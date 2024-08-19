Сегодня 12:59 Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос? Публицист Белов: в вопросе освоения космоса России стоит равняться на Китай 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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В ночь на понедельник в небе над Москвой и всей центральной частью России можно было наблюдать редчайшее явление. Точнее, сразу три явления, сочетание которых и считается редкостью, — полнолуние, суперлуние и «голубая луна». В следующий раз такое произойдет только через 13 лет.

«Осетровая луна» — так называли этот феномен американские индейцы, имевшие до прихода европейцев весьма развитую цивилизацию. Из-за суперлуния спутник Земли кажется на 14% больше и на 30% ярче, в результате «голубую луну» было отлично видно даже без астрономических приборов. А благодаря полнолунию единственный космический объект, различимый с Земли невооруженным глазом, предстал перед нами во всей красе. О том, что у нас появится отличная возможность наблюдать за эти явлением, было объявлено за несколько недель до 19 августа. А теперь скажите, многие ли из вас об этом слышали? И многие ли из тех, кто слышал, заинтересовались? Кто из тех, кому захотелось поглядеть на такую Луну, реально вышел во двор или хотя бы на балкон, чтобы ею полюбоваться?

Когда вообще кто-либо из вас в последний раз просто смотрел на звезды?

Боюсь, ответы будут совсем безрадостными. И виной тому — угасший живой интерес к космосу, который был присущ людям еще какие-то 30-40 лет тому назад. За всем тем ужасом, что происходит последние десятилетия, мы как-то подзабыли о мирном освоении космоса, о мечтах о межзвездных путешествиях и вообще о космической романтике. Человечество утратило высокие цели и погрузилось в мелочные разборки из серии «кто-то тут „на раене“ главный босс»

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

А жаль. Зумеры этого и не знают, но те кто постарше, вспомните, сколько было раньше сообщений про станцию «Мир», про МКС, про телескоп «Хаббл», «Вояджеры» и так далее. Теперь же только военные конфликты, Зеленский, поставки оружия и близость третьей мировой, быть может, даже ядерной … Впрочем, неудивительно. Последние годы Голливуд приучал нас к тому, что космос — это прежде всего угроза. Взять хотя бы «Сагу бесконечности» от Marvel. Вот люди и перестали о нем мечтать, предпочитая копаться в земле. Полностью испоганенная «Диснеем» франшиза «Звездных войн» добила интерес к межгалактическим контактам окончательно.

Фото: Chandra X-Ray Observatory Center/Keystone Press Agency / Global Look Press

И все же есть еще те, кто не утратил комического романтизма. На днях китайские СМИ рассказали, что «ученые КНР планируют доставлять энергоресурсы с Луны на Землю, для чего предлагается использовать вращающуюся систему запуска». «Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его, разгонять капсулы до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли. Такой способ доставки возможен благодаря уникальным свойствам лунной атмосферы: вакуум и низкая гравитация. Грузы получится доставлять дважды в день, систему легко установить, а для работы не потребуется топливо, только электричество», — сообщило издание South China Morning Post.

Фото: Взлетный модуль китайской миссии «Чанъэ-6» с собранными пробами лунного грунта. Jin Liwang/XinHua / Global Look Press

А ведь когда-то мы — СССР, Россия — были признанными лидерами в освоении космоса. Сегодня же все попытки туда вернуться наталкиваются на «более важные проблемы». Но так ли они важны? Раз уж мы решили развернуться на Восток и брать пример с Китая, может быть, и в этом вопросе стоит пойти «китайским путем»? Глядишь, и тогда на «на пыльных тропинках далеких планет» появятся-таки «наши следы». По крайней мере, мне бы этого очень хотелось…