Сегодня 14:30 Невероятный Жак-Ив Кусто. Изобретения, открытия и скандалы великого исследователя океана 0 0 0 Фото: Жак-Ив Кусто. imago stock&people / www.globallookpress.com Интересное

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Жак-Ив Кусто ушел из жизни 29 лет назад. До сих пор идут споры, кем на самом деле был этот человек — невероятным энтузиастом и изобретателем или ловким приспособленцем и героем скандалов. Но все согласны в одном: на память о себе он подарил человечеству целый подводный мир, красоту и тайны его обитателей. Как жил, изобретал, путешествовал и воевал с сыном легендарный французский исследователь, разбирался 360.ru.

Биография Кусто Жак-Ив Кусто родился в 1910 году на юго-западе Франции в небольшом городе Сент-Андре-де-Кюбзак знаменитого винодельческого региона Бордо. Отец работал юристом, а мать занималась домашним хозяйством. Кроме того в семье рос старший брат Пьер-Антуан, который был на четыре года старше будущего исследователя океана. Поначалу Кусто с семьей жил в Париже, потом три года, с 1920 по 1923-й, они провели в Соединенных Штатах. Мальчишки быстро выучились бегло говорить по-английски и с удовольствием плавали и ныряли. Правда, поначалу Жак-Ив сделался пловцом поневоле: это помогало укрепить организм при его хроническом энтерите (воспалении тонкой кишки). К 13 годам парень без остановки проплывал довольно большие расстояния. А когда семья вернулась во Францию и обосновалась под Марселем, стал пропадать на море. Младший Кусто мечтал стать капитаном дальнего плаванья. Кроме того он еще в США проявлял интерес к технике и конструированию, так что на родине сам построил электромобиль.

Фото: Дом, где родился Жак-Ив Кусто, Сен-Андре-де-Кубзак. Peter Potrowl / Википедия

А вот учеба ему никак не давалась. Дошло до того, что родители отправили младшего сына в школу-интернат. Помогло: Жак-Ив окончил его с отличием и поступил в Военно-морскую академию. Получив диплом и звание мичмана, он собрался было учиться на морского летчика, но новой мечте не суждено было сбыться. Кусто попал в автомобильную аварию и получил множественные переломы рук, а также травмы легких. Так пришлось проститься с планами поступить в Военно-воздушную академию. После реабилитации судьба свела молодого офицера с Филиппом Тайле, таким же любителям плавать и нырять. Это встреча изменила все.

Фото: Исследователь, фотограф и писатель Филипп Тайле, 1982 год. Henry Hermellin / Публичное достояние

Изобретение акваланга Однажды Тайле одолжил приятелю свои «очки Фернеза» — предтечу современных очков для подводного плаванья. Кусто нырнул в них на юге Тулона и был поражен красотой подводного мира и тем, как мало знают о нем люди. Так молодой человек решил посвятить свою жизнь подводным океанографическим исследованиям. Вот только тогда, в первой половине XX века, дольше профессиональных ныряльщиков на морском дне могли находиться только водолазы. Но их тяжелые неповоротливые скафандры серьезно сдерживали свободу движений, а шланги для подачи воздуха сильно ограничивали радиус исследования.

Фото: Эмиль Ганьян / Публичное достояние

Для изучения океана требовался аппарат, которое позволил бы человеку автономно дышать под водой. Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном принялись за работу и в 1943 году они представили свое изобретение, который назвали аквалангом. Устройство состояло из баллонов со сжатым воздухом и редуктора, что подавал воздух только при вдохе. Первые испытания акваланга устроили в водах Средиземного моря возле города Бандоль. Кусто лично проверял надежность устройства. Тесты показали, что изобретение работает стабильно и позволяет как минимум час находится на глубине до тридцати метров. Это был настоящий прорыв, который открыл океан для миллионов людей.

Фото: Reinhard Dirscherl / www.globallookpress.com

Кусто на войне Стоп, скажет внимательный читатель, он изобрел акваланг в 1943 году? Но ведь в то время Францию уже три года как заняли немцы. Да, все верно. Кусто отправил своих жену и детей в безопасный альпийский город Межев, а сам довольно комфортно и сыто жил на оккупированной родине. Дело в том, что его старший брат Пьер-Антуан Кусто служил главным редактором антисемитской и пронацистской газеты Je suis partout. С такими связями Кусто-младший спокойно ездил по Франции, получал дефицитное топливо для автомобиля, закупал кинопленку на черном рынке и в целом ни в чем не нуждался. Для съемок на побережье Средиземного моря Кусто легко получил пропуски от гитлеровцев и итальянцев. Для обычных смертных это было практически невозможно, но оккупационные власти охотно поддерживали проекты исследователя. Так можно было отлично демонстрировать «мирную и созидательную жизнь» Франции под немецким протекторатом.

