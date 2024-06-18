Более 500 человек посетили фестиваль водных видов спорта в Звенигороде

Фестиваль водных видов спорта прошел на берегу Москвы-реки на стадионе «Спартак» в Звенигороде. Его посетили более 500 человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль «Плыви, Россия» направлен на объединение спортклубов, занимающихся сплавами, а также на развитие и популяризацию водного туризма.

Программу начали со сплава, посвященного Дню России. В нем участвовали более 80 человек. Организатора также подготовили сплавы на каяках, сапах и байдарках, спортивные мастер-классы, концерт и ярмарку.

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