Мрачные запреты на Архипов день. Что нельзя делать 4 марта, чтобы не лишить семью достатка

Православные 4 марта вспоминают святых Архипа и Филимона — апостолов из числа семидесяти учеников, призванных самим Иисусом Христом. В народном же календаре этот день связывали с особыми приметами и строгими запретами: предки верили, что малейшее нарушение может накликать беду на всю весну, а то и на весь год вперед. Почему нельзя 4 марта оставаться дома, чем грозит выбрасывание мусора и какое счастье может принести обычный каравай —в материале 360.ru.

Апостолы Иисуса Христа от семидесяти

Чтобы понять, как появился праздник Архипа и Филимона, необходимо вспомнить историю. Последователями Иисуса Христа, кроме общеизвестных 12 апостолов, были и еще 70 учеников.

В Евангелии от Луки уточняется о том, что Иисус Христос выбрал 70 учеников дополнительно к 12. Избрал он их после Третьей Пасхи в Иерусалиме, то есть в последний год, когда жил на земле.

Последователей позднее так и стали называть — апостолы от семидесяти. Иисус Христос дал им наставления, очень схожие с теми, что получили его 12 учеников.

«Архип и Филимон — одни из апостолов от семидесяти, но обязательно рядом с ними в христианстве чествуется и третье женское имя, Апфия, супруга Филимона», — объяснила 360.ru Наталия Фоминых, профессор РЭУ имени Плеханова.

В послании к Филиппийцам апостол Павел называет святого Архипа своим спутником и второй раз упоминает о нем еще в послании к Колосянам.

Кем были святые Архип и Филимон

Святой Филимон — выдающийся гражданин города Колоссы во Фригии. Христиане собирались в его доме, где совершали церковные службы. Он также был поставлен епископом Святым Павлом и ходил по городам Фригии, проповедовал Евангелие.

Позже он станет пастырем города Газы. А святая Апфия, его жена, принимала больных и странников в своем доме. Она ухаживала за ними, помогала мужу. Святой Архип апостол, по одной из версий, — их сын.

Во время гонения на христиан, во время правления Нерона, императора, святые Архип, Филимон и Апфия вместе были привлечены к суду за то, что не исповедовали веру Христа. Святого Архипа зарезали ножами, а святых Филимона и Апфию пытали, закопали по пояс в землю и забили камнями до смерти.