Фото: Германские солдаты входят в Париж, 14 июня 1940 года. Bundesarchiv / Википедия

Когда в Париже показывали первые фильмы изобретателя акваланга — «8000 метров под водой» и «Остатки кораблекрушений», их зрителями были высокопоставленные немецкие офицеры. При этом Кусто, в отличие от брата, не был убежденным нацистом или предателем. Он был прекрасным приспособленцем и шел к своей мечте не смотря ни на что. Официальная легенда гласит, что Кусто, как и многие французские моряки, участвовал в боевых операциях против итальянского флота. А после оккупации Франции хоть официально и числился на службе во флоте правительства Виши, работал на французскую военно-морскую разведку и Сопротивление. Самый известный его подвиг: проникновение в штаб итальянских спецслужб в Тулоне и кража важных секретных документов — шифров и карт с расположением немецких и итальянских орудий. После войны за свои подвиги Кусто получил Орден Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью. И вот тут-то и грянул скандал.

Фото: Французские партизаны / Публичное достояние

Участник ​​сопротивления Дмитрий Велиашефф обвинил француза во лжи и трусости. По его словам, во время истории в Тулоне, Кусто, едва запахло жареным, просто сбежал, прихватив часть документов. Спасаясь, он даже не потрудился помочь скрыться или хотя бы предупредить остальных членов команды (да, оказалось, он был там не один). В результате бойцов Сопротивления схватили. Велиашефф выжил чудом, пройдя ад жесточайших пыток в военной тюрьме Сан-Джиминьяно — этот город, кстати, входил в фашистскую Республику Сало. Позднее поклонники Кусто утверждали, будто он сбежал, выполняя главную задачу операции: доставку документов. Дескать остался бы — его бы тоже поймали. Но на всякий случай официальное «Общество Кусто» обходило эту тему стороной, а в англо- и русскоязычных биографиях постыдный эпизод просто вымарывали.

Фото: Освобожденный Париж, 1944 год / Публичное достояние

Что до брата-нациста, то после освобождения Франции его арестовали и приговорили к смертной казни за государственную измену. Чтобы его спасти, Кусто дошел до генерала Шарля де Голля, подключил мировую общественность. Получилось: высшую меру коллаборационисту заменили пожизненными каторжными работами. В 1953-м старшего Кусто освободили. Он вернулся к журналистке и спокойно сотрудничал с ультраправыми изданиями. Кусто-младший старался публично никогда не вспоминать о Пьере-Антуане. В биографиях он обычно упоминается просто как брат исследователя, без интересных подробностей его жизни во время войны.

Интересно Справедливости ради нужно сказать, что после освобождения Франции Кусто создал группу аквалангистов для разминирования портов. В этом им как раз пригодились те самые документы, что были захвачены в штабе итальянских спецслужб в Тулоне.

«Калипсо» за один франк Мировая слава пришла к Кусто вместе с его легендарным «Калипсо». К 1950 году уже была собрана группа подводных исследований, для масштабных экспедиций не хватало лишь собственного судна. Причем оно должен был быть непременно деревянным, чтобы гасить шумы от двигателей во время подводных съемок и записи звуков океана. Судно нашлось на Мальте — списанный американский минный тральщик 1942 года, который после войны переоборудовали в пассажирский паром. Все как заказывали: прочный деревянный корпус, отличная маневренность, небольшая осадка. Даже название в честь древнегреческой нимфы уже имелось. Не было только денег на покупку. Помог счастливый случай. Летом 1950 года Кусто и его жена познакомились на Лазурном Берегу с британским миллионером, магнатом, политиком и наследником знаменитой пивоваренной империи Guinness Томасом Лоэлом Гиннессом. Он оказался страстным любителем моря и филантропом.

Фото: «Калипсо», 1980 год. Rene Beauchamp / Википедия

Кусто буквально за одну встречу заразил миллионера своей мечтой об изучении мирового океана. Расписал перспективы подводного кинематографа и научных открытий, да так красочно, что Гиннесс согласился помочь. Он выкупил «Калипсо» и передал в аренду «Французскому океанографическому обществу», которое создал исследователь. Ежегодная плата была чисто символической — один франк. Миллионер выставил единственное условие: его имя никогда и нигде не должно упоминаться, особенно в прессе и титрах к фильмам. Гиннесс не хотел привлекать к себе лишнего внимания налоговой службы и журналистов.

