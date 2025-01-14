Сегодня 13:44 Обрезание Господне. История и традиции праздника Православные верующие празднуют 14 января Обрезание Господне 0 0 0 Фото: Fred de Noyelle / GODONG / Global Look Press Интересное

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Обрезание Господне напоминает об одном из важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа, которое стало доказательством того, что он был живым человеком из плоти и крови. Что это за праздник и какие традиции соблюдают 14 января — в материале 360.ru.

Праздник Обрезания Господня — 2025 Католики отмечают Обрезание Господне по григорианскому календарю — 1 января. В православии же его празднуют по юлианскому — 14 января, напомнил в беседе с 360.ru священник Николай Савченко. Однако дата Обрезания Господня в России более известна как старый Новый год. Вплоть до 1919-го этот день совпадал с началом нового года — гражданским новолетием.

Фото: Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

История Обрезания Господня Древние иудеи проводили обрезание всем мальчикам на восьмой день после рождения. Считалось, что это символизирует союз между Богом и праведным Авраамом наряду с его потомками. Фактически эта процедура означала то же самое, что крещение в современном понимании: ребенок становился Божьим и отделялся от язычества. По Ветхому Завету, Бог навел на путь истинный Авраама, который был представителем богоизбранного народа: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен». По этой заповеди и стали жить люди, а обрядом обрезания посвящали себя Богу.

Фото: Отче наш, Джеймс Тиссо / Википедия

В процессе обрезания было принято давать имена младенцам. Так, на восьмой день от роду и назвали самого Иисуса Христа. Причем архангел Гавриил еще в день Благовещения явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия Его во чреве», — гласило евангелие от Луки. Апостол Павел писал в своем Послании к Колоссянам, что христиане заменили плотское обрезание духовным: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».

Фото: Сретение Господне, Пьетро Новелли / Википедия

Вообще, факт обрезания Христа в I веке нашей эры — доказательство для верующих людей, что Господь был настоящим, то есть осязаемым, человеком с плотью и кровью — истинным воплощением живого существа. Первые сведения о священной крайней плоти как реликвии появились еще в Средние века: 25 декабря 800 года Карл Великий якобы передал священный препуций римскому папе Льву, а сам король, вероятно, получил его от императрицы Елены. Далее реликвию не раз крали и вновь находили.

Фото: Элизеу Висконти / Википедия

Нередко люди рассуждают о Христе, его жизни и миссии на земле, рассматривая Его исключительно как Бога. Однако как Бог Христос пребывает в этом небесном мире всегда, а как человек Он вошел в него именно в день Вознесения. После Вознесения среди его последователей распространилась идея докетизма. Они верили, что Господь изначально явился в мир не как человек, а в качестве «визуальной иллюзии». По их версии, все страдания Христа на земле были лишь миражом. Праздник Обрезания показал людям, что Господь — это и реальность, и живой человек.

Фото: Pascal Deloche / GODONG / Global Look Press

Почему Иисус Христос принял обрезание На самом деле обрезание — это символ ограничения и избавления от грехов и страстей. Спаситель принял обрезание и подчинился Божьему закону. Он выразил смирение и своим поступком призвал всех следовать законам Церкви и христианским заповедям. В Новом Завете, чтобы посвятить себя Богу и принадлежать к богоугодной части человечества, обряд обрезания совершать не надо. С приходом Иисуса Христа вместо этого ввели крещение водой и Духом Святым. Спокойно и покорно приняв обряд Обрезания, Господь показал своим ученикам, что Новый Завет, который он принес в мир, не отменял и не разрушал Ветхий Завет, а наоборот, поддерживал его. Однако Спаситель довел старые правила до совершенства, упразднив грубое плотское и утвердив превосходство духа над телом.

Фото: Мария, склонившаяся над спящим младенцем Христом, Гвидо Рени / Википедия

Священники часто вспоминают слова уже взрослого Христа о важности исполнения Божественных законов: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Именно так Он и поступил при жизни. Чтобы распространить свое вероучение и нести его в массы, Иисус должен был быть полноценным членом общества: ходить в храм, молиться, жить в семье израильтян и быть богопослушным человеком. Эти естественные блага жизни для верующих были запрещены для необрезанных.

