Осеннее равноденствие. Обнуление и запуск новой реальности — что делать 22 сентября?

В конце сентября наступает осеннее равноденствие — дата, когда светлое время суток по длительности равно ночи. Именно с этого момента световой день начнет постепенно сокращаться. Как правильно вести себя 22 сентября и что сулят звезды, выяснил 360.ru.

Когда день осеннего равноденствия в 2025 году В этом году день осеннего равноденствия наступит 22 сентября, в 21:19 по московскому времени. Как день осеннего равноденствия повлияет на людей Во время осеннего равноденствия следует подвести итоги года: в работе, личных отношениях, важных проектах, рассказала 360.ru астропсихолог Алена Никольская. «Не стоит запускать что-то новое. Наоборот, лучше обнулиться. Настало время собирать камни, как говорится в Священном писании», — пояснила эксперт. Идеально, если человек найдет время написать письмо своим предкам. Следует поблагодарить их за жизнь, обратиться к ним с признательностью. Можно посидеть немного в тишине и поблагодарить их мысленно — это поможет в будущих делах.

Фото: Улица Сахарова в Дубне / Медиасток.рф

Что нужно делать 22 сентября Тщательно все проверять: читать сноски в договорах, обращать внимание, с кем и о чем договариваетесь;

Отпустить прошлое: обиды, страхи, обязательства, обещания;

Построить подробный план, все просчитать;

Не делать сиюминутных покупок;

Отложить решения о приобретении недвижимости или авто на несколько дней позднее;

Обратить внимание на сны — они могут подсказать что-то о будущем. «Важно помнить, что сентябрьский период — это тихая, осознанная работа, чтобы собрать, построить и запустить новую реальность», — пояснила астропсихолог.

Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Гороскоп по знакам зодиака на осеннее равноденствие С гороскопом 360.ru помогли астрологи Борис Зак, Алина Михайленко и астропсихолог Алена Никольская. «Осеннее равноденствие — время баланса между светом и тьмой, идеальный момент для подведения итогов и планирования свежих путей», — отметила Михайленко. Овен Представителям знака Овен рекомендуется как можно больше общаться с разными людьми. Новые знакомства, которыми такие люди обзаведутся в этот день, получат удачное продолжение. По версии Михайленко, Овнов ждет карьерный рост. Потому 22 сентября можно смело брать инициативу в свои руки и быть первопроходцем в проектах. Никольская посоветовала обратить внимание на здоровье и важные дела. Текущие вопросы, которые затмевают фундаментальные цели, должны уйти на второй план.

Фото: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Телец У Тельцов вероятны приятные и полезные знакомства на работе. Это могут быть новые коллеги, человек из компании партнера или подрядчик, который занимает примерно такую же должность, отметил Зак. «Пришло время для учебы и путешествий. Свежие знания откроют неожиданные возможности», — добавила Михайленко. Это отличный период для налаживания порядка в финансах. Важно проанализировать, куда тратятся деньги, чтобы вовремя найти черную дыру в кошельке. Близнецы Представители этого знака будут особенно чувственны в отношениях со своей второй половинкой. Потому Зак посоветовал запланировать романтический вечер на 22 сентября. В день осеннего равноденствия Близнецов ждут перемены. Михайленко посоветовала пересмотреть общие финансы или долги, навести в этой сфере порядок. Никольская рекомендовала сказать важные слова родным и близким. Произойдет большая внутренняя работа, которая освободит место для чего-то настоящего и светлого. Следует подумать о себе, своем окружении, что можно сделать по-другому, чтобы было приятно и комфортно жить.

Фото: 2024 Agnieszka Pazdykiewicz/Keystone Press Agency/Праздник урожая в день осеннего солнцестояния в Польше / www.globallookpress.com

Рак Астролог Зак посоветовал представителям знака Рак уделить особое внимание близким. Лучше всего заняться наведением красоты в доме. С коллегой согласилась Никольская. «День осеннего равноденствия для Раков станет временем для семейных вопросов, связанных с детьми или родителями. Окружающие помогут решить другие проблемы — с работой, деловой сферой и новыми проектами. Благодаря этому представители знака смогут хорошо заработать», — пояснила астропсихолог. Фокус следует перевести на отношения, считает Михайленко. Важные переговоры или примирение 22 сентября пройдут «как по маслу». Лев У Львов особенно хорошо пойдет общение с соседями и близкими знакомыми. Ничего важного это не предвещает, но разговоры будут приятными. В быту и делах 22 сентября будет полный порядок. Михайленко призвала навести чистоту на рабочем столе, распорядке дня и голове. «Это время, когда Львы смогут заработать на творчестве или своем хобби. Следует обратить внимание на детей и ближайшее окружение. Отличный период для новых проектов», — подчеркнула Никольская.