Фото: Жак-Ив Кусто (крайний слева) на XXII Пленарной ассамблее Международного комитета по научному исследованию Средиземного моря. Keystone Pictures USA, / www.globallookpress.com

Исследования подводного мира Получив «Калипсо», Кусто перегнал его во Францию. Теперь нужно было добыть денег на переоборудование тральщика в научно-исследовательскую лабораторию. Помог статус героя войны: исследователь убедил Министерство обороны Франции и частные компании бесплатно предоставить ему новейшие двигатели и прочее оборудование. На носу корабля ниже ватерлинии вмонтировали знаменитую металлическую «бочку» со стеклянными иллюминаторами — подводную обсерваторию. Из нее велись уникальные съемки, прославившие «Калипсо» на весь мир. Человечество впервые увидело красоту Большого Барьерного рифа и таинственный мир глубоководных впадин.

Фото: Обсерватория «Калипсо». Massecot / Википедия

Кусто организовал серию экспериментов, в ходе которых добровольцы-«акванавты» по несколько недель жили в подводных герметических камерах на дне моря. Так выяснили реакцию организма на повышенное давление и длительные погружения. Это стало огромным шагом к созданию постоянных подводных станций. Еще один из самых известных проектов: изучение затонувших кораблей в Средиземном море. В 1952 году удалось обнаружить останки древнего судна, перевозившего амфоры с вином. Эта находка позволила ученым лучше понять маршруты торговых путей времен Римской империи. Кусто лично участвовал в подъеме артефактов. Исследователь совершил множество экспедиций в самые отдаленные уголки мирового океана. Изучал коралловые рифы, подводные каньоны и затонувшие города. Показал, как разговаривают киты, играют осьминоги и дельфины, охотятся акулы. Его документальные фильмы о жизни морских обитателей смотрели десятки миллионов зрителей по всему миру.

Фото: Andrey Nekrasov / www.globallookpress.com

Капитан Симона Однако настоящим капитаном «Калипсо» команда считала первую жену исследователя — Симону Кусто. В свое время она без сожаления продала свои фамильные драгоценности, чтобы оплатить покупку первых навигационных приборов. А деньги от продажи меховых шуб пошли на топливо для большого похода до Красного моря. Кусто регулярно летал в Париж, Нью-Йорк или Голливуд, чтобы искать финансирование, давать интервью и продвигать свои фильмы. Симона же почти не покидала «Калипсо» — судно стало ей настоящим домом. А сыновей, чтоб не мешали, отдала на воспитание в закрытый интернат. Отец мальчиков был не против.

Фото: Симона Кусто с мужем, 70-е годы XX века / Википедия

Жена Кусто выполняла роль судовой медсестры, полностью контролировала снабжение, кухню, бюджет и следила за порядком. Она запросто могла поставить на место любого матроса, была главным гарантом мира на борту и гасила все конфликты в зародыше. Даже узнав, что у Кусто уже много лет есть тайная вторая семья и двое внебрачных детей от стюардессы Франсин Трипле, Симона осталась на «Калипсо». Умерла она в 1990 году от рака. Ее прах со всеми воинскими почестями развеяли над волнами у берегов Монако с борта ее любимого судна. Через год после ее смерти вдовец женился на той самой «второй жене».

Фото: Вдова Франсин Кусто перед показом «Утомленные солнцем 2», Канны, 2010 год. Frederic Injimbert / www.globallookpress.com

Турбопаруса «Алкионы» Со временем фонд исследователя обзавелся еще одним судном. По проекту конструкторов Люсьена Малавара, Бертрана Шарье и самого Кусто подержанный катамаран отремонтировали и перестроили в уникальный турбопарусник. Его назвали «Алкиона» в честь дочери бога южного ветра Эола. На судне вместо обычных тканевых парусов на палубе стояли две круглые башни, похожие на заводские трубы высотой чуть больше 10 метров. Они ловили ветер гораздо хитрее и сильнее, чем обычная ткань: в каждой башне работал мощный вентилятор. Он засасывал часть воздуха внутрь через специальные щели. Из-за этого с одной стороны ветер летел с бешеной скоростью, а с другой стороны двигался медленно. Там, где воздух летел быстро, образовывалось низкое давление. «Медленный» воздух с другой стороны пытался заполнить эту пустоту и изо всей силы толкал трубу, а вместе с ней и весь корабль.

Фото: Алкиона в порту Красноводска (ныне Туркменбаши), Туркменская ССР. 1998 год / Публичное достояние

Такая система могла тянуть судно так же мощно, как обычный парус размером с многоэтажный дом. При этом не было нужды возиться с такелажем и не важно, откуда дует ветер. А главное — топливо практически не расходуется. Сразу после постройки «Алкиона» пересекла Атлантический океан и отправилась в большое кругосветное путешествие. Кусто на практике доказал работоспособность и экономичность турбопаруса. Судно до сих пор в строю, регулярно проходит модернизацию и участвует в различных океанографических и экологических проектах.

