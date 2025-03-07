Сегодня 03:37 Тайные знаки 7 марта. Как не подхватить чужую беду в Маврикиев день 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

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Православные христиане 7 марта чтут память святого Маврикия. На Руси же праздник назывался Маврикиев день и считался одним из самых важных — с ним связывали строгие запреты, нарушение которых могло навлечь беду в дом. Откуда ждать несчастий девушке, чем задобрить духов и почему следует ставить на стол черную уху — в материале 360.ru.

Кем был святой Маврикий Святой Маврикий служил военачальником в городе Апамей на территории современной Сирии. Он вместе со своим сыном Фатином командовал Фиваидским легионом, полностью состоящим из христиан — и пострадал Маврикий при императоре Максимилиане. Во время гонений языческие жрецы узнали о том, что Маврикий распространяет веру во Христа, и донесли об этом императору. Воинов, сына и самого Маврикия привели на судилище. Их всячески склоняли отречься от своей веры, причем склоняли и ласками, посулами, и угрозами, но их стойкости поразились даже сам император, и воины, и языческие жрецы. Тогда их стали немилосердно бить, жгли огнем, терзали железными крючьями, а юношу Фатина, который твердо и смело переносил все истязания, секли мечом на глазах отца. Жестокое испытание святого Маврикия Но даже это жестокое испытание не сломило ни святого Маврикия, который возрадовался, что сын его сподобился мученической кончины, что считается почетным в вере христианской — умереть мученически за веру. Тогда воины и император Максимилиан придумали мученикам еще более изощренное истязание. Их отвели на болото, где были тучи комаров, ос и привязали к деревьям, при этом намазали их тела медом. Насекомые стали жестоко жалить их, к тому же мучеников, привязанных к деревьям, томили и жажда, и голод. Эти муки святые терпели в течение десяти дней. Они не переставали молиться, славить Иисуса Христа, пока наконец Господь не прекратил их страдания. Мучитель Максимилиан приказал отрубить им головы и, не погребая, бросить их тела. Христиане тайно ночью нашли останки святых мучеников и похоронили их на месте ужасной казни. С тех пор 7 марта Православная Церковь вспоминает мученика Маврикия, его сына Фатина, и 70 воинов, которые отдали жизнь за веру в Иисуса Христа.

Фото: Sharon Eilon/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как решить все проблемы на святого Маврикия Есть одна важная примета в день святого Маврикия. Верили, что в ночь с 6 на 7 марта во сне часто приходит ключ к решению разных сложных проблем. Любое предупреждение может и должно воплотиться в жизнь. Также этот сон может принести что-то новое. Верили, что эти детали помогут решить те проблемы, которые сейчас беспокоят человека. Решение придет не напрямую, а в виде символов, объяснила 360.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Поэтому считалось важным правильно их расшифровать и поскорее приступить работе, чтобы побыстрее избавиться от проблемы.

Сны ночью, верили, исполнятся в течение года. Если человек днем лег спать и увидел такой сон, он сбудется еще быстрее. Наталия Фоминых

Почему ласточка несла беду девушкам Если для мужчин считалось большой удачей увидеть ласточку, то женщинам увидеть ласточку, да еще указать на нее пальцем, поделиться своей радостью было строго запрещено. «Если это происходило, если случайно все-таки женщина оборачивала лицо к небу и замечала вновь прилетевшую ласточку, то необходимо было домой вернуться и умыться молоком, чтобы не потерять свою красоту», — объяснила профессор.

Фото: РИА «Новости»

Гнезда ласточек при этом на Руси оберегали и защищали. Разрушать их запрещалось. Разоришь ласточкино гнездо на святого Маврикия — и появится на лице много родимых пятен, веснушек. Так, по крайней мере, верили наши предки. «В обрядовой линейке славян и других европейских народов начало сезона, начало весны, тесно связывали с птицами. Увидеть первую ласточку всегда считалось доброй приметой. Предки считали, что возвращение перелетных птиц — своего рода символ надежды. Если они вернулись, значит, все будет хорошо», — пояснил в беседе с 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков.

