04 апреля 2025 19:02 «Вскроет и спрячет тело в болоте». Почему медведи нападают и есть ли шанс выжить? Зоолог Вайсман назвал способ выжить при встрече с медведем в Подмосковье 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Эксклюзив

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Медведь напал на человека в городском округе Шаховская Подмосковья, недалеко от деревни Соколово. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Как раз в тех краях осенью охотники определили по количеству следов и берлог местообитание как минимум шести медведей. Много ли водится косолапых в регионе, где именно их можно встретить и как себя вести, разбирался 360.ru.

Нападение медведя в Шаховской Уроженец Смоленской области, 29-летний Сергей, 3 апреля пошел в лес, чтобы собрать сброшенные лосиные и оленьи рога, но в итоге наткнулся на медведя. Зверь набросился на человека, но в какой-то момент все же отпустил жертву и ушел. Сергей с многочисленными травмами бежал через речку, лес, добрался до границы со Смоленским районом, где его подобрали егеря. Они и вызвали помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице в Красногорске, в реанимации, куда его транспортировали на вертолете. Мужчина получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую, серьезные переломы костей черепа, лицевого скелета, глубокие раны головы, спины, рук. Ему провели четырехчасовую операцию по ушиванию ран лица и тела. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое, но стабильное, жизни ничего не угрожает. Но из-за сложности и количества травм Сергею предстоит поэтапное лечение.

«Сложно судить, сколько времени ему понадобится на восстановление. Самое главное, что мы его спасли», — рассказал директор медучреждения Бутай Бутаев.

Причины нападения медведей Вопреки фольклорному образу доброго русского мишки, медведь — опасный хищник, достигающий в весе до 300 килограммов. «В России медведь — единственный хищник, который может убить человека», — предупредил в разговоре с 360.ru замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман. Бурый медведь нападает на человека по следующим причинам: Защита потомства. Самки могут проявлять агрессию просто потому, что человек рядом. Она считает людей опасностью.

Неожиданная встреча с человеком, когда медведь буквально натыкается на охотников или грибников.

Из-за собак.

Раненный выстрелом зверь также способен напасть, защищаясь;

Желание есть: косолапые нападают на человека, рассматривая его как добычу. Такое бывает во время подготовки к спячке или в голодные периоды.

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«Волки — совсем другое дело. Их гораздо меньше, они избегают встречи с человеком. Могут быть опасны для беспомощного, ребенка, а на взрослого даже стая волков нападать не будет», — добавил Вайсман. С медведями же все иначе: по словам собеседника 360.ru, молодой трехлетка одним движением лапы вскроет ребра даже сильному взрослому человеку. «Один мой товарищ, зоолог, специалист по медведям, говорил, что если хищник решил вас съесть, то он это обязательно сделает. <…> Убив жертву, это животное закапывает тело, чтобы проквасить мясо и съесть потом. Зверь может утащить поверженного человека в овраг, болото, закопать там», — уточнил Вайсман.

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По мнению представителя министерства, зверь, напавший на человека в Шаховской, просто был голодным. «В этом году медведи рано проснулись. Пищи пока особенно никакой нет, но есть хочется, ведь их организм уже переключился. Вполне возможно, нападение связано с этим», — предположил эксперт. Почему хищник отпустил жертву — загадка. Вероятно, медведь был молодой и просто испугался криков: скорее всего, мужчина отбивался руками, ногами, рогами оленьими, которые собрал. То есть зверь напал, но решительности не хватило, допустил Вайсман. «Был бы это шести- или семилетний самец или самка, то утащил бы и съел», — заверил собеседник 360.ru.

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Где в Московской области водятся медведи По данным 2021 года, суммарно в Подмосковье обитают примерно 15 бурых медведей. Точнее подсчитать не удастся. «Точную цифру не назову, но медведей там немного по сравнению с Тверской или Смоленской областями. Численность косолапых учитывать в принципе сложно. Например, когда лежит снег, медведи спят в берлогах, по следам их не вычислишь. Есть методики, но они условные», — отметил зоолог. За последние 20 лет популяция бурого медведя сильно выросла. В России сейчас более 300 тысяч медведей, но и в остальных странах их становится больше. «В Московской области медведи обитают в основном в краевых приграничных районах, менее населенных. Это Дмитровский городской округ, в 2024 году медведя видели в Сергиево-Посадском округе: забрел в дачный поселок и разломал сарай. На границе со Смоленской областью тоже довольно много глухих лесов, в Калужском регионе, где большой национальный парк», — перечислил Вайсман.

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Обычно медведи обитают в отдаленных местах. Однако зоологи предупреждают: из-за роста популяции эти животные начали осваивать видоизмененные человеком территории. «Звери уже не сбегают в глухие леса, из-за чего появилось выражение „медвежий угол“. Они все чаще населяют антропогенные ландшафты: к примеру, выходят для кормежки на помойки. Это опасно», — предупредил Вайсман.

Как себя вести при встрече с медведем Первое, что необходимо сделать при встрече с медведем, — постараться не паниковать. Бежать тоже бесполезно: хищник все равно догонит.

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«По своему опыту общения с медведями, а я работал в экспедициях на Камчатке и видел по несколько особей в день, самое лучшее — накинуть сверху что-то вроде плаща или длинную куртку и громко кричать, отпугивая животное», — посоветовал Вайсман. Если же медведь продолжает проявлять интерес, нужно резко раскрыть полы своего плаща в стороны. В этот момент человек будет казаться зверю в три раза шире. «Для животного это необъяснимо, а значит — опасно. Скорее всего, медведь уйдет», — подытожил эксперт.