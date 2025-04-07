Сегодня 04:45 Детективная история с продолжением. Москвич сам через 10 лет нашел угнанную машину Москвич самостоятельно через 10 лет нашел угнанную машину в Симферополе 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Интересное

Штрафы

Казахстан

Крым

Женщины

Кражи

Иномарки

Машины

История

Полиция

Mercedes

Москва

Житель Москвы спустя 10 лет нашел свой Mercedes, угнанный в 2014 году, на другом конце страны — в Крыму. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Неудачная продажа Максим Мальков, владелец иномарки, в 2014 году решил продать автомобиль. Он передал ключи и СТС покупателю, но Малькова обманули и денег владелец так и не получил. Через несколько дней выяснилось, что машину уже перепродали. Мужчина обратился в полицию, но тогда поиски не увенчались успехом. Наконец, нашлась «Два года назад мне в голову пришла идея вбить номер СТС в приложении по штрафам. Смотрю — действительно, актуальный штраф, кто-то катается на машине», — рассказал Мальков. Он повторно подал заявление в полицию, но за два года ситуация не изменилась. Тогда мужчина отправился в Симферополь — город, откуда приходили штрафы. Без плана и карты он бродил по улицам, пока не наткнулся на автосервис, где обнаружил свою машину.

Я подошел, проверил ключ. Да, он подходит. Она открылась, закрылась. Максим Мальков владелец иномарки

Машину привезла на ремонт новая владелица. Женщина была шокирована, так как, вероятно, не знала, что автомобиль числится в угоне. Механики так и не успели начать работу, потому что Мальков вызвал полицию.

Фото: РИА «Новости»

Mercedes сразу же опечатали, так как у мужчины сохранились ПТС, ключи и даже старые чеки в качестве доказательств кражи. Однако через 10 дней, пока полиция ждала разрешение на экспертизу, машину тайно вывезли со стоянки. В местном отделе полиции заявили, что выясняют, кто нарушил запрет на перемещение автомобиля. Были и другие случаи Это не первый случай, когда Мальков ищет угнанные машины. В 2024 году он сдал в аренду элитную иномарку, которую преступники увезли в Казахстан. По камерам выяснилось, что злоумышленники проехали на машине тысячи километров до Уральска. Отправившись туда, настоящий хозяин автомобиля попытался перегнать машину к границе, но его самого задержали за противоправные действия. Сейчас уже московские следователи решают, как вернуть автомобиль. Идти до конца А в Симферополе история получила неожиданное продолжение. Мальков отметил, что Mercedes внезапно нашли в другом районе города. Мужчина остался в Крыму, чтобы проконтролировать процесс. Он настаивает на ДНК-экспертизе и готов обратиться в суд. Автовладелец подчеркнул, что у него есть все документы, подтверждающие право собственности. Ранее в Краснодаре подростки, которые проходили реабилитацию от зависимости в одном из центров города, угнали автомобиль у воспитателя и отправились в Сочи. По пути угонщики на скорости сбили шлагбаум и чуть не сбили сотрудника КПП, который чудом спасся.