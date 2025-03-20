О чем «поет капель» 20 марта? Традиции и приметы на день Павла Капельника

Ежегодно 20 марта православные верующие чтят память Павла Препростого — христианского подвижника IV века, ученика Антония Великого. Его жизнь — пример кротости и духовной мудрости, чье прозвище Простый отражает не наивность, а чистоту сердца. О традициях и приметах на этот день — в материале 360.ru.

Кто такой Павел Препростой

Подвижник Павел родился в Египте, был простым земледельцем. В 60 лет, узнав об измене жены, оставил мирские хлопоты, пришел к Антонию Великому и просился стать его учеником. Преподобный Антоний, испытывая его, давал мужчине порой очень трудные задания. Например, плести корзины, а затем распускать их или носить воду в дырявом кувшине. Павел безропотно выполнял все, проявляя редкое смирение.

Традиции дня Павла Капельника

На Павла Капельника, которого так прозвали из-за начинавшихся в эти дни обильных капелей, предки внимательно следили за погодой, определяя по ней будущий характер весны и урожая. Считалось, что если в этот день «капель поет», то тепло придет быстро, а если ударит мороз — холода задержатся до апреля. Существовал обычай выходить во двор и слушать: звонкая капель сулила богатый урожай льна, а тихая — дождливое лето.