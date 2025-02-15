15 февраля 2025 19:42 День святых Симеона и Анны, или Починки. Почему 16 февраля нельзя лениться 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Православная церковь 16 февраля чтит память святых Симеона и Анны. Именно они встретили младенца Иисуса на 40-й день от его рождения в иерусалимском храме, куда накануне, в Сретение, Дева Мария принесла Христа. В народе этот день также называют Починки — славяне связывали его с переходом от зимы к весне и начинали готовить конскую сбрую для езды и пахоты. Какие правила важно соблюдать 16 февраля и чего делать точно не стоит — в материале 360.ru.

Кто такие святые Симеон и Анна, и кому они помогают Старец Симеон занимался переводами Священного Писания. Считается, что он получил предсказание от ангела о том, что жизнь праведника не закончится, пока он не увидит Сына Божия. Это и произошло много лет спустя. Когда Симеон взял на руки Иисуса, то сразу понял, что в этот мир пришел Спаситель, поэтому старца стали называть Богоприимцем. В тот день в храме находилась и посвятившая себя молитве вдовица Анна. В Писании ее упоминают как Анну Пророчицу. Свой дар она получила от Господа за праведную жизнь. Святых Симеона и Анну называют покровителями новорожденных. Им молятся о здоровье младенцев и об исцелении недугов. Также к ним обращаются верующие, мечтающие стать родителями.

Фото: РИА «Новости»

Приметы на Починки: что можно и чего нельзя делать 16 февраля Поскольку и Симеон, и Анна находились уже в весьма преклонном возрасте, 16 февраля принято считает днем заботы о старшем поколении. На это 360.ru указал священник Николай Савченко. «В этот день надо особенно приложить свои старания к тому, чтобы навестить старших родных и оказать им помощь», — сказал он. В народных обычаях в этот день начинали починку сельскохозяйственных орудий для будущей вспашки и сева. На подходе — Великой пост, он продлится до Пасхи, после которой и начиналась вспашка.

Время между Сретеньем и Великим постом было относительно свободное, а дни уже становились длиннее и светало раньше. Поэтому в этот период чинили инструменты и сельскохозяйственные инструменты. Николай Савченко священник

В сегодняшних реалиях Починки принято посвящать созидательному труду, это принесет благополучную жизнь без груза страстей и вредных привычек. Хорошей идеей в этот день будет наведение порядка или даже небольшой квартирный ремонт.

Фото: РИА «Новости»

На Починки нельзя лениться, бездельничать и слишком долго спать. Примета гласит, что в этом случае можно навлечь на себя бедность и голод. Под запретом ссоры с близкими, а также ношение одежды черных цветов. Славяне считали, что черный в этот день принесет с собой беды на весь оставшийся год. Нельзя было на Починки и давать в долг. В старину люди верили, что это отпугнет деньги в будущем. Приметы на Починки, 16 февраля Считалось, что если 16 февраля начинается снегопад, то это сулит дожди и ненастную погоду в ближайшее время. О приближающихся крепких морозах судили по пару или дыму, которые стелились над реками и водоемами. О предстоящем похолодании говорили, если на небе были ярко видны звезды. Скорое потепление и раннюю весну, как считали в старину, можно ждать, если 16 февраля громко чирикают воробьи.