Невероятный побег. Как кенгуру перехитрил сотрудников зоопарка в Шахтах и как его удалось поймать
Директор зоопарка Моргунова: сбежавшего кенгуру Сиднея ловили живой стеной
Кенгуру по имени Сидней удалось вернуть в зоопарк «Малинки» в городе Шахты в Ростовской области. О том, как животное сумело сбежать и как сотрудники его возвращали, в беседе с 360.ru рассказала директор по развитию зоопарка Элеонора Моргунова.
Отель-зоопарк
Женщина рассказала, что изначально этот зоопарк создавался на основе отеля, где гости живут непосредственно в окружении животных.
«Так как мы с архитекторами планировали создать природные условия для животных, чтобы они не чувствовали себя в неволе, мы использовали живые изгороди. Это рвы, наполненные либо камнями, которые на территории нашего зоопарка находились, либо большие ветки деревьев, срезы, которые нам жертвовали», — рассказала Моргунова.
По ее словам, кенгуру содержатся в зоопарке с ноября 2023 года. И до этого случая никаких подобных казусов не происходило.
«Буквально вчера, примерно в 17:00, показывали гостям отеля зону кенгуру и увидели, что одного кенгуру нет. Собрали экстренное совещание, чтобы понять, куда он мог уйти. Оказалось, что он удивительным образом перескочил эту огромную живую изгородь со рвом. Во всем мире, в зоопарках бывает такое, что животное переиграло человека. Сегодняшняя история — это был яркий пример такого случая», — уточнила директор.
Возвращение блудного Сиднея
Она добавила, что в первую очередь сотрудники зоопарка переживали, что люди могут причинить вред животному, пытаясь его поймать. По ее словам, сами кенгуру в зоопарке привыкли к людям и они не агрессивные, поэтому никто не переживал, что Сидней может кому-то навредить.
«Поисковая операция, которую мы проводили вместе с откликнувшимися волонтерами длилась со вчерашнего дня. Мы знали, что в часы солнцестояния, с 11:00 до 14:00, все кенгуру прячутся в зарослях, в траве, или рядом у нас есть лесополоса. И сегодня в лесополосе обнаружили кенгуру. Думали, что будем проводить иммобилизацию с помощью ассистента ветеринарного врача, но удалось этого избежать. Вместо этого с помощью живой стены из киперов и волонтеров, направили животное, чтобы оно прыгало в том направлении, которое нужно. И сегодня, примерно около 17:00, кенгуру вернулся в свою территорию», — рассказала Моргунова.
Она поблагодарила всех, кто откликнулся и предложил свою помощь в возвращении Сиднея.