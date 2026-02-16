Сегодня 18:17 Чем дополнить блины на Масленицу? 10 начинок, от которых гости утратят дар речи 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Религия и праздники

Интересное

Праздники

Масленица

Рецепты

Наступила Масленица — неделя самых вкусных блинов, по замыслу праздника, символизирующих солнце. Некоторые едят их с привычными топингами: сметаной, медом, вареньем или сгущенкой. Но если хочется удивить гостей, стоит выбрать оригинальные начинку и подачу. 360.ru собрал топ-10 начинок, необычные сочетания которых удивят самых привередливых гурманов.

Блины с финиками и орехами Начинка идеально дополнит пышные дрожжевые блины. Понадобится: 300 граммов вяленых фиников;

300 граммов яблочного пюре;

100 граммов фундука;

Молотая корица по вкусу. Финики и орехи измельчить в блендере, смешать с яблочным пюре и добавить корицу по вкусу — должна получиться пастообразная густая масса. Начинку нужно класть в центр блина и сформировать мешочек. Закрепить шпажкой или кулинарной нитью. Если никогда не готовили дрожжевые блины на молоке — даем рецепт. Ингредиенты: 650 граммов молока;

550 граммов пшеничной муки;

Два яйца;

50 граммов сливочного масла;

20 граммов свежих дрожжей;

Две столовые ложки сахара (или по вкусу);

1/3 чайной ложки соли;

Масло растительное для жарки.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Молоко заранее вытащить из холодильника или подогреть в микроволновке или на плите до комнатной температуры. Для опары в миску налить 200 граммов теплого молока, добавить сахар, перемешать до растворения. Раскрошить дрожжи, добавить к сладкому молоку. Перемешать, добавить три-четыре столовые ложки муки, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой или полотенцем и поставить на 15-20 минут в теплое место. Опара должна увеличиться в объеме и покрыться пузырьками. Сливочное масло растопить, остудить, добавить в опару. Подмешать в нее яйца и еще сахара, если хочется блины послаще, соль и оставшееся молоко. Перемешать миксером на слабых оборотах или венчиком. Частями добавить муку. Тесто должно приобрести консистенцию густого кефира или нежирной сметаны. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте на 30-40 минут — тесто должно увеличиться в два раза. Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде на среднем огне. На один блин уйдет примерно один-два половника теста. Распределить его равномерно, слой должен получиться толщиной примерно в один сантиметр. Накрыть крышкой и выпекать одну-две минуты с каждой стороны. Подавать можно не только с финиками и орехами, а также со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Блины с маскарпоне, вишней и кофе Для настоящих сладкоежек подойдет начинка, которая напомнит кофейное мороженое. Она отлично дополнит тонкие кружевные блинчики. Понадобится: 50 граммов замороженной вишни без косточек;

250 граммов сыра маскарпоне;

15 граммов какао;

15-20 миллилитров свежесваренного эспрессо;

30 граммов сахарной пудры. Если вишня домашняя с косточками, предварительно вытащить их, затем ягоду мелко порубить. Если вишня без косточек из магазина, то перед измельчением ее не нужно размораживать — измельчить прямо так. Добавить сахарную пудру, какао, перемешать, влить остывший кофе. Добавить маскарпоне и перемешать до однородности. Начинку можно заворачивать в блинчики рулетиком.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Блинные роллы с бананом и шоколадной пастой Если хозяюшка планирует удивить гостей и домашних оригинальной подачей, ей отлично подойдет рецепт сладких блинных роллов. К слову, рецепт прост и подойдет даже для начинающих пекарей. Подготавливать отдельно ничего не нужно, понадобятся только спелые бананы и баночка шоколадной пасты. Каждый блинчик смазать тонким слоем пасты. Очистить банан, положить его с краю и завернуть в плотный рулет. Нарезать на роллы шириной три сантиметра. Украсить можно свежей черникой или голубикой и взбитыми сливками. Гречневые блины с грушей или яблоком Этот рецепт подойдет тем, кто любит заморочиться, а также ценит необычные сочетания и сладкие начинки. Понадобится: Три плотные груши или яблока;

80 граммов коричневого сахара;

Сок и цедра одного лимона;

50 граммов сливочного масла;

Половина чайной ложки молотой корицы;

Сахарная пудра и мороженое для подачи. Очистить фрукты от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Обжарить в сливочном масле на среднем огне примерно пять минут — до румяной корочки. Добавить сахар и корицу, держать на огне до расплавления сахара и превращения его в карамель, помешивая в процессе один-два раза. В конце добавить сок и цедру лимона, довести до кипения. Снять с огня и остудить. В центр гречневого блинчика положить начинку, свернуть в рулет. Подавать с шариком мороженого, посыпав сахарной пудрой. Гречневые блины готовят, как и обычные, но с добавлением гречневой муки без глютена напополам с белой пшеничной.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Тыквенно-банановый крем Начинка готовится довольно просто и быстро, при этом дарит неповторимый вкус и отлично дополняет классические кружевные тонкие блинчики. Ингредиенты: Два банана;

200 граммов пюре из печеной тыквы;

Одна столовая ложка сока лимона;

Половина чайной ложки молотой корицы. Тыкву лучше запечь накануне вечером: нарезать на крупные куски, выложить на противне, который предварительно застелили бумагой для выпечки, сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать до мягкости, за ночь остудить. Утром извлечь мякоть и измельчить в блендере. Можно добавить по щепотке молотого мускатного ореха и молотой гвоздики. Бананы перебить блендером и добавить к тыквенному пюре. Приправить корицей и лимонным соком, взбить до пышности. По вкусу можно добавить сахар и мед, взбить еще раз. Смазать блинчик кремом, свернуть трубочкой или треугольником.

