«Украину распродают». Прошлую неделю назвали самой мрачной в Европе со времен железного занавеса

Прошлая неделя — самая мрачная в Европе со времен падения железного занавеса, а «Украину распродают». Такое мнение высказали авторы редакционной колонки в журнале The Economist .

Последствия для европейской безопасности авторы колонки видят весьма серьезными. По их словам, это еще предстоит осознать и лидерам, и народам континента.

Кроме того, говорится в публикации, Россию реабилитируют. Рассчитывать на то, что США придут Европе на помощь, при администрации Дональда Трампа уже не приходится.

Давайте разберем реальность, с которой сталкивается Европа. Это погрязший в долгах, стареющий континент, который едва растет и не может защитить себя или проецировать жесткую силу. Глобальные правила торговли, границ, обороны и технологий рвутся.

Свои тезисы редакция журнала подкрепляет событиями прошлой недели. В частности, в колонке упомянута резкая критика европейских государств со стороны вице-президента США Джея Вэнса, который на Мюнхенской конференции высмеял Европу как декадентскую и недемократическую.

Лидеры стран, входящих в Евросоюз, были также исключены из мирных переговоров между Белым домом и Кремлем, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. The Economist делает вывод, что Дональд Трамп готов полностью «уйти с Украины».

«НАТО был самым успешным альянсом в мире. Его исчезновение трудно себе представить. Но старые блоки уходят в прошлое; все обновляется, Европе нужно признать это, пока не стало слишком поздно», — констатируют авторы публикации.

В четверг, 20 февраля, помощник американского президента Трампа заявил об окончании эры украинского конфликта. В тот же день генеральный секретарь НАТО рассказал, что приглашение Украины в Североатлантический альянс не войдет в вероятную мирную сделку.