Фото: «Альциона» в порту Кана, 2009 год. jp hamon / Википедия

Изобретения и открытия Кусто Помимо упомянутых акваланга и термопаруса, Кусто создал «Ныряющее блюдце»: компактную маневренную двухместную гидродинамическую субмарину SP-350 Denise для погружения на глубину до 350 метров. Изобрел подводные герметичные боксы для видеокамер и мощные световые приборы, заложив основу современной профессиональной подводной съемки. Кусто описал сотни видов морской флоры и фауны, ранее неизвестных науке. А еще построил три «подводные деревни» Conshelf близ Марселя, в Красном и Средиземном морях. Так на практике удалось доказать, что человек может длительное время жить и работать на глубине без декомпрессии между погружениями. Сейчас это знает каждый школьник, но именно Кусто первым догадался о том, что китообразные пользуются эхолокацией. Команда исследователя с «Калипсо» одной из первых зафиксировала и доказала, что дельфины и киты используют ультразвуковые сигналы для навигации в пространстве.

Фото: Жак-Ив Кусто с сотрудниками Института океанологии имени П. П. Ширшова Академии наук СССР, Москва, 1987 год. Алексей Птицын / РИА «Новости»

Скандал со съемками Компаньоны Кусто открыли, что ради эффектных кадров он не гнушался никакими средствами. Чтобы заснять всех обитателей кораллового рифа, последний просто взорвали динамитом. Неосторожная близость «Калипсо» к стаду кашалотов привела к тому, что их детеныш попал под винты и был смертельно ранен. Некоторые виды рыб и морских животных нарочно стравливали друг с другом, чтобы заснять их драку. Во время съемок в Антарктике и на отдаленных островах команда отлавливала пингвинов и морских львов. Их запирали в тесные клетки на палубе «Калипсо», чтобы изучать поведение в неволе или использовать для съемок — как реквизит. Эти и другие откровения вызвали скандал. Но Кусто быстро признал свои ошибки и стал яростным защитником природы. Создал фонд имени себя, добился запрета коммерческого вылова китов и промышленного освоения Антарктиды. В 1985 году был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона за заслуги перед человечеством.

Фото: Жак-Ив Кусто и Николай Дроздов, Москва, 1977 год. Михаил Кухтарев / РИА «Новости»

Война за имя Кусто Закат жизни исследователя омрачили суды с его старшим сыном от первого брака Жаном-Мишелем из-за использования фамилии Cousteau («Кусто»). Поначалу отец и сын ладили. Они вместе инвестировали в крупные проекты, включая океанические развлекательные парки. И однажды все провалилось. Кусто во всем обвинил Жана-Мишеля и публично заявил: «Если кто-то родился от вашей спермы, это еще не значит, что он унаследует все ваши качества!». После этого сын покинул пост вице-президента «Общества Кусто» и открыл собственный бизнес на острове Фиджи: роскошный экокурорт под названием Cousteau Fiji Islands Resort. Отец пришел в ярость — семейное имя незаконно используют в коммерческих целях. Масла в огонь подливала вторая жена и, опасаясь дележа наследства, откровенно настраивала пожилого Кусто против первенца. Начался суд, который в итоге обязал Жана-Мишеля добавить свое полное имя к названию курорта.

Фото: Жан-Мишель Кусто, Владивосток, 2019 год. Татьяна Меель / РИА «Новости»

Но этого обиженному Кусто показалось мало и незадолго до своей смерти он лишил сына и его потомков наследства. А все свое имущество, права на фильмы и изобретения он передал второй жене и их совместным детям. Жак-Ив Кусто скончался 25 июня 1997 года во Франции в возрасте 87 лет от инфаркта миокарда в результате осложнения респираторного заболевания. После национальной церемонии прощания изобретателя и исследователя океана похоронили на фамильном участке на кладбище Сент-Андре-де-Кюбзак.

Фото: Могила Жак-Ива Кусто, Сент-Андре-де-Кюбзак. Peter Potrowl / Википедия

Гибель «Калипсо» Тайну сделки с миллионером мир узнал уже после смерти Кусто. В порту Сингапура на «Калипсо» случайно наехала баржа и утопила судно. Со временем его подняли со дна и отбуксировали во Францию. На обломки претендовали вдова исследователя и его сын от первого брака. Началась изнурительная многолетняя судебная тяжба. Юристы подняли документы на право собственности и призвали наследников Гиннесса — так все и открылось. После долгих разбирательств судно в 2007 году передали «Обществу Кусто» (то есть по сути мадмуазель Кусто) для восстановления. «Калипсо» планировали превратить в плавучую научную выставку. Спустя пару лет реставрация заглохла, так как счета за работу над судном перестали оплачивать. Долг составил около 300 тысяч евро. Вдове понадобилось семь лет, чтобы решить этот вопрос. Деревянный остов «Калипсо» перевезли на верфь в Стамбул и там многострадальный корабль окончательно пропал при пожаре.