы по трем прогностическим моделям. По каждой получается очень большой разброс в значениях температуры», — объяснил специалист.

Центральная часть России По предположениям Ильина, в средней полосе России в ночь на 1 января 2025 года столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов. Пройдет небольшой снег. Север и северо-запад России «В северо-западных районах страны будет от -5 до -10 градусов, тоже с небольшим снегом», — добавил метеоролог. Жителей севера России ожидает довольно холодная новогодняя ночь: температура опустится до отметки от -10 до -15 градусов, местами возможен небольшой снег.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Юг России «На юге европейской территории России будет без существенных осадков в степных районах. Небольшой дождь пройдет местами на Черноморском побережье Кавказа с мокрым снегом в горах», — рассказал Ильин. Ночь на 1 января там будет мягкой: прогнозируется от +5 до +10 градусов. Приволжье В Приволжском федеральном округе ожидается более холодная погода, без осадков и с температурой в западной части округа от -11 до -16. В восточных районах округа столбики термометров опустятся еще ниже — от -18 до -23 градусов. Урал В южной части Уральского федерального округа в новогоднюю ночь температура может понизиться до уровня от -21 до -26 градусов. Обойдется без осадков.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

ЯНАО и ХМАО «Жители ХМАО встретят Новый год со снегом и морозом — от -15 до -20 градусов», — отметил Ильин. Холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе. В течение суток температура там будет колебаться от -18 до -25 градусов. В ночь на 1 января осадков не ожидается. Сибирь В Западной Сибири в ночь на 1 января будет примерно -20 градусов, жители смогут насладиться небольшим снегом.

Как одеться в новогоднюю ночь — 2025, чтобы не замерзнуть Многие уже думают о том, как провести новогоднюю ночь и во что нарядиться. В праздник хочется выглядеть эффектно, при этом чувствовать себя комфортно и не замерзнуть.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Для начала стоит определиться с местом проведения праздника. Если вы планируете встречать Новый год на улице или на открытой веранде, необходимо выбрать теплую и непромокаемую одежду.

Интересно Подойдут пуховик или пальто с подкладкой, которые надежно защитят вас от холода. Не забудьте об обуви по сезону — например, можно выбрать угги или ботинки на меху. Также есть вариант надеть термобелье, которое сохранит тепло и отведет влагу от тела. Подойдут пуховик или пальто с подкладкой, которые надежно защитят вас от холода. Не забудьте об обуви по сезону — например, можно выбрать угги или ботинки на меху. Также есть вариант надеть термобелье, которое сохранит тепло и отведет влагу от тела.

Если вы будете встречать Новый год в помещении, можно обойтись более легким нарядом. Однако не забывайте, что после полуночи может захотеться выйти улицу, чтобы встретиться с друзьями или просто подышать свежим воздухом. Поэтому лучше взять с собой теплую кофту или плед, чтобы не замерзнуть. Не менее важно подобрать аксессуары, которые дополнят образ. Это могут быть теплые перчатки, шапка или шарф. Они не только согреют, но и станут стильным дополнением к наряду. И конечно, не забывайте о комфорте: одежда должна быть удобной и не сковывать движений. Ведь новогодняя ночь — это время радости и веселья, и вы должны чувствовать себя свободно и уверенно.