Обрезание Господне. История и традиции праздника
Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне
Обрезание Господне напоминает об одном из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа, которое стало доказательством того, что он был живым человеком из плоти и крови. Что это за праздник и какие традиции соблюдают 14 января — в материале 360.ru.
Праздник Обрезания Господня — 2025
Католики отмечают Обрезание Господне по григорианскому календарю — 1 января. В православии же его празднуют по юлианскому — 14 января, напомнил в беседе с 360.ru священник Николай Савченко.
Однако дата Обрезания Господня в России более известна как старый Новый год. Вплоть до 1919-го этот день совпадал с началом нового года — гражданским новолетием.
История Обрезания Господня
Древние иудеи проводили обрезание всем мальчикам на восьмой день после рождения. Считалось, что это символизирует союз между Богом и праведным Авраамом наряду с его потомками.
Фактически эта процедура означала то же самое, что крещение в современном понимании: ребенок становился Божьим и отделялся от язычества. По Ветхому Завету, Бог навел на путь истинный Авраама, который был представителем богоизбранного народа: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен». По этой заповеди и стали жить люди, а обрядом обрезания посвящали себя Богу.
В процессе обрезания было принято давать имена младенцам. Так, на восьмой день от роду и назвали самого Иисуса Христа. Причем архангел Гавриил еще в день Благовещения явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть.
«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия Его во чреве», — гласило евангелие от Луки.
Апостол Павел писал в своем Послании к Колоссянам, что христиане заменили плотское обрезание духовным: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».
Вообще, факт обрезания Христа в I веке нашей эры — доказательство для верующих людей, что Господь был настоящим, то есть осязаемым, человеком с плотью и кровью — истинным воплощением живого существа.
Первые сведения о священной крайней плоти как реликвии появились еще в Средние века: 25 декабря 800 года Карл Великий якобы передал священный препуций римскому папе Льву, а сам король, вероятно, получил его от императрицы Елены. Далее реликвию не раз крали и вновь находили.
Нередко люди рассуждают о Христе, его жизни и миссии на земле, рассматривая Его исключительно как Бога. Однако как Бог Христос пребывает в этом небесном мире всегда, а как человек Он вошел в него именно в день Вознесения.
После Вознесения среди его последователей распространилась идея докетизма. Они верили, что Господь изначально явился в мир не как человек, а в качестве «визуальной иллюзии». По их версии, все страдания Христа на земле были лишь миражом.
Праздник Обрезания показал людям, что Господь — это и реальность, и живой человек.
Почему Иисус Христос принял обрезание
На самом деле обрезание — это символ ограничения и избавления от грехов и страстей. Спаситель принял обрезание и подчинился Божьему закону. Он выразил смирение и своим поступком призвал всех следовать законам Церкви и христианским заповедям.
В Новом Завете, чтобы посвятить себя Богу и принадлежать к богоугодной части человечества, обряд обрезания совершать не надо. С приходом Иисуса Христа вместо этого ввели крещение водой и Духом Святым.
Спокойно и покорно приняв обряд Обрезания, Господь показал своим ученикам, что Новый Завет, который он принес в мир, не отменял и не разрушал Ветхий Завет, а наоборот, поддерживал его. Однако Спаситель довел старые правила до совершенства, упразднив грубое плотское и утвердив превосходство духа над телом.
Священники часто вспоминают слова уже взрослого Христа о важности исполнения Божественных законов: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Именно так Он и поступил при жизни.
Чтобы распространить свое вероучение и нести его в массы, Иисус должен был быть полноценным членом общества: ходить в храм, молиться, жить в семье израильтян и быть богопослушным человеком. Эти естественные блага жизни для верующих были запрещены для необрезанных.
Интересно
Вообще, традиция обрезания появилась задолго до рождения Иисуса. Например, египтяне делали эту операцию, потому что руководствовались правилами гигиены.
В стране было жарко и грязно, а микробы скапливались под кожей, из-за чего начиналось воспаление. Проще было расстаться с крайней плотью, чем бороться с последствиями болезни.
Раньше люди полагали, что если провести этот обряд, то они обязательно спасутся, будут всегда угодны Богу, какие бы поступки ни совершали, и обязательно попадут в рай. Однако апостол Павел обличал таких иудеев в том, что они, будучи обрезанными, вели себя недостойно и нарушали законы Божьи.
Обрезание — не магический ритуал, делающий человека избранным, это завет и договор между Богом и человеком быть верным и совершать только добрые поступки. Обрезанием мужчина показывал, что готов выполнять все заветы, предписанные ему в Ветхом Завете. Современное крещение точно так же не делает человека праведником, но показывает его стремление служить Богу.
Православные традиции на Обрезание Господне
В этот праздник в храмах проходят литургии, в которые включают специальные песнопения праздника Обрезания, а после этого служат молебен о новолетии. Верующие ходят в церкви, чтобы почтить и вспомнить великое чудо — готовность Христа к смирению и принятию всего, что предписано законом Всевышнего человеку.
Николай Савченко отметил, что в этот период не бывает поста, потому что еще идут рождественские колядки.
«Обрезание Господне — такой маленький праздник, который находится в тени Рождества Христова. Основное количество песнопений и все символы — это еще празднования Рождества Христова. И конечно, это еще празднование старого Нового года», — объяснил он.
По старому стилю раньше празднование приходилось на 1 января, а после переноса Петром I Нового года с сентября на январь оно совпало с празднованием новолетия. Наши предки традиционно выходили «щедровать»: водили хороводы под окнами в деревнях и пели щедривки: «Щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье!» За добрые пожелания они получали вкусные подарки.
В Центральной России и на севере страны канун праздника называли Васильевым вечером, напомнил священник. Такое название этот день получил по случаю приближающегося дня памяти святого Василия Великого — богослова и философа.
При жизни он всегда помогал бедным и обездоленным. Даже стал прообразом Деда Мороза — дети получали подарки в Новый год от святого Василия.
Народные приметы 14 января
На Руси в этот день люди собирались за столами, пели песни и верили, что если загадать желание, то оно обязательно сбудется. Считалось, что гости обязательно должны быть обоих полов, иначе у участников посиделок будут проблемы в личной жизни.
Одним из главных условий этого дня было попросить прощения у родных и близких за все нанесенные обиды. Славяне надеялись, что таким образом они очищают душу и вступают в год с чистого листа.
Кроме того, они считали, что в этот день было недопустимо ходить на охоту. Убийство животного могло навлечь большую беду на всю семью. Запрет распространялся и на коров, овец, свиней. Люди старались, наоборот, накормить их и задобрить.
Кстати, суеверия распространялись даже на такие мелочи, как одежда в этот день. Считалось, что одеваться нужно исключительно в новые вещи, чтобы не переносить старые проблемы в грядущий год.
Наши предки верили, что ругань в первый день старого Нового года приведет к проблемам: человека будут преследовать конфликты и постоянные разборки. Поэтому воздерживались от ссор, дискуссий и любых разговоров, которые могли обернуться перепалками.