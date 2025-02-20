«Украину распродают». Прошлую неделю назвали самой мрачной в Европе со времен железного занавеса
The Economist: Европа пережила самую мрачную неделю со времен железного занавеса
Прошлая неделя — самая мрачная в Европе со времен падения железного занавеса, а «Украину распродают». Такое мнение высказали авторы редакционной колонки в журнале The Economist.
Кроме того, говорится в публикации, Россию реабилитируют. Рассчитывать на то, что США придут Европе на помощь, при администрации Дональда Трампа уже не приходится.
Последствия для европейской безопасности авторы колонки видят весьма серьезными. По их словам, это еще предстоит осознать и лидерам, и народам континента.
Давайте разберем реальность, с которой сталкивается Европа. Это погрязший в долгах, стареющий континент, который едва растет и не может защитить себя или проецировать жесткую силу. Глобальные правила торговли, границ, обороны и технологий рвутся.
The Economist
Свои тезисы редакция журнала подкрепляет событиями прошлой недели. В частности, в колонке упомянута резкая критика европейских государств со стороны вице-президента США Джея Вэнса, который на Мюнхенской конференции высмеял Европу как декадентскую и недемократическую.
Лидеры стран, входящих в Евросоюз, были также исключены из мирных переговоров между Белым домом и Кремлем, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. The Economist делает вывод, что Дональд Трамп готов полностью «уйти с Украины».
«НАТО был самым успешным альянсом в мире. Его исчезновение трудно себе представить. Но старые блоки уходят в прошлое; все обновляется, Европе нужно признать это, пока не стало слишком поздно», — констатируют авторы публикации.
В четверг, 20 февраля, помощник американского президента Трампа заявил об окончании эры украинского конфликта. В тот же день генеральный секретарь НАТО рассказал, что приглашение Украины в Североатлантический альянс не войдет в вероятную мирную сделку.