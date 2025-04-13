13 апреля 2025 18:29 «Майнкрафт в кино»: как ахинея может стать хитом и почему это опасно 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Майнкрафт в кино». CAP/TFS / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Майнкрафт в кино» (A Minecraft Movie) — сенсация 2025 года, имеющая все шансы изменить не только киноиндустрию, но и массовую культуру. Еще за первые выходные лента собрала 300 миллионов долларов в прокате и, по прогнозам, может заработать свыше миллиарда. Причем оценки критиков варьируются от «ужасно» до «отвратительно». Правда, зрителям наплевать: они валят в кинотеатры и устраивают бедлам. Так в чем феномен «Майнкрафта в кино»? И как он грозит изменить нижние и верхние миры?

О чем фильм «Майнкрафт в кино» Minecraft — игра без особого сюжета (ты просто строишь), но с предысторией. У этой вселенной есть легенда. В верхний мир попадают талантливые строители. Но есть и мир нижний — там живут пиглины (похожие на свиней), возглавляемые злобной колдуньей Малгошей. Жители верхнего мира борются с пиглинами тем, что распыляют специальный вирус, который превращает тех в зомби. Ну и медленно действует на остальных. Фильм, сделанный Джаредом Хессом (20 лет назад он снял «Наполеон Динамит» — на этом все), лор игры не объясняет. Все начинается с места в карьер. Покоритель шахт Стив (его играет Джек Блэк, большую часть фильма просто кривляющийся, как ранее он это делал, например, в клипах Foo Fighters) попадает в верхний мир, где творит свои дома. Затем, понятное дело, он оказывается и в мире нижнем: там злобные пиглины готовятся к захвату всего на свете ради необъятных запасов золота.

Фото: Джек Блэк. Can Nguyen/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Однако в ленте это все не рассказывается — или совсем вскользь. Видимо, предполагается, что зритель, добредший до кинотеатра, и так это знает. Почему бы и нет? Собственно, продюсеры фильма наверняка и планировали собрать кассу в первую очередь за счет популярности игры Minecraft. Ее любят многие. Но, повторюсь, никто не ожидал такого успеха. На секундочку, «Майнкрафт в кино» стартовал в прокате лучше, чем «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Так в чем секрет?

Во-первых, у ленты Хесса есть совершенно очевидный плюс, который никто почему-то до сих пор не озвучил. Это шикарнейший саундтрек — практически все песни подобраны идеально. Они создают рок-н-ролльный дух, хотя аудитория фильма, в общем-то, не помнит, как это — салютовать року. Джек Блэк вообще максимально рок-н-ролльный. До кучи к нему в компанию (в верхний мир) попадает лучший геймер 1989 года Мусорщик (его играет Джейсон Момоа).

О, это шикарный тип, выглядящий как колхозный глэм-рокер, хоть и косит под хэви-металл, перед тем как придет Курт Кобейн и все испортит (к какому фильму эта отсылка, а?). Мусорщик ходит в розовой куртке, носит бороду и дурацкую прическу, а еще зверски сжимает ягодицы и подкрашивает глаза. Да, глэм-рок, определенно, скорее жив, чем мертв.

Фото: Джейсон Момоа. Carlos Tischler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Еще в их компашку затесались будущий гений ракетостроения подросток Генри, агент по недвижимости и зоофанатка Дон, а также скучная девушка Натали. В общем, бодрая тусовка — надо сказать, что сам фильм начинается весьма бодро, местами даже забавно. Настоящее же украшение ленты — легендарная Дженнифер Кулидж, та самая «мама Стифлера» (олды помнят!), играющая сексуально озабоченную замдиректоршу школы. Вот она реально умеет довести все до абсурда и сделать зрителю смешно. И приятно.

Фото: Дженнифер Кулидж. Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Глупее, еще глупее! Проблемы начинаются где-то с середины фильма и объясняются весьма просто. Как и у подавляющего большинства современных кинолент, у фильма «Майнкрафт в кино» отсутствует мало-мальски внятный сценарий. Сама картина — бесконечный набор скетчей, потасовок, идиотских рож и примитивных диалогов. Такой себе постмодернизм, перемешанный с низкопробным юмором, — жуткий, на самом деле, коктейль, работающий исключительно на тех, кто намеренно отключает мозг. Или не имеет его в принципе. Да, «Майнкрафт в кино» сделан максимально глупо.

Фото: CAP/TFS / www.globallookpress.com

Если в первой трети фильма работают ностальгические отсылки, попытки говорить об общечеловеческих ценностях, то потом начинается сюр. Причем, и это видно, продюсеры решили совместить не только жанры, но и поколенческие вещи. Выглядит это как ноги корги, пришитые к хвосту динозавра. Например, сцена, где Дженнифер Кулидж соблазняет пришельца, очень хороша для туповатой комедии в стиле легендарного American Pie. А вот там, где режиссер и сценаристы стараются поиграть в сентиментальность («Малгоша ненавидит всякое творчество после конкурса талантов») вперемешку с абсурдизмом, начинаются провалы.

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Поэтому Джек Блэк кривляется, как и 20 лет назад, изображая из себя туповатого переростка, — вот только борода у него вся седая. Поэтому шит сценарий даже не белыми нитками, а чем-то предельно аляповатым и непрочным. Глупость, которая возведена в абсолют в этой ленте, по идее, должна расслаблять, но в мире, где интеллектуальной силы и так немного, она скорее напрягает. Но в чем же тогда секрет? Почему такой феноменальный успех? Откуда невероятные сборы? Хоть и можно улыбнуться с того, как Малгоша пытается пырнуть ножом в финале. Я бы объяснил это одной простой штукой: «Майнкрафт в кино» сделан в жанре young adult («молодые взрослые»), но не для подростков, а для взрослых. Это такое легкое, ни к чему не обязывающее кино, которое довольно ритмично и привлекательно.

В нем даже есть вполне ясная ненавязчивая мораль. Кино, сделанное по законам не кинематографа вовсе, а тик-тока, — вот где, что называется, собака (в данном случае — свинья) зарыта. Да, так бы я мог объяснить мощнейший успех «Майнкрафта в кино».

Но есть и куда более простое объяснение: нет никакого секрета вообще. Фокус в том, что в современном мире, где глупостью и инфантилизмом пропитана каждая клетка бытия, любая запредельная ахинея может стать хитом. Более того, только ахинея и может стать хитом. Мусорщик — герой, мусор — основа. Давайте я скажу просто. Нас очень долго учили жить легко, все на easy, как говорят молодые, живи и не заморачивайся — и так далее в том же духе. Все работает на упрощение. В таком контексте «Майнкрафт в кино» — образцовое кино. Но это еще и очень вредное кино!

Фото: CAP/TFS / www.globallookpress.com

Не потому, что оно какое-то злое, мерзкое, гадкое, как «Винни-Пух: Кровь и мед», например, — нет. Говорю же: фильм вполне себе добрый, даже милый. Просто это очень примитивно, банально и до безобразия скорострельно, однако собрало и продолжает собирать феноменальную кассу. Значит, продюсеры, получившие гигантские прибыли, точно будут и дальше двигаться в этом направлении. Они и так не заморачивались, теперь же станут заморачиваться еще меньше. Глупости в кинематографе станет еще больше. И это откровенно пугает, ведь такими методами красивый мир не построишь.