Одиозный политик или ясновидец? Сбылось пророчество Жириновского, которое многое объяснило

Владимир Жириновский в 2016 году оставил для потомков капсулу времени с прогнозами на ближайшие два десятилетия. Уже сейчас ясно — многие догадки политика стали реальностью. Он верно предсказал удары Израиля по Ирану, воссоединение с Крымом и отказ Запада принимать Украину в НАТО. Сбылось и еще одно, намного более грозное и многообещающее пророчество Жириновского.

Секретный дневник Жириновского?

Еще весной 2023 года в интернете массово распространялись записи из некой тайной записной книжки Владимира Жириновского. В реальности же основатель ЛДПР никаких дневников не вел вовсе, о чем рассказывал депутат Ярослав Нилов.

Большую часть своих прогнозов, которые позднее сбылись, Владимир Жириновский прямо озвучивал в эфире российских телеканалов, или выступая с трибуны в Государственной думе.

Предсказание о сделке века

Одно из предсказаний Жириновского сбылось совсем недавно, что буквально поразило поклонников одиозного политика. Несколько лет назад, в эфире программы Владимира Соловьева лидер ЛДПР предрек встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. А также рассказал, о чем договорятся лидеры двух сверхдержав.

«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. <…> О чем договориться? Украина!» — заявил Жириновский.

Что говорил Жириновский о разговоре Путина и Трампа?

Политик в своих прогнозах оставался предельно конкретным. Жириновский предположил, что Украина все же войдет в НАТО, но далеко не вся, а только «Львов и пять районов».