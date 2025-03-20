О чем «поет капель» 20 марта? Традиции и приметы на день Павла Капельника

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ежегодно 20 марта православные верующие чтят память Павла Препростого — христианского подвижника IV века, ученика Антония Великого. Его жизнь — пример кротости и духовной мудрости, чье прозвище Простый отражает не наивность, а чистоту сердца. О традициях и приметах на этот день — в материале 360.ru.

Кто такой Павел Препростой

Подвижник Павел родился в Египте, был простым земледельцем. В 60 лет, узнав об измене жены, оставил мирские хлопоты, пришел к Антонию Великому и просился стать его учеником. Преподобный Антоний, испытывая его, давал мужчине порой очень трудные задания. Например, плести корзины, а затем распускать их или носить воду в дырявом кувшине. Павел безропотно выполнял все, проявляя редкое смирение.

Традиции дня Павла Капельника

На Павла Капельника, которого так прозвали из-за начинавшихся в эти дни обильных капелей, предки внимательно следили за погодой, определяя по ней будущий характер весны и урожая. Считалось, что если в этот день «капель поет», то тепло придет быстро, а если ударит мороз — холода задержатся до апреля. Существовал обычай выходить во двор и слушать: звонкая капель сулила богатый урожай льна, а тихая — дождливое лето.

Фото: РИА «Новости»

Хозяйки в этот день проводили ритуалы очищения: выметали сор из избы, символически избавляясь от зимней спячки и негатива. Мужчины проверяли инструменты, готовясь к полевым работам. Детей отправляли «будить землю» — прыгать на проталинах, чтобы ускорить пробуждение природы.

Народные приметы на день Павла Капельника

Люди издавна подмечали закономерности, которые связаны с этим днем, и предсказывали погоду на ближайшее будущее:

Что нельзя делать в этот день

Как и в другие народные праздники, на день Павла Капельника 20 марта есть такие дела, которыми, по преданиям, не следует заниматься.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте