Чем дополнить блины на Масленицу? 10 начинок, от которых гости утратят дар речи
Наступила Масленица — неделя самых вкусных блинов, по замыслу праздника, символизирующих солнце. Некоторые едят их с привычными топингами: сметаной, медом, вареньем или сгущенкой. Но если хочется удивить гостей, стоит выбрать оригинальные начинку и подачу. 360.ru собрал топ-10 начинок, необычные сочетания которых удивят самых привередливых гурманов.
Блины с финиками и орехами
Начинка идеально дополнит пышные дрожжевые блины.
Понадобится:
- 300 граммов вяленых фиников;
- 300 граммов яблочного пюре;
- 100 граммов фундука;
- Молотая корица по вкусу.
Финики и орехи измельчить в блендере, смешать с яблочным пюре и добавить корицу по вкусу — должна получиться пастообразная густая масса. Начинку нужно класть в центр блина и сформировать мешочек. Закрепить шпажкой или кулинарной нитью.
Если никогда не готовили дрожжевые блины на молоке — даем рецепт.
Ингредиенты:
- 650 граммов молока;
- 550 граммов пшеничной муки;
- Два яйца;
- 50 граммов сливочного масла;
- 20 граммов свежих дрожжей;
- Две столовые ложки сахара (или по вкусу);
- 1/3 чайной ложки соли;
- Масло растительное для жарки.
Молоко заранее вытащить из холодильника или подогреть в микроволновке или на плите до комнатной температуры. Для опары в миску налить 200 граммов теплого молока, добавить сахар, перемешать до растворения. Раскрошить дрожжи, добавить к сладкому молоку. Перемешать, добавить три-четыре столовые ложки муки, перемешать. Накрыть миску пищевой пленкой или полотенцем и поставить на 15-20 минут в теплое место. Опара должна увеличиться в объеме и покрыться пузырьками.
Сливочное масло растопить, остудить, добавить в опару. Подмешать в нее яйца и еще сахара, если хочется блины послаще, соль и оставшееся молоко.
Перемешать миксером на слабых оборотах или венчиком. Частями добавить муку. Тесто должно приобрести консистенцию густого кефира или нежирной сметаны. Накрыть пищевой пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте на 30-40 минут — тесто должно увеличиться в два раза.
Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде на среднем огне. На один блин уйдет примерно один-два половника теста. Распределить его равномерно, слой должен получиться толщиной примерно в один сантиметр. Накрыть крышкой и выпекать одну-две минуты с каждой стороны. Подавать можно не только с финиками и орехами, а также со сметаной, вареньем или сгущенкой.
Блины с маскарпоне, вишней и кофе
Для настоящих сладкоежек подойдет начинка, которая напомнит кофейное мороженое. Она отлично дополнит тонкие кружевные блинчики.
Понадобится:
- 50 граммов замороженной вишни без косточек;
- 250 граммов сыра маскарпоне;
- 15 граммов какао;
- 15-20 миллилитров свежесваренного эспрессо;
- 30 граммов сахарной пудры.
Если вишня домашняя с косточками, предварительно вытащить их, затем ягоду мелко порубить. Если вишня без косточек из магазина, то перед измельчением ее не нужно размораживать — измельчить прямо так. Добавить сахарную пудру, какао, перемешать, влить остывший кофе. Добавить маскарпоне и перемешать до однородности. Начинку можно заворачивать в блинчики рулетиком.
Блинные роллы с бананом и шоколадной пастой
Если хозяюшка планирует удивить гостей и домашних оригинальной подачей, ей отлично подойдет рецепт сладких блинных роллов. К слову, рецепт прост и подойдет даже для начинающих пекарей. Подготавливать отдельно ничего не нужно, понадобятся только спелые бананы и баночка шоколадной пасты.
Каждый блинчик смазать тонким слоем пасты. Очистить банан, положить его с краю и завернуть в плотный рулет. Нарезать на роллы шириной три сантиметра. Украсить можно свежей черникой или голубикой и взбитыми сливками.
