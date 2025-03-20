О чем «поет капель» 20 марта? Традиции и приметы на день Павла Капельника
Ежегодно 20 марта православные верующие чтят память Павла Препростого — христианского подвижника IV века, ученика Антония Великого. Его жизнь — пример кротости и духовной мудрости, чье прозвище Простый отражает не наивность, а чистоту сердца. О традициях и приметах на этот день — в материале 360.ru.
Кто такой Павел Препростой
Подвижник Павел родился в Египте, был простым земледельцем. В 60 лет, узнав об измене жены, оставил мирские хлопоты, пришел к Антонию Великому и просился стать его учеником. Преподобный Антоний, испытывая его, давал мужчине порой очень трудные задания. Например, плести корзины, а затем распускать их или носить воду в дырявом кувшине. Павел безропотно выполнял все, проявляя редкое смирение.
Традиции дня Павла Капельника
На Павла Капельника, которого так прозвали из-за начинавшихся в эти дни обильных капелей, предки внимательно следили за погодой, определяя по ней будущий характер весны и урожая. Считалось, что если в этот день «капель поет», то тепло придет быстро, а если ударит мороз — холода задержатся до апреля. Существовал обычай выходить во двор и слушать: звонкая капель сулила богатый урожай льна, а тихая — дождливое лето.
Хозяйки в этот день проводили ритуалы очищения: выметали сор из избы, символически избавляясь от зимней спячки и негатива. Мужчины проверяли инструменты, готовясь к полевым работам. Детей отправляли «будить землю» — прыгать на проталинах, чтобы ускорить пробуждение природы.
Народные приметы на день Павла Капельника
Люди издавна подмечали закономерности, которые связаны с этим днем, и предсказывали погоду на ближайшее будущее:
- Если к ночи погода портится, следующий день будет морозным.
- Обильная капель с крыш сулит хороший урожай.
- Ярко-желтое или красноватое небо на закате предвещает усиление ветра.
- Пение снегирей — к потеплению.
- Синеватый горизонт — к оттепели.
- Теплый южный ветер и капель — к жаркому лету.
- Холод и отсутствие капели — к грозовому лету.
Что нельзя делать в этот день
Как и в другие народные праздники, на день Павла Капельника 20 марта есть такие дела, которыми, по преданиям, не следует заниматься.
- Грустить и вспоминать плохое — тоска прицепится надолго.
- Думать о мести, потому что эти мысли обернутся против самого человека.
- Подбирать что-либо с земли — это может привести к привороту или к сглазу.
- Ссориться, так как это грозит долгосрочными проблемами в отношениях или на работе.
- Пересаживать растения, они могут не прижиться на новом месте.
- Игнорировать просьбы о помощи. Отказ в поддержке нуждающимся может обернуться потерей собственного благополучия.
- Ругать детей. Это может привести к тому, что они будут искать утешения в темных силах.
- Завидовать — это откроет двери для проблем и сомнений.