Сегодня 04:55 Питер или Невоград? Когда и зачем переименовывали культурную столицу 0 0 0 Фото: Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. Nikolay Orlov / www.globallookpress.com Интересное

Санкт-Петербург

СССР

История

Борис Ельцин

Референдум

Владимир Ленин

Ровно 34 года назад с карт пропал город Ленинград и появился Санкт-Петербург. Этого переименования не хотели многие, в том числе и мэр Анатолий Собчак. Тем более, был риск, что колыбель трех революций станет каким-нибудь Питер-городом или даже, страшно сказать, Невоградом.

Город имени Петра Город на Неве получил имя в честь святого апостола Петра, который считался покровителем российского императора Петра Великого. Собственно, изначально название писали на голландский манер — Санкт-Питер-Бурх, то есть «город святого Петра». Однако со временем закрепилась немецкая версия: Санкт-Петербург. Впервые город сменил имя в августе 1914 года. Как раз началась Первая мировая война и Николай II от большого ума решил вымести из империи германские тени. Идею подали представители чешской общины: выступили с рацпредложением в столичной газете, сообщив, что на их родном языке Петербург зовется Петроград.

Фото: Памятник первому российскому императору Петру Великому «Медный всадник». Andrey Pronin / www.globallookpress.com

Это очень понравилось влиятельному политику того времени министру Александру Кривошеину, и он убедил царя принять «Петроград». Вот только при таком названии изменился смысл: если сначала имя было в честь сподвижника Христа, то теперь — в честь Петра I. Это многим не понравилось, ведь царь, хоть и божий помазанник, все-таки далек от святого. После революции Петроград для начала лишился статуса столицы — правительство перебралось в Москву. А после смерти Владимира Ленина II Всесоюзный съезд Советов СССР в 1924 году нарек город Петра Ленинградом.

Фото: Крейсер «Аврора», Санкт-Петербург. studio204

Ленинград просуществовал почти 70 лет. Но когда отгремела перестройка и Советский Союз догорал, страну охватила мода на возвращение городам былых имен. Калинин снова стал Тверью, Горький — Нижним Новгородом, Самара — Куйбышевым и так далее. Разумеется, не обошли реформаторы и колыбель трех революций. Уставшие от советской власти мечтали навсегда забыть все, что с ней связано, и прежде всего — Ленина. Конечно, из истории его вычеркнуть не получится, поэтому хотели расправиться со всем, до чего могли дотянуться: снести памятники, сменить названия улиц и городов. И главным раздражающим фактором (после Мавзолея, конечно) был именно Ленинград.

Фото: Вид с Московского вокзала, Санкт-Петербург / 360.ru

Кто-то предлагал, не мудрствуя, откатить назад и вернуть городу первоначальное название — Санкт-Петербург. Некоторые считали это имя слишком помпезным и несовременным. Зато соглашались на демократичный Петроград. Были и те, кто заносил и вовсе странные варианты: Невоград, Свято-Петроград, Питер-город. Однако немало горожан не желали таких перемен. Главным аргументом против переименования была блокада. Именно Ленинград держали в железном кольце фашисты, именно ленинградцы умирали от голода. Казалось, что новое название перечеркнет память о погибших, обесценит их подвиг и подвиг освободителей города. Да и революцию многие не считали вселенским злом. Еще были живы те, кто хорошо помнил, что такое бесплатные медицина, образование, жилье для всех, а не только для богатых.

Фото: Марш коммунистов в Санкт-Петербурге в ознаменование 95-й годовщины Октябрьской революции. Photoagency Interpress

Собчак против Санкт-Петербурга Участники переименования позднее вспоминали, что отказаться от «Ленинграда» начали предлагать еще в 1987 году. Но тогда большинство народных депутатов были против. Когда Ленсовет возглавил Собчак, он до последнего тормозил попытки изменить название города и не скрывал этого.

Я знаю, что сегодня у переименования города довольно много сторонников. Но я не любитель поспешных решений. С нынешним именем город пережил самый тяжелый период, блокаду, и это имя, вне всякой зависимости от политики, уже сроднилось с жителями. Я думаю, славное имя Петра, основателя города, мы можем восстановить в каких-то других вариантах. Анатолий Собчак интервью журналу «Огонек», 1990 год

Однако со временем сдался и Собчак, и все те, кто мог хоть как-то защитить Ленинград. Весной 1991 года Ленсовет принял решение о проведении общегородского опроса. Причем власти экономно решили «сдвинуть столики» и назначили референдум на 12 июня — тот же день, что и выборы мэра города, а также первого и последнего президента РСФСР.

Фото: Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак на заседании городского совета. Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Градоначальником тогда стал Анатолий Собчак, а руководителем страны — Борис Ельцин. Но если к выбору чиновников люди подошли более-менее спокойно, то выбор нового имени для города вызвал нешуточные баталии. Кстати, в опроснике было лишь два варианта — Ленинград или Санкт-Петербург. Уж очень боялись, что при большем выборе перемены не случатся. В результате за переименование проголосовали 54,8% жителей города. Целых 42% высказались против. Уже 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город на Неве официально стал Санкт-Петербургом. В то же время область, как плохой компромисс, осталась Ленинградской. Ну и вместо послесловия. Когда-то, еще при СССР, среди некоторых жителей Ленинграда было модно именовать себя «питерцы», а сам город — Питер. Последнее переименование 90-х породило обратную традицию: нередко можно услышать о «коренных ленинградцах» и Ленинграде.