Почти четверть века назад известный композитор и мистификатор Сергей Курехин запустил по телевидению историю «Ленин-гриб». До сих пор ломаются копья: была это шутка или случайно вырвалась наружу гостайна? Все подробности собрал 360.ru.

Откуда пошло, что Ленин — гриб? В 1991 году в телевизионной передаче «Пятое колесо» музыкант и композитор Сергей Курехин заявил журналисту Сергею Шолохову и, соответственно, всем зрителям, что Ленин — гриб. Буквально. Дескать, Владимир Ильич так часто и в больших количествах употреблял галлюциногенные грибы, что в результате сам превратился в таковой. Веселая ахинея строилась на «аргументах» вроде сходства разреза броневика, с которого выступал Ленин, и грибницы мухомора, умозаключений, что «Нинель» — французское блюдо из грибов — это слово «Ленин» наоборот. Еще Курехин заявлял, будто предводитель Октябрьской революции был не только грибом, но и радиоволной. Одновременно.

Ересь подносилась с абсолютно серьезным видом: Курехин, словно заправский историк, приводил «научное обоснование», сыпал придуманными или подтасованными фактами. В кадре мелькали какие-то невнятные фотографии и обрывки кинохроник, которые рассказчик толковал в пользу своей теории.

Интересно Нинель — женское имя, образованное при обратном чтении «Ленин». Появилось оно в СССР в конце 20-х — начале 30-х годов XX века и быстро вошло в обиход благодаря не столько политической подоплеке, сколько просто хорошему звучанию. Нинель — женское имя, образованное при обратном чтении «Ленин». Появилось оно в СССР в конце 20-х — начале 30-х годов XX века и быстро вошло в обиход благодаря не столько политической подоплеке, сколько просто хорошему звучанию.

Это сейчас нейросети способны построить целый фильм на основании одной фотографии, скопировать голос, цвет волос, глаз и поместить героя в любые нереальные условия. Фейки стали нормой жизни. Но в начале 90-х годов прошлого века люди еще верили печатному слову, а уж тому, что было сказано по телевизору, и подавно.

Дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша находился при Ленине неотлучно, потому что знал каждую тропку, он знал все грибные места и водил Ленина по всем грибным местам, как мы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы. Сергей Курехин

Что говорить, если зимой 1990 года в эфире программы ТСН появился видеосюжет под названием «Оживление трупа в московском морге». Самозванный колдун Юрий Лонго при трех свидетелях пассами рук добивался конвульсий от якобы неживого тела. Вранье полнейшее, но ведь «волшебнику» потом слали письма, где на полном серьезе просили оживить Ленина!

Шалость Курехина тоже удалась — небольшая передача Ленинградского ТВ наделала шуму на всю страну. Уже на следующий день после эфира в обком партии пришла взволнованная делегация партийцев-пенсионеров с вопросом: неужто правда, что Ленин — гриб? Стариков еле успокоили. И даже сейчас, спустя более 20 лет, есть люди, уверенные, что это правда.

Кто такой Курехин Сергей Курехин — музыкант-авангардист, композитор, человек-фейерверк. Любитель мистификаций и розыгрышей. Он начал играть на рояле в четыре года, а школьником уже выступал в эстрадном оркестре дома культуры Евпатории. Когда семья перебралась в Ленинград, молодой человек довольно скоро подружился с местными неформалами. Курехину было интересно все: джаз, рок. Он набирал компании музыкантов в Crazy Music Orchestra, сам играл на нескольких инструментах, при этом еще умудрялся дирижировать. Однажды под барабанный бой надувал красные воздушные шары, прокалывал их и бросал в сторону портретов Ленина и членов Политбюро СССР.

Такой перфоманс для 1982 года был верхом безрассудства. Но Курехин, глядя честными на взбешенных работников обкома, начинал сыпать умными словами, тут же придуманными «цитатами» из классиков марксизма-ленинизма и музыканта не решались трогать. Господи, да он со своей группой «Поп-механика» даже коз на сцену выводил. Не хуже этот выдумщик дурил голову иностранцам. То он рассказывал им, что у него вместо рук — протезы, и именно потому он играет с такой потрясающей скоростью. То признавался в том, что он шпион ФБР и на голубом глазу пересказывал песню Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив». И ведь поверили.

