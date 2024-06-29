Сегодня 19:01 Неси меня, река. Рафтинг — что это такое? Шуя, Катунь и Чусовая стали лучшими реками России для рафтинга 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Рафтинг считается одним из самых популярных видов активного летнего отдыха на воде, который позволяет не только получить адреналин, но и насладиться природой. Это отличный вариант для тех, кому сапы кажутся скучными, а серфинг — слишком сложным. Где заняться рафтингом в России — в материале 360.ru.

Что такое рафтинг Прародитель рафтинга — обычный сплав по рекам, который с древних времен помогал людям исследовать новые земли. Такие путешествия по водоемам отличались от того, чем сейчас занимаются любители экстрима, но именно они стали основой. Первый сплав по опасному Голубому Нилу и реке Ориноко совершил в XVII–XIX веках англичанин Джонс. Он добирался до конечной точки маршрута в компании единомышленников на каяках. Путешествие стало успешным и вдохновило Джонса на более экстремальные сплавы.

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Впоследствии захватывающее хобби претерпело изменения. Главное нововведение — появление рафтов в 1960-х годах. Первые плавсредства разработали в 1940-х годах в США, их использовали в качестве спасательных судов. В СССР популяризация рафтинга пришлась на 1989 год, когда на Алтае организовали и провели международные соревнования по водному спорту «Чуя-Ралли». В 1997 году появилась Международная Федерация рафтинга (IFR). В следующем году в России основали Федерацию рафтинга, она вошла в состав IFR и Европейской ассоциации рафтинга.

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Пять лучших мест в России для рафтинга Шуя, Карелия Сплав по Шуе можно совместить с посещением карельских достопримечательностей: Рускеалы, Ладожских шхер и водопадов. Местность в Карелии не слишком рельефная, на реке преобладают плесовые участки. Но пару интересных перекатов и порогов преодолеть все-таки придется. В первый раз следует сплавляться с инструктором, чтобы научиться грамотному распределению нагрузки и базовым командам. При этом отдых идеально подойдет для семей с детьми. Недельный сплав обойдется в 22 500 рублей.

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Катунь, Алтай Маршруты по Катуни отличаются по категории сложности и длительности. Новички могут найти варианты на пару часов в нижней части реки. Более опытным любителям активного отдыха подойдет многодневный сплав по всей реке с выходом в горы и преодолением порогов Ильгумень, Тельдекпень, Шабаш и Кадринская труба. Бонусом станет бирюзовая вода, ошеломительные пейзажи и ночевки в живописных и труднодоступных стоянках. За четырехдневный спринт по Средней Катуни придется отдать 30 тысяч рублей.

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Белая и Чусовая, Урал На реках Урала часто проводят соревнования по рафтингу: рельеф позволяет состязаться в слаломе и спринте. Профессионалам подойдет верховье рек, где достаточно много обратных валов, шиверов и прижимов. Сложность прохождения Белой и Чусовой подкрепляется их оторванностью от цивилизации. Многие участки маршрутов проходят там, куда не может подъехать автомобиль. Один из самых бюджетных туров по Чусовой обойдется в 10 760 рублей, длительность — четыре дня. Недельный отдых будет стоить 15 560 рублей.

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Мзымта, Краснодарский край Мзымта в переводе с узбекского означает «бешеная река», что наилучшим образом характеризует бурный нрав реки и ее переменчивое настроение. В ущелье Ах-Цу даже есть водопад шестой категории сложности. Но Мзымта приветлива и по отношении к новичкам. Команды на любительские сплавы обычно набирают среди отдыхающих на побережье Черного моря. В программу экскурсионных сплавов входит дегустация кавказской кухни. Групповая экскурсия длительностью 1,5 часа обойдется в 3800 тысяч рублей за человека.

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Чульман, Якутия Длина этой реки превышает 100 километров, на всем ее протяжении можно не только заниматься рафтингом, но и рыбачить. Местные охотно пользуются этим фактом и проходят реку в комфортном темпе, совмещая сплав с рыбалкой, сбором грибов и даже охотой. Чульман подойдет для неспешных созерцательных сплавов. Во время такого отдыха можно увидеть зимовья охотников и пофантазировать на тему причудливой формы нависших над рекой скал.

Фото: Pxhere

Самые опасные из вышеперечисленных рек — Мзымта, Шуя и Катунь. Несмотря на наличие безопасных участков, на этих водоемах есть места, которые смогут преодолеть лишь профессионалы.

Рафтинг с детьми Самое популярное предложение для сплава с детьми — реки Шуя и Суна в Карелии. Благодаря такому отдыху ребята приобретут навыки походной жизни, забудут про гаджеты и укрепят здоровье. К участию допускают детей от пяти лет в сопровождении родителей. Оптимальные месяцы для походов с детьми — июль и август. Что нужно знать о безопасности Чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить общую безопасность во время рафтинга, нужно соблюдать определенные правила. Первое и самое важное — использование специальной экипировки. Каждый участник должен быть обязательно одет в шлем и спасательный жилет. Второе правило — равномерное распределение веса на рафте для предотвращения нарушения его баланса. Третье — это умение правильно пользоваться веслами. Они должны быть удобными и легкими. Четвертое правило — знание основных моментов поведения на воде. Все участники должны знать, как реагировать на течение и препятствия. Пятое правило — использование сигнальных устройств. При себе необходимо иметь сигнальные ракеты или свистки, чтобы привлечь внимание спасателей, если рафт потеряется, или возникнет другая опасная ситуация.