Что строго запрещено делать на святого Маврикия Традиционно 7 марта не занимались никакими домашними делами. Нельзя было подметать пол, иначе подметая, можно было вымести благополучие из дома. Не нужно было ни стирать, ни гладить, иначе ссоры в семье не избежать. Тот, кто чистую и поглаженную одежду наденет — обязательно заболеет. Запрещалось заниматься и рукоделием. Считалось, что девушку обманут, если в этот день она будет шить, или вышивать.

И если она возьмет в руку иголку и уколется, счастья ей, особенно личного, в жизни больше не видать. Наталия Фоминых

Не рекомендовалось, даже строго запрещалось, гадать, или проводить какие-либо любовные обряды. Считалось, что болезни обязательно настигнут, придут нищета и разочарование в жизни. Не жгли свечи в этот день, поскольку зажженная свеча, верили наши предки, привлечет несчастье. Нельзя пользоваться было чужим полотенцем. Считалось, что если чужое полотенце берешь, то и все беды хозяина забираешь. Мужчинам не следовало здороваться с женщинами первыми, поскольку если женщина в этот день отвечала на приветствие мужчины, то ее считали распутной.

Почему на стол ставили черную уху Была в этот день и особая традиция — есть черную уху, мутную. Где-то ее делали на огуречном рассоле. Вероятно, такое блюдо готовили, поскольку рыбу ловили уже по последнему льду. В поймах на юге России щуку били острогой в начале марта, объяснил исследователь Пауков.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look / www.globallookpress.com

Кроме того, если 7 марта находили яйцо утром в курятнике, то в этот день, в День Маврикия, обязательно его должен был съесть глава семьи для того, чтобы быть сильным и крепким в будущем году.

Почему Маврикиев день считался особым праздником Начало марта обычно совпадает с самым началом полевых работ. Наши предки, как объяснил Дмитрий Пауков, ориентировались не столько на солярный календарь, сколько на реальные погодные условия. Принимался во внимание и лунный календарь.

Лунный календарь имел мистическое свойство и большую важность для предков, чем солнечный. Солярный календарь, который привязан к дате какого-то месяца, стал актуален с приходом христианства. Дмитрий Пауков

Великомучеников на Руси, добавил исследователь, всегда особо почитали, крестьяне крепко верили в рай. По словам специалиста, такое положение дел связано с тяжелыми жизненными условиями, что усугублялось и непростым климатом.

Народные традиции в день святого Маврикия На полях в этот день крестьяне разбрасывали скопившиеся за зиму в хлевах естественные удобрения. Считалось, что так удобрение лучше войдет в землю — то есть, наши предки прекрасно понимали такие базовые вещи. Принято было с полей приносить домой первый ком земли из-под плуга. «Считалось, ком защитит от нечистой силы. Была и более практичная примета, землю использовали как домашний оберег для чистоты, от паразитов и насекомых», — объяснил исследователь Пауков. Крестьяне следили в этот день за Луной. Если выпадало так, что Маврикиев день, совпадал с полнолунием или новолунием, то поля не удобряли. Верили, что в противном случае вырастет не хлеб, а сорняк. Но если приходился день Маврикия на убывающую, на последнюю четверть лунного цикла, то ожидали особо щедрого урожая, добавил Пауков.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Погодные приметы Масса примет на Руси в Маврикиев день была связана с погодой. Если ранние ласточки, то год будет счастливым, весна будет ранней, будет хороший урожай. Высокие облака — к снегу с дождем, ранней весны не ожидали.

Снеговой покров, он плотный, хрустящий, сулил неурожайный год.

Рыхлый снег обещал хороший урожай. Если снегопад 7 марта, весна задержится.

Рано утром смотрели на рассвет, он предвещал погоду на всю весну. Если он будет светло-розовый и золотистый, то будет хорошая погода.

Верили, что если хвойный лес шумит 7 марта, то, значит, ожидай тепла. Что можно делать на Маврикиев день в 2025 году Маврикиев день — это время, когда важно соблюдать определенные правила, чтобы не навлечь на себя неприятности. В 2025 году, как и в прошлые годы, верующие будут отмечать этот праздник, следуя традициям. Считалось, что 7 марта нужно обязательно посетить церковь и помолиться святому Маврикию. Следовало заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся. Также в сельских регионах готовятся к весенним работам — чистят инвентарь, планируют посадки.