Фото: Медиасток.рф

Сладкие блины с яблоками и грецкими орехами Еще один вариант для сладкоежек, однако с тонким ореховым акцентом и древесными нотами коньяка. Для начинки понадобится: Четыре средних яблока;

100 миллилитров коньяка;

80 граммов сливочного масла;

Четыре столовые ложки сахара;

30 граммов грецких орехов;

Одна столовая ложка лимонного сока;

Две чайных ложки молотой корицы;

Маленькая щепочка молотой гвоздики. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, нарезать маленькими кубиками. Растопить сливочное масло на сковороде с толстым дном на среднем огне, добавить яблоки. Всыпать сахар, корицу, гвоздику, перемешать. Готовить 10 минут, постоянно помешивая. На отдельной сковороде обжарить грецкие орехи до сильного аромата. Остудить орехи, порубить, всыпать к яблокам. Влить сок лимона, перемешать. Снять с огня, остудить. На центр блина выложить небольшое количество начинки, завернуть в конвертик. В большой сковороде растопить сливочное масло. Конвертики с начинкой поместить в сковороду и обжарить с двух сторон. По желанию можно влить коньяк в сковороду и поджечь (аккуратнее с огнем!) — вкус приобретет древесные ноты. После того, как огонь потухнет, снять с плиты и подать к столу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Блины с лососем и творожными сыром Отличный вариант сытного, но в то же самое время легкого перекуса. Ингредиенты: 100 граммов слабосоленой семги;

200 граммов творожного сыра;

125 граммов свежего шпината;

Один средний свежий огурец;

Щепотка куркумы;

Щепотка копченой паприки. Огурец очистить от кожуры, мелко нарезать. Рыбу и шпинат порубить, смешать с огурцами и творожным сыром. Добавить специи и все перемешать. Завернуть начинку в блины.

Фото: Alexandra Pogiba / www.globallookpress.com

Блины с курицей и сыром Еще один вариант сытного перекуса и даже полноценного блюда для любителей несладких начинок. Понадобится: 160 граммов запеченного филе куриной грудки;

100 граммов (примерно один шарик) рассольной моцареллы;

100 граммов сыра блю чиз;

40 миллилитров сливок 20%;

Два стебля сельдерея;

Молотый черный перец, соль и молотый кориандр по вкусу. Сельдерей очистить от волокон, мелко порубить. Курицу предварительно запечь в духовке или купить сразу запеченную, порезать. Около 70 граммов блю чиза нарезать или покрошить. Перебить все в блендере до однородности. Оставшийся блю чиз мелко порубить и подмешать к начинке. Завернуть массу в блинчики, при желании можно обжарить, чтобы кусочки сыра внутри расплавились.

Фото: Медиасток.рф

Мясные блины Это еще одна вариация сытных несладких блинчиков. Некоторые заворачивают в них просто пережаренный фарш, однако блюдо станет вкуснее, сытнее и пикантнее с ялтинским луком, вареным яйцом и перцем чили. Понадобится: 400 граммов фарша;

Одна головка ялтинского лука;

Четыре вареных яйца;

Один болгарский перец — можно половину красного, половину желтого или один из этих видов;

50 граммов сливочного масла;

Один свежий перец чили;

Соль и черный молотый перец по вкусу;

Растительное и сливочное масло для жарки;

350 миллилитров воды. Болгарский и чили перцы порубить мелко, обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить 200 миллилитров воды, выпарить ее. К овощам добавить фарш, специи, обжарить. Влить оставшуюся воду и снова ее выпарить. Мелко порубить вареные яйца, слегка обжарить на сливочном масле. Смешать массы, получившуюся начинку завернуть в блины.

Фото: Выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф

Блины с креветками Любителям морепродуктов и всего необычного понравится начинка с креветками, чесноком и лимонным соком. Блины будут не только быстрыми, но и полезными, так как креветки содержат много белка, витамины и микроэлементы. Понадобится: 400 граммов креветок;

250 граммов творожного сыра;

Одна головка чеснока;

Две-три столовые ложки лимонного сока (по вкусу);

Зелень по вкусу. Креветки при необходимости разморозить, очистить. Обжарить на масле с раздавленным или мелко нарезанным чесноком, в конце слегка сбрызнуть лимонным соком. Отдельно мелко порубить зелень. Блин намазать тонким слоем творожного сыра, выложить креветки, присыпать зелень, завернуть в конвертик или трубочку.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Классический рецепт тонких ажурных блинчиков Ко всем перечисленным начинкам отлично подойдут пшеничные блины. Если печь их на чугунной сковороде, они получатся ажурными. Понадобится: 0,5 литра молока;

Четыре столовые ложки с горкой картофельного или кукурузного крахмала;

Четыре столовые ложки с горкой пшеничной муки;

Четыре крупных яйца;

Одна столовая ложка сахара — можно больше, если нравятся более сладкие блины;

Две-три столовые ложки растительного масла или 90-100 граммов сливочного масла;

Щепотка соли;

Ванилин по желанию — для аромата. Смешать все сухие ингредиенты, подмешать в смесь яйца по одному. Влить теплое молоко. В последнюю очередь добавить масло — растительное или растопленное сливочное. Дать тесту отдохнуть 20 минут — за это время набухнет клейковина. Тесто должно получиться жидким, больше муки добавлять не нужно. Выпекать блины на предварительно раскаленной сковородке, смазанной маслом. Чугунную сковороду достаточно смазать один раз — в самом начале. Наливать по половине-одному половнику на раскаленную сковородку тонким слоем. Обжарить блин с двух сторон по одной-полторы минуты. Перед каждым блином следует мешать тесто, чтобы поднять снизу осевший крахмал.