Рассказать о Курехине не хватит и десятка статей. За до обидного короткую жизнь — музыкант умер в 42 года от саркомы сердца — успел написать потрясающую музыку, поработать со знаковыми отечественными рок-группами, поиграть в политику и эзотерику, разрушить границы условностей буквально всюду, куда прикасался. Его мелодии звучат более чем в двух десятках кинофильмах, в том числе «Господин оформитель», его можно услышать в альбомах «Аквариума», «Кино» и, разумеется, в записях группы «Поп-механика». На просторах интернета легко найти фильм «Два капитана — 2» — еще одну сумасшедшую и смешную фантасмагорию Курехина и его друзей.

Фото: Композитор Сергей Курехин получает приз молодых кинематографистов России / РИА «Новости»

Ленин-гриб: последствия Завершить историю «Ленина-гриба» Курехин пытался неоднократно. Музыкант пояснял, что ему «хотелось затронуть аспекты человеческой души, которые называются тягой к таинственному». Теперь же тема себя исчерпала и окончательно закрыта.

В принципе, на уровне мифологического сознания, можно доказать любую вещь. Что Гитлер был курицей, а Ельцин — негр. Попробуйте отрешиться от общеевропейского мышления и смыслить совершенно иными категориями. Тогда все станет предельно ясным и полным смысла. Сергей Курехин

Однако загнать этого кролика в шляпу было уже невозможно. Игра всем понравилась. Художники начали рисовать (и до сих пор рисуют!) Ленина и других политических деятелей в виде грибов. Появились «теории», расширяющие концепцию «человека-грибницы» — весельчаки притянули туда нумерологию и прочие «тайные учения».

Кто подсказал Курехину, что «Ленин — гриб» Одна из версий гласит, что идею дал разговор музыкантов Сергея Жарикова и Егора Летова. Парни, оттолкнувшись от теоремы математика Курта Геделя, договорились до того, что народный вождь должен быть чуть-чуть иной природы. Так Ленин в этих рассуждениях стал грибом, а Гитлер — дельфином. Курехин, бывший рядом, оценил это безумство. Есть еще одна версия, связанная с Летовым. В 1988 году лидер панк-группы «Гражданская оборона» записал одну из самых известных своих композиций «Все идет по плану». Там как раз есть строчки о том, что «батюшка Ленин совсем усоп, он разложился на плесень и на липовый мед». Разумеется, Курехин песню знал, якобы именно она и дали толчок фантазии.

Фото: Егор Летрв. Nadezhda Lebedeva/Russian Look / Global Look Press

Другие изыскатели утверждают, что шутка «Ленин-гриб» типично ленинградская. Местные школьники, второпях подписывая тетрадки, зачастую превращали «Ленинград» в «Ленингриб» — так получалось, когда привыкли прописью писать хвостик «д» вверх, а не вниз. Находились и «светлые умы», которые связывать историю Курехина о Ленине с романом «Красное колесо» Александра Солженицына — тоже, кстати, в известной мере фантастическим произведением. Но эта версия, пожалуй, самая далекая.

Фото: Сергей Курехин. Yury Pilipenko / Global Look Press

Вдова композитора Анастасия Курехина, рассказывала, что идея мистификации появилась после просмотра передачи о смерти Сергея Есенина. Тогда было модно нести всякий бред о том, как «советские власти скрывали» и многие оттаптывались на гибели знаменитостей: дескать, их погубило проклятое НКВД и ЧК, а выдали за суицид. Авторы той передачи строили свои «доказательства» на совершенно абсурдных вещах. Вроде того, что показывали неизвестного человека на фотографии с похорон Есенина и утверждали, что раз незнакомец смотрит куда-то в сторону, то это означает, что поэта убили. Курехин воскликнул «Так можно доказать все что угодно!» — и скоро подтвердил это.

Фото: Похороны поэта Сергея Есенина, 31 декабря 1925 года / РИА «Новости»

Грибы после смерти Пока известен единственный достоверный способ, как человеку гарантированно объединиться с грибным царством. Его придумала южнокорейская биохудожница (да, бывает и такое) Джей Рим Ли. Она создала специальный костюм для экологичного погребения, пронизанный нитями со спорами особого вида мелких грибов. После погребения споры питаются плотью умершего, поглощая в том числе токсины, которыми, по словам художницы, полны люди — хоть живые, хоть мертвые. Грибы разлагают тело усопшего, обогащают почву и дают доступ корням близлежащих растений к питательным веществам. Похоронный костюм с грибницей можно заказать в бежевом или черном цвете, есть модели в виде погребального савана. Цена вопроса — 1500 долларов. Для домашних животных кореянка предлагает погребальные мешки всего по 200 баксов за штуку.