Гречневые блины с грушей или яблоком
Этот рецепт подойдет тем, кто любит заморочиться, а также ценит необычные сочетания и сладкие начинки.
Понадобится:
- Три плотные груши или яблока;
- 80 граммов коричневого сахара;
- Сок и цедра одного лимона;
- 50 граммов сливочного масла;
- Половина чайной ложки молотой корицы;
- Сахарная пудра и мороженое для подачи.
Очистить фрукты от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Обжарить в сливочном масле на среднем огне примерно пять минут — до румяной корочки. Добавить сахар и корицу, держать на огне до расплавления сахара и превращения его в карамель, помешивая в процессе один-два раза. В конце добавить сок и цедру лимона, довести до кипения. Снять с огня и остудить.
В центр гречневого блинчика положить начинку, свернуть в рулет. Подавать с шариком мороженого, посыпав сахарной пудрой.
Гречневые блины готовят, как и обычные, но с добавлением гречневой муки без глютена напополам с белой пшеничной.
Тыквенно-банановый крем
Начинка готовится довольно просто и быстро, при этом дарит неповторимый вкус и отлично дополняет классические кружевные тонкие блинчики.
Ингредиенты:
- Два банана;
- 200 граммов пюре из печеной тыквы;
- Одна столовая ложка сока лимона;
- Половина чайной ложки молотой корицы.
Тыкву лучше запечь накануне вечером: нарезать на крупные куски, выложить на противне, который предварительно застелили бумагой для выпечки, сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать до мягкости, за ночь остудить. Утром извлечь мякоть и измельчить в блендере. Можно добавить по щепотке молотого мускатного ореха и молотой гвоздики.
Бананы перебить блендером и добавить к тыквенному пюре. Приправить корицей и лимонным соком, взбить до пышности. По вкусу можно добавить сахар и мед, взбить еще раз.
Смазать блинчик кремом, свернуть трубочкой или треугольником.
Сладкие блины с яблоками и грецкими орехами
Еще один вариант для сладкоежек, однако с тонким ореховым акцентом и древесными нотами коньяка.
Для начинки понадобится:
- Четыре средних яблока;
- 100 миллилитров коньяка;
- 80 граммов сливочного масла;
- Четыре столовые ложки сахара;
- 30 граммов грецких орехов;
- Одна столовая ложка лимонного сока;
- Две чайных ложки молотой корицы;
- Маленькая щепочка молотой гвоздики.
Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, нарезать маленькими кубиками. Растопить сливочное масло на сковороде с толстым дном на среднем огне, добавить яблоки. Всыпать сахар, корицу, гвоздику, перемешать. Готовить 10 минут, постоянно помешивая. На отдельной сковороде обжарить грецкие орехи до сильного аромата. Остудить орехи, порубить, всыпать к яблокам. Влить сок лимона, перемешать. Снять с огня, остудить.
На центр блина выложить небольшое количество начинки, завернуть в конвертик. В большой сковороде растопить сливочное масло. Конвертики с начинкой поместить в сковороду и обжарить с двух сторон. По желанию можно влить коньяк в сковороду и поджечь (аккуратнее с огнем!) — вкус приобретет древесные ноты. После того, как огонь потухнет, снять с плиты и подать к столу.
Блины с лососем и творожными сыром
Отличный вариант сытного, но в то же самое время легкого перекуса.
Ингредиенты:
- 100 граммов слабосоленой семги;
- 200 граммов творожного сыра;
- 125 граммов свежего шпината;
- Один средний свежий огурец;
- Щепотка куркумы;
- Щепотка копченой паприки.
Огурец очистить от кожуры, мелко нарезать. Рыбу и шпинат порубить, смешать с огурцами и творожным сыром. Добавить специи и все перемешать. Завернуть начинку в блины.
