Сбежавшие из рехаба в Краснодаре подростки устроили погоню и чуть не сбили человека

Kub Mash: сбежавшие из рехаба в Краснодаре подростки устроили погоню на машине

Сбежавшие из реабилитационного центра в Краснодаре подростки устроили погоню на угнанной машине и чуть не сбили человека. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

По данным журналистов, два юноши и одна девушка украли машину у воспитателя и отправились в Сочи. По пути встретили полицейских и сразу уехали прочь. Машины правоохранителей отправились вслед за ними.

Уезжая, подростки сбили шлагбаум КПП на платном участке. На пути стоял сотрудник, который чудом не попал под колеса несущегося автомобиля — отскочил в последний момент.

Парня и девушку задержали полицейские. Третий подросток убежал. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным 360.ru, влюбленная пара решила убежать из рехаба. В помощь они прихватили с собой друга. Почему именно дети оказались в реабилитационном центре — неизвестно.