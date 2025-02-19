Сегодня 04:34 Мрачные знамения Вукола Телятника. Что нельзя делать 19 февраля, чтобы беда не пришла в дом 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / Global Look Press Интересное

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Православная церковь 19 февраля 2025 года чтит память преподобного Вукола Смирнского, но в народном календаре этот праздник носит несколько зловещее название Вуколы Телятника, или Жуколы. Праздник имеет глубокие корни в крестьянской культуре, связан он в первую очередь с домашним хозяйством. Кто такой Вукол, почему его прозвали Телятником, какие традиции и приметы связаны с этим днем и что нельзя делать 19 февраля, чтобы случайно не накликать беду — в материале 360.ru.

Кто такой преподобный Вукол Преподобный Вукол жил в I веке и был одним из первых христианских епископов. Он стал учеником апостола Иоанна Богослова, который рукоположил его в сан епископа Смирнского. Вукол известен своей праведной жизнью и миссионерской деятельностью. Он проповедовал христианство в Малой Азии и способствовал укреплению веры среди местных жителей. Смирна (ныне Измир, Турция), где проповедовал святой, была одним из важных центров раннего христианства. Вукол управлял местной общиной с мудростью и любовью, за что его почитали. После смерти его мощи стали объектом поклонения, а память о нем сохранилась в церковных писания. Согласно им, на его могиле выросло миртовое дерево, символизирующее его благословение и силу, способную излечивать недуги. Почему Вукола прозвали Телятником? Народное прозвище Вукола, Телятник, связано с сельскохозяйственными традициями. В феврале у крестьян начинался важный период — отел коров. От здоровья новорожденных телят зависело благополучие семьи, поэтому этот день считался особенным. Крестьяне молились святому Вуколу, прося защиты для скота и хорошего приплода. Считалось, что святой покровительствует животным и помогает им пережить зимние холода. В этот день также проводили обряды, чтобы уберечь скот от болезней и сглаза.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / Global Look Press

В этот день коровам, ожидающим появления телят, уделяли особое внимание: их тщательно кормили, хлев окуривали ароматными травами (чаще всего чабрецом), чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным. Именно в эти морозные дни телята, родившиеся у коров, получили народное прозвище «жуколы». Говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы», что символизировало надежду на удачу и благополучие в хозяйстве. Таким образом, имя святого Вукола стало неразрывно связано с этим периодом, а его память — с защитой скота и семейного достатка.

Приметы на 19 февраля в день Вукола Телятника Народные приметы в день Вукола Телятника полны символизма и загадочных предзнаменований. К числу самых известных относятся: Примета о телятах. Если у коровы родились два теленка одного цвета — это к добру и семейному достатку, а разноцветных — к неприятностям в хозяйстве. Если на Вукола Телятника рождались телята с белыми отметинами, это считалось добрым знаком. Такие животные, по поверьям, приносили удачу.

Погодные приметы. Мороз в этот день предвещает бурную весну и жаркое, засушливое лето. Если утро начинается с яркой, золотистой зари и фиолетового горизонта, значит, погода будет благоприятной. И наоборот, сильный мороз с осыпающимся снегом — к скудным урожаям и проблемам в отеле у коров.

Примета с животными. Если корова спит, повернув голову на восток, это знак, что теленок родится днем. А если кошка, сидящая в хлеву, не двигается — это к застою в домашнем хозяйстве.

Сновидческие приметы. Сны, увиденные в ночь с 18 на 19 февраля, считались вещими и могли сбыться через несколько дней, предвещая изменения в судьбе семьи. Как и другие приметы на Руси, эти были обусловлены в первую очередь наблюдениями за окружающим миром. Наши предки понимали, как погодные явления повлияют на их хозяйство и делали на будущее соответствующие выводы, помогающие принимать правильные решения.

Фото: РИА «Новости»

Что можно делать 19 февраля в день Вукола Телятника В день Вукола Телятника существовал ряд предписаний, соблюдение которых считалось залогом удачи и благополучия. Считалось очень важным посетить церковь и помолиться. Верующие просят у святого Вукола о здоровье, благополучии и успехе в семейных делах. Следовало также уделить особое внимание скоту, коров кормили, их хлевы окуривали ароматными травами, проводили и особый обряд «моления молока», чтобы обеспечить крепкое здоровье животных и хороший приплод. Строго требовалось соблюдать порядок в хозяйстве. Если в доме поддерживается чистота и порядок — считается, что таким образом сохраняется удача, и от дома не уходят благополучие и достаток. Что нельзя делать 19 февраля в день святого Вукола Верили наши предки, что 19 февраля обязательно нужно придерживаться и ряда строгих запретов. Считалось, что их нарушение может навлечь на семью несчастье. Нельзя выносить мусор из дома. Верили, что таким образом выбрасывали и удачу, после чего в семье могут начаться беды, а в хозяйстве разлад.

Запрещено давать в долг или дарить вещи. Отдавая что-либо, можно непреднамеренно «отдать» собственное благополучие, что приведет к финансовым потерям и ухудшению материального положения.

Нельзя покупать новый кошелек. По народным верованиям, если в этот день купят новый кошелек, то деньги будут ускользать сквозь пальцы.

Запрещено рассказывать сны посторонним. Сны в эту ночь имеют вещий характер, и их обсуждение может изменить судьбу, принести неприятности и даже повлиять на здоровье ребенка, если беременная женщина узнает пол будущего малыша.

Не следует ругать или громко кричать на коров. Такие действия могут «прогнать» удачу, лишить дом благополучия и привести к болезням животных. Соблюдение этих строгих запретов — гарантия того, как верили на Руси, что в доме сохранится достаток, здоровье и счастье на весь год.

Фото: Freepik

Праздник Вукола Телятника и сегодня остается частью культурного наследия. Хотя многие традиции ушли в прошлое, память о святом Вуколе и его чудесах сохраняется в народе. Особенно чтят этот день в сельских регионах, а в церквях проводят службы в честь Вукола, Епископа Смирнского.