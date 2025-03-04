Мрачные запреты на Архипов день. Что нельзя делать 4 марта, чтобы не лишить семью достатка
Православные 4 марта вспоминают святых Архипа и Филимона — апостолов из числа семидесяти учеников, призванных самим Иисусом Христом. В народном же календаре этот день связывали с особыми приметами и строгими запретами: предки верили, что малейшее нарушение может накликать беду на всю весну, а то и на весь год вперед. Почему нельзя 4 марта оставаться дома, чем грозит выбрасывание мусора и какое счастье может принести обычный каравай —в материале 360.ru.
Апостолы Иисуса Христа от семидесяти
Чтобы понять, как появился праздник Архипа и Филимона, необходимо вспомнить историю. Последователями Иисуса Христа, кроме общеизвестных 12 апостолов, были и еще 70 учеников.
В Евангелии от Луки уточняется о том, что Иисус Христос выбрал 70 учеников дополнительно к 12. Избрал он их после Третьей Пасхи в Иерусалиме, то есть в последний год, когда жил на земле.
Последователей позднее так и стали называть — апостолы от семидесяти. Иисус Христос дал им наставления, очень схожие с теми, что получили его 12 учеников.
«Архип и Филимон — одни из апостолов от семидесяти, но обязательно рядом с ними в христианстве чествуется и третье женское имя, Апфия, супруга Филимона», — объяснила 360.ru Наталия Фоминых, профессор РЭУ имени Плеханова.
В послании к Филиппийцам апостол Павел называет святого Архипа своим спутником и второй раз упоминает о нем еще в послании к Колосянам.
Кем были святые Архип и Филимон
Святой Филимон — выдающийся гражданин города Колоссы во Фригии. Христиане собирались в его доме, где совершали церковные службы. Он также был поставлен епископом Святым Павлом и ходил по городам Фригии, проповедовал Евангелие.
Позже он станет пастырем города Газы. А святая Апфия, его жена, принимала больных и странников в своем доме. Она ухаживала за ними, помогала мужу. Святой Архип апостол, по одной из версий, — их сын.
Во время гонения на христиан, во время правления Нерона, императора, святые Архип, Филимон и Апфия вместе были привлечены к суду за то, что не исповедовали веру Христа. Святого Архипа зарезали ножами, а святых Филимона и Апфию пытали, закопали по пояс в землю и забили камнями до смерти.
Что запрещено делать 4 марта в день Архипа
На Руси Архипов день связывали со множеством запретов. Как и во многие другие церковные праздники, не следовало отказывать в помощи другим — следовало давать милостыню, подаяние. Считалось, что скаредность отвратит от человека удачу на год вперед.
Не рекомендовалось и сквернословить. Упоминать нечистую силу, ссориться — нельзя, иначе все плохое вернется.
Нельзя целый день проводить дома. Считалось, что если целый день проведешь дома, то так и вся весна пройдет у тебя дома, никуда не выходя.
Нельзя было хвалиться успехами, богатством. Считалось, что если в этот день кто-то будет хвастаться, значит обязательно случится потеря. Нельзя ходить в грязной одежде. Считалось, что одежда грязная привлекает к себе клевету.
Наталья Фоминых
профессор РЭУ имени Плеханова
Как пояснила профессор, если человек ходил в грязной одежде, то избавиться от дурной славы ему будет сложно весь год.
Запрещалось и выбрасывать мусор в окно. Согласно поверьям, через окно заглядывают ангелы. И если они заглядывают в дом через окно, особенно в этот день, а человек бросает мешок с мусором, то он отвращает ангела, прогоняет его от этого дома.
Также верили, что 4 марта, в Архипов день, следовало что-то одолжить. Но ни в коем случае не пустую посуду, или пустое ведро.
«Наоборот, если что-то отдаете в этот день, обязательно верните полными. Верили, что именно вот такая полная чаша будет и в вашем доме», — добавила Наталья Фоминых.
Что должна делать женщина 4 марта в Архипов день
Особые правила предписывались нашими предками и женщинам. Традиционно в этот день, 4 марта, хозяйки должны были провести на кухне весь день. Им следовало достать все оставшиеся с зимы запасы и в ожидании весны приготовить большое количество разных блюд.
«Так делали, поскольку верили: чем разнообразнее, чем богаче стол, тем богаче будет и жизнь в этой семье», — пояснила Фоминых.
Почему надо печь каравай 4 марта
Значительное внимание уделялось на Руси караваю. Круглый, румяный — он символизировал солнце. Готовый каравай три раза поднимали над головой, таким образом указывая весне, что ее ждут в этом доме.
Обязательно караваем угощали не только домочадцев, но и всех соседей и странников. Крошки же бросали за спину. Наши предки верили, что такой обычай принесет им большой урожай.
Как каравай может принести счастье 4 марта?
Еще очень интересная примета также связана с тем самым караваем. Внутрь каравая запекали символы счастья, благополучия, удачи — клали в тесто монетки, привлекали богатство. Обязательно украшали каравай фигурками птиц, животных, детей, изображали солнце, луну, звезды.
«Если кто-то заболевал в этот день в семье, то отламывали ломоть от хлеба, от каравая и клали ему подмышку. Если к утру засыхал ломоть, человек мог умереть», — пояснила профессор Фоминых
Что нужно делать 4 марта, чтобы привлечь удачу
Верили на Руси, что именно 4 марта, в Архипов день, следовало творить добрые дела. Считалось, что чем больше добрых поступков совершаешь в этот день, тем благополучнее будет твой год.
Хорошей приметой, как верили, будет и попросить в долг в этот день. Таким образом люди сообщали весне, вот уже и последние припасы на стол достали, вот уже и в долг берем, все уже заканчивается. Скорее, весна, наступай! Скорее, весна, приходи!
Наталия Фоминых
Погодные приметы на 4 марта в день Архипа и Филимона
Как и в другие значимые праздники, 4 марта наши предки наблюдали за погодой.
- Если замечали снежные сугробы, значит зеленой травы ждали не скоро.
- Верили, что если чайка пролетает мимо дома, начнется ледоход.
- Красная луна на небе — погода будет еще сырой, но по утрам уже теплой.
- Птица над домом летает, значит однозначно весна придет скоро и будет теплая.
- Снежные сугробы у дома высокие — зима задержится.
- Дождь в этот день, безусловно, предвещал половодье.
- Если вороны купались в лужах, то, значит, будет тепло.
- В этот день, если встречался нашим предкам белый заяц, значит, он несет снег.
- А если серый заяц встречался, значит, уже точно будет скоро тепло.
День Архипа и Филимона, 4 марта, соединяет в себе глубоко христианский смысл памяти о деяниях апостолов и народные традиции, помогающие привлечь благополучие и тепло в дом. Почитание святых, выпечка каравая, щедрость и отказ от дурных привычек в этот день — не столько магические ритуалы, сколько действенные шаги к обретению мира в душе и дружбы с окружающим миром. Как верили наши предки, если в этот день прожить в гармонии и согласии, то вместе с весенним солнцем придут и радостные перемены в жизни.