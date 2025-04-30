Короткая, но незабываемая. Песня про курицу из «Майнкрафта» порвала мировые чарты
Необычная песня Steve's Lava Chiken из фильма по игре «Майнкрафт» поставила рекорд — она стала самым коротким треком в истории, который попал в Billboard Hot 100. Официальная продолжительность композиции составляет всего 34 секунды, но это не мешает ей «рвать» чарты и радовать слушателей. О том, почему трек получил такую популярность — в материале 360.ru.
Lava Chiken: кто написал и о чем песня
Незатейливую композицию совместно с режиссером фильма Джаредом Хессом придумал американский актер, комик и музыкант Джек Блэк. Многие зрители помнят актера по комедии «Школа рока», где Блэк перевоплотился в увлекающегося тяжелой музыкой учителя. Он же и сыграл Стива, который спел песню в фильме «Minecraft в кино».
Текст трека задорный и простой: он рассказывает о приготовлении курицы с помощью шоколадной лавы, а также о любви поющего к вкусному блюду.
Из-за повторяющихся звуков «ла-ла-ла-ла» и «чи-чи-чи-чи», а также из-за финальной высокой ноты песня хорошо запоминается с первого раза. В фильме песня звучит, когда один из персонажей — Стив — демонстрирует остальным свою странную разработку для жарки мяса.
Почему песню из «Майнкрафта» полюбили зумеры
Трек получил оглушительный успех. Он вошел в топ-10 в рок-чарте Hot Rock Songs, а также побил рекорд композиции Kid Cudi «Beautiful Trip», которая была самым коротким хитом Hot 100. В США в неделю выхода фильма Steve’s Lava Chicken произвела фурор и набрала почти 22 миллиона прослушиваний на Spotify. На этом «куриная» песня не остановилась и завоевала 11-е место в UK Singles Chart.
Steve’s Lava Chicken взорвала не только чарты, но и соцсети — в TikTok ее использовали более чем в 280 000 видео.
Признание получила как песня, так и сам фильм: на киносеансы приходили толпы зумеров, благодаря которым картина за первый уикенд набрала почти полмиллиарда долларов. По кассовым сборам «Майнкрафт в кино» даже в два раза побил рекорд киноадаптации игры «Братья Марио».
В прессе неоднократно отмечали, что современные режиссеры начали вставлять в фильмы вирусные ролики, и «Майнкрафт в кино» подхватил этот тренд. Клипы с курицами распространяются в соцсетях, а в кинотеатрах зрители узнают мемные кадры и с криком кидаются попкорном.