Невероятный побег. Как кенгуру перехитрил сотрудников зоопарка в Шахтах и как его удалось поймать

Кенгуру по имени Сидней удалось вернуть в зоопарк «Малинки» в городе Шахты в Ростовской области. О том, как животное сумело сбежать и как сотрудники его возвращали, в беседе с 360.ru рассказала директор по развитию зоопарка Элеонора Моргунова.

Отель-зоопарк

Женщина рассказала, что изначально этот зоопарк создавался на основе отеля, где гости живут непосредственно в окружении животных.

«Так как мы с архитекторами планировали создать природные условия для животных, чтобы они не чувствовали себя в неволе, мы использовали живые изгороди. Это рвы, наполненные либо камнями, которые на территории нашего зоопарка находились, либо большие ветки деревьев, срезы, которые нам жертвовали», — рассказала Моргунова.

По ее словам, кенгуру содержатся в зоопарке с ноября 2023 года. И до этого случая никаких подобных казусов не происходило.

«Буквально вчера, примерно в 17:00, показывали гостям отеля зону кенгуру и увидели, что одного кенгуру нет. Собрали экстренное совещание, чтобы понять, куда он мог уйти. Оказалось, что он удивительным образом перескочил эту огромную живую изгородь со рвом. Во всем мире, в зоопарках бывает такое, что животное переиграло человека. Сегодняшняя история — это был яркий пример такого случая», — уточнила директор.

Возвращение блудного Сиднея

Она добавила, что в первую очередь сотрудники зоопарка переживали, что люди могут причинить вред животному, пытаясь его поймать. По ее словам, сами кенгуру в зоопарке привыкли к людям и они не агрессивные, поэтому никто не переживал, что Сидней может кому-то навредить.