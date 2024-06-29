Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?
Шуя, Катунь и Чусовая стали лучшими реками России для рафтинга
Рафтинг считается одним из самых популярных видов активного летнего отдыха на воде, который позволяет не только получить адреналин, но и насладиться природой. Это отличный вариант для тех, кому сапы кажутся скучными, а серфинг — слишком сложным. Где заняться рафтингом в России — в материале 360.ru.
Что такое рафтинг
Прародитель рафтинга — обычный сплав по рекам, который с древних времен помогал людям исследовать новые земли. Такие путешествия по водоемам отличались от того, чем сейчас занимаются любители экстрима, но именно они стали основой.
Первый сплав по опасному Голубому Нилу и реке Ориноко совершил в XVII–XIX веках англичанин Джонс. Он добирался до конечной точки маршрута в компании единомышленников на каяках. Путешествие стало успешным и вдохновило Джонса на более экстремальные сплавы.
Впоследствии захватывающее хобби претерпело изменения. Главное нововведение — появление рафтов в 1960-х годах. Первые плавсредства разработали в 1940-х годах в США, их использовали в качестве спасательных судов.
В СССР популяризация рафтинга пришлась на 1989 год, когда на Алтае организовали и провели международные соревнования по водному спорту «Чуя-Ралли».
В 1997 году появилась Международная Федерация рафтинга (IFR). В следующем году в России основали Федерацию рафтинга, она вошла в состав IFR и Европейской ассоциации рафтинга.
Пять лучших мест в России для рафтинга
Шуя, Карелия
Сплав по Шуе можно совместить с посещением карельских достопримечательностей: Рускеалы, Ладожских шхер и водопадов. Местность в Карелии не слишком рельефная, на реке преобладают плесовые участки. Но пару интересных перекатов и порогов преодолеть все-таки придется.
В первый раз следует сплавляться с инструктором, чтобы научиться грамотному распределению нагрузки и базовым командам. При этом отдых идеально подойдет для семей с детьми.
Недельный сплав обойдется в 22 500 рублей.
Катунь, Алтай
Маршруты по Катуни отличаются по категории сложности и длительности. Новички могут найти варианты на пару часов в нижней части реки. Более опытным любителям активного отдыха подойдет многодневный сплав по всей реке с выходом в горы и преодолением порогов Ильгумень, Тельдекпень, Шабаш и Кадринская труба.
Бонусом станет бирюзовая вода, ошеломительные пейзажи и ночевки в живописных и труднодоступных стоянках.
За четырехдневный спринт по Средней Катуни придется отдать 30 тысяч рублей.
Белая и Чусовая, Урал
На реках Урала часто проводят соревнования по рафтингу: рельеф позволяет состязаться в слаломе и спринте. Профессионалам подойдет верховье рек, где достаточно много обратных валов, шиверов и прижимов.
Сложность прохождения Белой и Чусовой подкрепляется их оторванностью от цивилизации. Многие участки маршрутов проходят там, куда не может подъехать автомобиль.
Один из самых бюджетных туров по Чусовой обойдется в 10 760 рублей, длительность — четыре дня. Недельный отдых будет стоить 15 560 рублей.
Мзымта, Краснодарский край
Мзымта в переводе с узбекского означает «бешеная река», что наилучшим образом характеризует бурный нрав реки и ее переменчивое настроение. В ущелье Ах-Цу даже есть водопад шестой категории сложности.
Но Мзымта приветлива и по отношении к новичкам. Команды на любительские сплавы обычно набирают среди отдыхающих на побережье Черного моря. В программу экскурсионных сплавов входит дегустация кавказской кухни.
Групповая экскурсия длительностью 1,5 часа обойдется в 3800 тысяч рублей за человека.
Чульман, Якутия
Длина этой реки превышает 100 километров, на всем ее протяжении можно не только заниматься рафтингом, но и рыбачить. Местные охотно пользуются этим фактом и проходят реку в комфортном темпе, совмещая сплав с рыбалкой, сбором грибов и даже охотой.
Чульман подойдет для неспешных созерцательных сплавов. Во время такого отдыха можно увидеть зимовья охотников и пофантазировать на тему причудливой формы нависших над рекой скал.
Самые опасные из вышеперечисленных рек — Мзымта, Шуя и Катунь. Несмотря на наличие безопасных участков, на этих водоемах есть места, которые смогут преодолеть лишь профессионалы.
Рафтинг с детьми
Самое популярное предложение для сплава с детьми — реки Шуя и Суна в Карелии. Благодаря такому отдыху ребята приобретут навыки походной жизни, забудут про гаджеты и укрепят здоровье. К участию допускают детей от пяти лет в сопровождении родителей.
Оптимальные месяцы для походов с детьми — июль и август.
Что нужно знать о безопасности
Чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить общую безопасность во время рафтинга, нужно соблюдать определенные правила. Первое и самое важное — использование специальной экипировки. Каждый участник должен быть обязательно одет в шлем и спасательный жилет.
Второе правило — равномерное распределение веса на рафте для предотвращения нарушения его баланса. Третье — это умение правильно пользоваться веслами. Они должны быть удобными и легкими.
Четвертое правило — знание основных моментов поведения на воде. Все участники должны знать, как реагировать на течение и препятствия. Пятое правило — использование сигнальных устройств. При себе необходимо иметь сигнальные ракеты или свистки, чтобы привлечь внимание спасателей, если рафт потеряется, или возникнет другая опасная ситуация.