Блины с курицей и сыром
Еще один вариант сытного перекуса и даже полноценного блюда для любителей несладких начинок.
Понадобится:
- 160 граммов запеченного филе куриной грудки;
- 100 граммов (примерно один шарик) рассольной моцареллы;
- 100 граммов сыра блю чиз;
- 40 миллилитров сливок 20%;
- Два стебля сельдерея;
- Молотый черный перец, соль и молотый кориандр по вкусу.
Сельдерей очистить от волокон, мелко порубить. Курицу предварительно запечь в духовке или купить сразу запеченную, порезать. Около 70 граммов блю чиза нарезать или покрошить. Перебить все в блендере до однородности. Оставшийся блю чиз мелко порубить и подмешать к начинке. Завернуть массу в блинчики, при желании можно обжарить, чтобы кусочки сыра внутри расплавились.
Мясные блины
Это еще одна вариация сытных несладких блинчиков. Некоторые заворачивают в них просто пережаренный фарш, однако блюдо станет вкуснее, сытнее и пикантнее с ялтинским луком, вареным яйцом и перцем чили.
Понадобится:
- 400 граммов фарша;
- Одна головка ялтинского лука;
- Четыре вареных яйца;
- Один болгарский перец — можно половину красного, половину желтого или один из этих видов;
- 50 граммов сливочного масла;
- Один свежий перец чили;
- Соль и черный молотый перец по вкусу;
- Растительное и сливочное масло для жарки;
- 350 миллилитров воды.
Болгарский и чили перцы порубить мелко, обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить 200 миллилитров воды, выпарить ее. К овощам добавить фарш, специи, обжарить. Влить оставшуюся воду и снова ее выпарить.
Мелко порубить вареные яйца, слегка обжарить на сливочном масле. Смешать массы, получившуюся начинку завернуть в блины.
Блины с креветками
Любителям морепродуктов и всего необычного понравится начинка с креветками, чесноком и лимонным соком. Блины будут не только быстрыми, но и полезными, так как креветки содержат много белка, витамины и микроэлементы.
Понадобится:
- 400 граммов креветок;
- 250 граммов творожного сыра;
- Одна головка чеснока;
- Две-три столовые ложки лимонного сока (по вкусу);
- Зелень по вкусу.
Креветки при необходимости разморозить, очистить. Обжарить на масле с раздавленным или мелко нарезанным чесноком, в конце слегка сбрызнуть лимонным соком. Отдельно мелко порубить зелень.
Блин намазать тонким слоем творожного сыра, выложить креветки, присыпать зелень, завернуть в конвертик или трубочку.
Классический рецепт тонких ажурных блинчиков
Ко всем перечисленным начинкам отлично подойдут пшеничные блины. Если печь их на чугунной сковороде, они получатся ажурными.
Понадобится:
- 0,5 литра молока;
- Четыре столовые ложки с горкой картофельного или кукурузного крахмала;
- Четыре столовые ложки с горкой пшеничной муки;
- Четыре крупных яйца;
- Одна столовая ложка сахара — можно больше, если нравятся более сладкие блины;
- Две-три столовые ложки растительного масла или 90-100 граммов сливочного масла;
- Щепотка соли;
- Ванилин по желанию — для аромата.
Смешать все сухие ингредиенты, подмешать в смесь яйца по одному. Влить теплое молоко. В последнюю очередь добавить масло — растительное или растопленное сливочное. Дать тесту отдохнуть 20 минут — за это время набухнет клейковина. Тесто должно получиться жидким, больше муки добавлять не нужно.
Выпекать блины на предварительно раскаленной сковородке, смазанной маслом. Чугунную сковороду достаточно смазать один раз — в самом начале. Наливать по половине-одному половнику на раскаленную сковородку тонким слоем. Обжарить блин с двух сторон по одной-полторы минуты. Перед каждым блином следует мешать тесто, чтобы поднять снизу осевший крахмал.