Одиозный политик или ясновидец? Сбылось пророчество Жириновского, которое многое объяснило
Владимир Жириновский в 2016 году оставил для потомков капсулу времени с прогнозами на ближайшие два десятилетия. Уже сейчас ясно — многие догадки политика стали реальностью. Он верно предсказал удары Израиля по Ирану, воссоединение с Крымом и отказ Запада принимать Украину в НАТО. Сбылось и еще одно, намного более грозное и многообещающее пророчество Жириновского.
Секретный дневник Жириновского?
Еще весной 2023 года в интернете массово распространялись записи из некой тайной записной книжки Владимира Жириновского. В реальности же основатель ЛДПР никаких дневников не вел вовсе, о чем рассказывал депутат Ярослав Нилов.
Большую часть своих прогнозов, которые позднее сбылись, Владимир Жириновский прямо озвучивал в эфире российских телеканалов, или выступая с трибуны в Государственной думе.
Предсказание о сделке века
Одно из предсказаний Жириновского сбылось совсем недавно, что буквально поразило поклонников одиозного политика. Несколько лет назад, в эфире программы Владимира Соловьева лидер ЛДПР предрек встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. А также рассказал, о чем договорятся лидеры двух сверхдержав.
«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. <…> О чем договориться? Украина!» — заявил Жириновский.
Что говорил Жириновский о разговоре Путина и Трампа?
Политик в своих прогнозах оставался предельно конкретным. Жириновский предположил, что Украина все же войдет в НАТО, но далеко не вся, а только «Львов и пять районов».
Вся Новороссия — Трамп дает согласие, точнее не возражает, все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Три конфликта он закрывает — трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией, с Китаем.
Владимир Жириновский
Что Трамп сделает с Европой
Предсказывал Владимир Жириновский и стратегию Дональда Трампа в Европе. Российский политик прогнозировал, что Трамп поведет себя крайне жестко, поскольку «Европа ему ненавистна». И был, судя по последним действиям американского лидера, совершенно прав. Рассчитывать на помощь со стороны США странам Евросоюза, как считают в редакции авторитетного журнала The Economist, уже не приходится.
Жириновский говорил о планах НАТО и будущем Украины много лет. Редакция 360.ru ранее разбиралась, какие прогнозы основателя ЛДПР сбылись.