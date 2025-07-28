Сегодня 19:57 Нашествие гадюк в Подмосковье. Опасные районы и что делать при укусе ядовитой змеи Серпентолог Черлин объяснил, как оказать первую помощь при укусе гадюки 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В конце июля в Москве и Московской области участились случаи укусов гадюк. Ядовитые змеи нападают на человека не только в естественной среде обитания, но и во дворах и возле дорог, что для них нехарактерно. Какие городские округа в Подмосковье стали опасны, почему число пресмыкающихся выросло и что делать в случае укуса — в материале 360.ru.

Случаи укусов гадюк в Подмосковье в 2025 году Ближе к августу ядовитые змеи заметно активизировались в Московской области и соседних регионах. За последнее время в институт Склифосовского с соответствующими травмами поступили четыре женщины. На 78-летнюю пенсионерку гадюка напала в лесу, когда та собирала ягоды. Также от хищницы пострадала 32-летняя местная жительница, которая не заметила неприятельницу на тропинке. А вот 47-летняя домохозяйка из соседней Тверской области совсем не ждала укуса гадюки, она пропалывала свой собственный дачный участок, сообщила «Лента.ру». У всех пострадавших наблюдались отеки и сильные головные боли. Активность змей в это время года неудивительна: в конце июля наступает период их активного размножения и охоты. Кроме того, гадюки не любят сильную жару, которая царит сейчас в центральной части России. Из-за нее пресмыкающиеся становятся раздражительными, стараются укрыться в прохладных местах, где их могут потревожить грибники.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

По этой причине следует обходить высокую траву, кустарники, скалистые участки, поваленные бревна, болота и топи. Лучше выбирать хорошо протоптанные тропы. Собак также нужно держать на поводке, чтобы они нечаянно не спровоцировали змею. Всегда следует смотреть под ноги — иногда греющаяся на солнце особь может не успеть уползти с насиженного места. Карта опасных районов с гадюками в Москве и Подмосковье Места обитания змей в Москве: долина Сходни в Куркино;

Долгие Пруды;

Химкинский заказник;

долина Сетуни;

лес у Смородинки;

Кузьминки-Люблино;

лесопарк Тропаревский;

Теплый Стан;

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Битцевский лес;

Царицыно;

Юго-Западный парк. Самые «змеиные» городские округа Подмосковья: Волоколамск:

Талдом;

Дмитров;

Шатура. Как отличить ядовитую гадюку от ужа В Московской области есть два вида змей: ужи обыкновенные и гадюки, рассказал 360.ru эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин. Они легко различимы. У ужа два желтых или оранжевых пятна на задней части головы. У него либо нет рисунка на спине, либо есть темные пятна. У гадюки обычно зигзагообразный рисунок или ромбовидная полоса. При опасности уж попытается уползти или притвориться мертвым, выделяя пахучую жидкость. Гадюка же сворачивается в клубок, принимая оборонительную позицию.

Фото: Осторожно_змеи / Медиасток.рф

Как вести себя при встрече с гадюкой Если на пути появилась ядовитая змея, то не следует паниковать и делать резкие движения. Лучше осторожно отойти и дать ей спокойно уползти.

Ее не надо хватать или пытаться убить. На состоянии двух-трех метров можно спокойно за ней наблюдать, а затем пойти дальше. Владимир Черлин

Чтобы избежать укуса, нужно надевать в лес высокие ботинки или сапоги. Осенью — не лезть голыми руками в кустарники или заросли. Можно осмотреть место с ягодами или грибами обычным прутиком, пошевелить его — тогда змея сама уползет от опасности. «Укусы чаще всего происходят тогда, когда люди пытаются ловить или убивать гадюк. Особенно это касается детей, которым нужно объяснять, как правильно себя вести, и тогда ничего не случится», — добавил серпентолог.

Фото: Гадюки-горизонталь (3) / Медиасток.рф

Что делать, если укусила гадюка После укуса змеи необходимо позвонить по телефону 112, пить больше воды и постараться не двигаться. Черлин указал, что нельзя накладывать жгут, поскольку это может привести к тяжелым последствиям, а еще волноваться.

Яд действует на кровеносные сосуды и нервную систему. Если человек запаниковал, отравление происходит тяжелее. Это физиология. Поэтому, находясь рядом с укушенным человеком, нельзя дать ему занервничать. Владимир Черлин

Кроме того, если врач находится далеко, можно полоснуть по месту укуса лезвием или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы сильно пошла кровь. Это неприятно, предупредил серпентолог, но необходимо, потому что может спасти человеку жизнь. Если рядом есть горячая вода или термос с чаем, то нужно поливать вокруг укуса жидкостью. Так расслабятся сосуды. С этой целью можно делать и массаж вокруг раны, чтобы кровь шла еще интенсивнее. Затем продезинфицировать надрез и сразу направиться к врачу. При склонности к аллергии следует брать с собой в лес таблетки. После укуса такие люди могут умереть не от яда змеи, а от анафилактического шока. Поэтому в случае нападения гадюки нужно дополнительно принять препарат от аллергии, например «Зодак», «Цетрин», «Аспаркам» и другие.