Фото: l31/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Дева Девам повезет в финансовых вопросах, особенно если они будут решать их с кем-то в тандеме. Также случится творческий импульс. Идеи для хобби или свидания принесут новые эмоции. «Это время затронет все глубинные и интимные струны души. Представителям знака Дева важно понять, какую роль они играют в жизни, как их видят окружающие. Следует прописать планы на пару месяцев вперед», — отметила Никольская. Возможны перемены в имидже. Судьбоносные решения астропсихолог посоветовала принимать спустя несколько дней после осеннего равноденствия, лучше — в начале октября. Весы Весам сентябрь обещает многое. В день осеннего равноденствия следует ставить самые высокие цели, так как очень велики шансы, что получится их достичь, отметил Зак. А Михайленко посоветовала посвятить время себе. Например, позаботиться о доме и внутренней гармонии. Никольская предложила отправиться в недалекое путешествие. Короткие поездки принесут удовольствие и дадут возможность перезагрузиться.

Фото: Robin Loznak / www.globallookpress.com

Скорпион Скорпионы будут настроены особенно мистично, усилится восприятие эмоций других людей и повысится психологичность. Зак порекомендовал использовать это для решения своих вопросов. Михайленко согласилась. По ее мнению, интуиция Скорпионов 22 сентября будет на пике — к ней стоит прислушаться. Представителям этого знака зодиака придут идеи, благодаря которым они смогут заработать. Получится поправить здоровье, откроется второе дыхание. В жизни появятся интересные люди, которые принесут приятное знакомство, а также перспективы для личной жизни, если Скорпионы одиноки. Стрелец Стрельцам 22 сентября советуют быть в гуще событий — у них есть все шансы вдохновить коллектив на свежие проекты, отметил Зак. Его поддержала Михайленко: знакомства приведут к крутым карьерным перспективам. «Для Стрельцов откроются новые возможности на работе. Скорее всего, появится другой статус или общественное признание. Стоит привести рабочее место в порядок, обновить резюме и портфолио, чтобы можно было при удобном случае откликнуться на вакансию, посмотреть, что необычного можно сделать в бизнесе — это принесет удачу», — уточнила Никольская.

Фото: na3/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Козерог Козерогам улыбнется удача в профессиональной сфере. Они могут встретить 22 сентября покровителя или человека, с которым выпадет шанс заключить соглашение о сотрудничестве. «Случится взлет по карьерной лестнице. Можно смело заявлять о своих амбициях», — пояснила Михайленко. Возможности Козерогов расширятся. Например, удастся сделать что-то новое с человеком, который сейчас не рядом. Вырастет вероятность благополучного разрешения правового вопроса или юридического момента. Никольская посоветовала проявлять инициативу, искать новые знания и шансы. Водолей У Водолеев особенно успешно пойдут переговоры с иностранцами. Еще это отличное время, чтобы спланировать путешествие или записаться на курс саморазвития. Водолеи смогут придумать ход, который решит проблемы сегодняшнего дня. Стоит обратить внимание на друзей и единомышленников, посоветоваться с ними. Рыбы Рыбам будет сложно сделать выбор в критической ситуации. В такие моменты их эмоционально выбьет из колеи. Наступит время отпустить старое и принять глубинные трансформации, уступить место чему-то новому. В день осеннего равноденствия произойдут перемены в личных и деловых отношениях, дружбе, партнерстве. «Многие связи пройдут проверку на прочность. Рыбы оценят, насколько каждый человек в окружении важен и ценен. С ключевыми в жизни людьми лучше связаться самим», — подытожила Никольская.