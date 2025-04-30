Короткая, но незабываемая. Песня про курицу из «Майнкрафта» порвала мировые чарты

Необычная песня Steve's Lava Chiken из фильма по игре «Майнкрафт» поставила рекорд — она стала самым коротким треком в истории, который попал в Billboard Hot 100. Официальная продолжительность композиции составляет всего 34 секунды, но это не мешает ей «рвать» чарты и радовать слушателей. О том, почему трек получил такую популярность — в материале 360.ru.

Lava Chiken: кто написал и о чем песня

Незатейливую композицию совместно с режиссером фильма Джаредом Хессом придумал американский актер, комик и музыкант Джек Блэк. Многие зрители помнят актера по комедии «Школа рока», где Блэк перевоплотился в увлекающегося тяжелой музыкой учителя. Он же и сыграл Стива, который спел песню в фильме «Minecraft в кино».

Текст трека задорный и простой: он рассказывает о приготовлении курицы с помощью шоколадной лавы, а также о любви поющего к вкусному блюду.

Из-за повторяющихся звуков «ла-ла-ла-ла» и «чи-чи-чи-чи», а также из-за финальной высокой ноты песня хорошо запоминается с первого раза. В фильме песня звучит, когда один из персонажей — Стив — демонстрирует остальным свою странную разработку для жарки мяса.