Интересно Позже, в 49 году, на Апостольском соборе официально отменили обрезание для всех желающих креститься: с того времени в церквях остался только обряд обрезания сердца — отсечь грехи и признать Творца. Позже, в 49 году, на Апостольском соборе официально отменили обрезание для всех желающих креститься: с того времени в церквях остался только обряд обрезания сердца — отсечь грехи и признать Творца.

Вообще, традиция обрезания появилась задолго до рождения Иисуса. Например, египтяне делали эту операцию, потому что руководствовались правилами гигиены. В стране было жарко и грязно, а микробы скапливались под кожей, из-за чего начиналось воспаление. Проще было расстаться с крайней плотью, чем бороться с последствиями болезни.

Фото: Представление Иисуса в храме, анонимный художник / Википедия

Раньше люди полагали, что если провести этот обряд, то они обязательно спасутся, будут всегда угодны Богу, какие бы поступки ни совершали, и обязательно попадут в рай. Однако апостол Павел обличал таких иудеев в том, что они, будучи обрезанными, вели себя недостойно и нарушали законы Божьи. Обрезание — не магический ритуал, делающий человека избранным, это завет и договор между Богом и человеком быть верным и совершать только добрые поступки. Обрезанием мужчина показывал, что готов выполнять все заветы, предписанные ему в Ветхом Завете. Современное крещение точно так же не делает человека праведником, но показывает его стремление служить Богу.

Фото: Христос и самарянка у колодца, Джованни Франческо Барбьери / Википедия

Православные традиции на Обрезание Господне В этот праздник в храмах проходят литургии, в которые включают специальные песнопения праздника Обрезания, а после этого служат молебен о новолетии. Верующие ходят в церкви, чтобы почтить и вспомнить великое чудо — готовность Христа к смирению и принятию всего, что предписано законом Всевышнего человеку. Николай Савченко отметил, что в этот период не бывает поста, потому что еще идут рождественские колядки. «Обрезание Господне — такой маленький праздник, который находится в тени Рождества Христова. Основное количество песнопений и все символы — это еще празднования Рождества Христова. И конечно, это еще празднование старого Нового года», — объяснил он.

Фото: Икона «Рождество Христово», Новгород, XVI век / Википедия

По старому стилю раньше празднование приходилось на 1 января, а после переноса Петром I Нового года с сентября на январь оно совпало с празднованием новолетия. Наши предки традиционно выходили «щедровать»: водили хороводы под окнами в деревнях и пели щедривки: «Щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье!» За добрые пожелания они получали вкусные подарки. В Центральной России и на севере страны канун праздника называли Васильевым вечером, напомнил священник. Такое название этот день получил по случаю приближающегося дня памяти святого Василия Великого — богослова и философа. При жизни он всегда помогал бедным и обездоленным. Даже стал прообразом Деда Мороза — дети получали подарки в Новый год от святого Василия.

Народные приметы 14 января На Руси в этот день люди собирались за столами, пели песни и верили, что если загадать желание, то оно обязательно сбудется. Считалось, что гости обязательно должны быть обоих полов, иначе у участников посиделок будут проблемы в личной жизни. Одним из главных условий этого дня было попросить прощения у родных и близких за все нанесенные обиды. Славяне надеялись, что таким образом они очищают душу и вступают в год с чистого листа.

Фото: Nikolas Joao Kokovlis/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кроме того, они считали, что в этот день было недопустимо ходить на охоту. Убийство животного могло навлечь большую беду на всю семью. Запрет распространялся и на коров, овец, свиней. Люди старались, наоборот, накормить их и задобрить. Кстати, суеверия распространялись даже на такие мелочи, как одежда в этот день. Считалось, что одеваться нужно исключительно в новые вещи, чтобы не переносить старые проблемы в грядущий год. Наши предки верили, что ругань в первый день старого Нового года приведет к проблемам: человека будут преследовать конфликты и постоянные разборки. Поэтому воздерживались от ссор, дискуссий и любых разговоров, которые могли обернуться перепалками.